TEP ricerca attori

By

Teatro Europeo Plautino cerca attori e attrici per la nuova produzione della Compagnia



.

Età scenica 25 – 40 anni

Candidature entro le ore 20.00 di martedì 18/04/2023

Provini:

21/04/2023 ore 13.30 – Teatro Troisi – Via Giacomo Leopardi 192 – N apoli

02/05/2023 – Teatro Massari – Via Serpieri 6 – San Giovanni in Marignano (RN)

.

Si selezionano:

.

4 attori e 1 attrice per l’allestimento di ANFITRIONE di T.M.Plauto, regia di Cristiano Roccamo

– periodo di impiego: da giugno 2023 ad aprile 2024

– contratto a tempo determinato, 10 mesi (richiesta la disponibilità per l’intero periodo di programmazione)

Lo spettacolo debutterà a Giugno 2023 – tournée estiva nei mesi di luglio e agosto 2023.

Verrà ripreso a settembre/ottobre 2023 ed inserito nel progetto “Classici in scena” rivolto ai Licei di tutta Italia con cui circuiterà in matinée fino ad aprile 2024.

.

Candidature:



.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio CV corredato di una foto a figura intera e un primo piano recenti all’indirizzo info@plauto.eu

con oggetto “CANDIDATURA ATTORE/ATTRICE – sede di provino*”

entro e non oltre le ore 20.00 di martedì 18/04/2023



.

* si prega di indicare in oggetto la città (Napoli o San Giovanni in Marignano) in cui è possibile sostenere il provino

.

I selezionati saranno convocati mezzo e-mail ai provini che si svolgeranno presso:

Teatro Troisi – Via Giacomo Leopardi 192 – N apoli il 21/04/2023 ore 13.30

Teatro Massari – Via Serpieri 6 – San Giovanni in Marignano (RN) il 02/05/2023

.

Si chiede di presentare al provino:

– un monologo tragicomico

– se possibile, un dialogo estratto dal testo che andrà in produzione

TEATRO EUROPEO PLAUTINO

Teatro Europeo Plautino dal 2013 si occupa della diffusione e della valorizzazione del teatro classico, rivolgendosi in particolare ai giovani studenti-spettatori.

La compagnia nasce dall’idea del Direttore Artistico Cristiano Roccamo e dal 2016 è Compagnia Ufficiale del “Plautus Festival” di Sarsina (FC).

Oltre ad essere un centro di formazione, produzione ed organizzazione teatrale, Teatro Europeo Plautino si dedica con successo al progetto “Classici in Scena” coinvolgendo tutti

coloro che condividono l’interesse a rendere vivi i grandi autori classici, dentro e fuori dalla scuola.

La compagnia ha sede ed opera presso il Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano (RN), il terzo teatro storico dell’Emilia Romagna.

sito: www.plauto.eu

FB: Teatro Europeo Plautino

IG: teatro_europeo_plautino