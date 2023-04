Viaggi in musica: la nuova sfida dell’Orchestra Orfeo e del direttore Domenico Famà

Dopo pochi mesi dal lancio del primo disco Music for strings, l’Orchestra Orfeo torna

protagonista della scena musicale con un nuovo progetto discografico. A produrlo sarà per la seconda volta consecutiva l’etichetta olandese internazionale Brilliant Classics, casa discografica che ha bisogno di ben poche presentazioni e che ritorna a lavorare con questo bel gruppo di eccellenze sia per i grandi risultati del primo lavoro che per l’originalità della nuova proposta. Così il 33enne Domenico Famà, direttore musicale della formazione: “Il nuovo progetto sarà molto diverso dal primo in quanto sto lavorando con l’orchestra esclusivamente sul repertorio originale per orchestra d’archi del primo e del secondo Novecento. Affronteremo pagine che vanno dal virtuosismo eclettico inglese di Benjamin Britten a un giovanissimo Samuel Barber in fase di sperimentazione, dall’espressionismo del sentimento di Albert Roussel al minimalismo eufonico di Arvo Pärt. Compositori che sento davvero molto vicini alla mia sensibilità musicale nonché alla mia formazione di musicista e direttore d’orchestra. Cominceremo da questo grande progetto per

proseguire con una serie di concerti lirici e sinfonici che ci vedranno protagonisti di diversi festival musicali siciliani a partire dalle prossime settimane. Nonostante il grande numero di impegni che mi portano spesso a viaggiare, trovo sempre il modo di tornare a fare musica con gli amici che rappresentano il cuore pulsante dell’Orchestra Orfeo. Fare musica con loro è per me un piacere enorme e motivo di orgoglio”.

L’Orchestra da camera Orfeo è una formazione orchestrale stabile, fondata a Catania nel 2020 dal direttore d’orchestra Domenico Famà, è formata da professori d’orchestra nonché da giovani ed eccellenti strumentisti di nuova generazione provenienti da diverse parti del mondo e residenti in Sicilia. Scopo principale della formazione è quello di dedicarsi a un repertorio musicale vasto che spazia dalla musica barocca fino alla musica contemporanea, prestando molta attenzione alla prassi esecutiva e alle fonti musicali di riferimento. L’orchestra collabora stabilmente con le maggiori realtà musicali del territorio sin dalla sua fondazione; tra queste il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, il Bellini Festival di Roma, la Società Catanese Amici della Musica, l’Associazione Musicale Mozart Italia, il Trecastagni International Music Festival, Villa Tasca di Palermo, l’Associazione Musicale Mascagni di Palazzolo Acreide. Nel 2021 l’orchestra è stata selezionata dalla celebre etichetta discografica internazionale Brilliant Classics per la registrazione di un

progetto discografico per orchestra d’archi con distribuzione mondiale, dedicato a Tchaikovsky, Fuchs, Arensky e Elgar, la cui release è avvenuta nel settembre 2022, con il titolo Music for strings ( Spotify ). Informazioni e approfondimenti al sito internet: www.orchestraorfeo.com