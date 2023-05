Casa del Jazz, Gaia Mattiuzzi presenta Inner Core

Giovedì 25 maggio, ore 21, la cantante Gaia Mattiuzzi presenta in concerto alla Casa del Jazz il nuovo album Inner Core, un progetto dal respiro europeo che trascende i generi tradizionali e che trova la sua identità tra i territori del jazz, le vocalità classiche e contemporanee, fino all’elettronica.

Gaia Mattiuzzi si presenta sul palco alla guida di un quintetto composto da Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Alfonso Santimone all’elettronica.

Inner Core, lo strato più interno del pianeta, il cuore, il nucleo solido, un luogo dell’anima che riporta all’essenza, al centro da cui ripartire. È in questa prospettiva intima che Gaia Mattiuzzi ha trovato l’ispirazione per questo nuovo progetto, da cui è nato anche l’omonimo album pubblicato a novembre, che ha ottenuto un successo unanime dalla critica di settore.

Il repertorio del concerto, composto prevalentemente da brani originali e caratterizzato dalla ricerca intorno alle poesie di James Joyce, segue un processo in divenire, dove l’interplay tra canto, strumenti acustici ed elettronici proietta l’ascoltatore in una dimensione sonora in continua evoluzione. Nella musica proposta da Gaia Mattiuzzi, quindi, la forma canzone si amplia e si evolve con consapevolezza, trovando nuove trame espressive e nuovi spunti musicali da cui ripartire.

In questo processo creativo, le liriche di Joyce danno vita a una sorta di metalinguaggio per una voce che non è solo al servizio della melodia e dei testi, ma diventano anche strumento, pura astrazione sonora, che scava nello spettro timbrico, alla ricerca di nuovi colori, dimensioni e possibilità espressive.

In equilibrio tra scrittura e improvvisazione, Inner Core rappresenta appieno il mondo musicale della cantante e performer Gaia Mattiuzzi, nella ricerca di una libertà espressiva che attraversa la forma canzone, il jazz, i linguaggi contemporanei, fino alle commistioni elettroniche.

Giovedì 25 maggio

Ore 21

Biglietto 10 euro

Roma, viale di Porta Ardeatina, 55

Telefono: 0680241281

www.casadeljazz.com/events/gaia-mattiuzzi-inner-core

Formazione

Gaia Mattiuzzi, voce

Alessandro Lanzoni, pianoforte

Alfonso Santimone, elettronica

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Enrico Morello, batteria