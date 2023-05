E se le ombre non fossero ombre? L’ORA DELLA PAURA

La Compagnia delle Seggiole è lieta di presentare, in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare di Firenze, un Viaggio Teatrale nella Storia della Sanità Militare. Il dolore della guerra, di Caterina Baronti per la regia di Sabrina Tinalli, andrà in scena per tre serate: il 25, 26 e 27 maggio. Per ciascuna serata sono previsti tre viaggi per quaranta persone, con partenze alle ore 19.30, 20.30 e 21.30. Location il Chiostro del Maglio della Caserma Redi di via Venezia a Firenze, storica sede della Scuola di Sanità Militare. Al termine dello spettacolo sarà possibile visitare alcune sale della Raccolta museale della Sanità Militare. Per partecipare allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione. Al momento dell’accesso alla struttura verrà richiesto a ciascun partecipante un documento di identità. Prenotazioni