Scenica Festival 2023 è cominciato!

Piazze, giardini, corti e cortili di Vittoria (RG) già pronti a diventare “teatri en plen air” grazie alla 15esima edizione di “Scenica”. Per

tre fine settimana circo, musica, teatro, danza e performance trasformeranno il centro storico della città. Ospiti internazionali e artisti eccezionali, grazie

alle loro performance cattureranno il pubblico per condurlo in un vortice di stupore e curiosità trascinando piccoli e grandi verso la magia dell’arte.

La compagnia di circo italo-francese Circo Zoè inaugura con “Love” questo viaggio tra le arti performative, sabato 6 maggio già SOLD OUT e

domenica 7 maggio alle ore 21 al Chiostro delle Grazie. Un inizio incantato con uno spettacolo site-specific che nasce appositamente per il festival. Lo spettacolo

alternerà elementi intimisti dalle tonalità scure a situazioni grottesche, divertenti e assurde. L’arte circense incontrerà la musica dal vivo e

6 artisti di circo e 3 musicisti daranno vita ad una esibizione molto affascinante. Spiccherà la voce lirica che, attraverso un repertorio

di musica antica, dialogherà con sonorità contemporanee.

Sabato 6 maggio alle ore 22.30 piazza Vittoria Colonna ospiterà il concerto ad ingresso libero di Sandro Joyeux, aprendo così la nuova sezione denominata “Raccordi”, volta a creare ponti oltre il Mediterraneo sensibilizzando su inclusione sociale e migrazioni, tematiche al centro delle attività dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per ordinari, vulnerabili e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal comune di Vittoria, e attuati dalla CSD – Servizi Inclusione, dalla cooperativa Iride e dalla cooperativa Fo.Co. Joyeux con i suoi brani in francese, inglese, italiano, arabo e in svariati dialetti dell’Africa sub-sahariana ha calcato centinaia di palchi in Italia e

all’estero sempre impegnato in prima linea in difesa dei diritti dei popoli migranti. Nel 2012 ha ideato l’Antischiavitour, tour a sostegno dei braccianti stagionali stranieri lungo tutta la penisola, che lo ha portato a suonare nei luoghi simbolo dello sfruttamento della manodopera migrante. A “Scenica” Sandro Joyeux, sarà accompagnato da Inoussa Dembelè, percussioni e ngonì, Sergio Dileo, basso e fiati, Antonio Ragosta, chitarra, Tommy Ruggero, batteria.

“Scenica Festival” è un grande contenitore di eventi trasversali e tra le varie novità quest’anno proprio oggi 5 maggio è già iniziata una masterclass di fotografia con

Stephanie Gengotti dal titolo “Storytelling e ritratto ambientato, come raccontare una storia attraverso il ritratto”, dedicata alla ricerca della propria voce personale, del linguaggio narrativo con cui esprimersi in immagini. La Gengotti, da anni impegnata in progetti a lungo termine e dal forte impatto personale, sarà presente a Scenica anche con la mostra “Circus Love – The Magical Life of Europe’s Family Circuses”. Una documentazione del mondo dei piccoli circhi senza animali, a

conduzione familiare, condotta dall’interno, realizzata vivendo assieme alle famiglie circensi che ha fotografato. La mostra sarà ospitata presso Edonè Lab, via Cavour 37 , e verrà inaugurata domenica 7 maggio ore 19.00; sarà fruibile da giorno 11 maggio a giorno 21 maggio, giovedì, venerdì e domenica h 18.00 – 22.00, sabato h 18.00 – 23.00.

Da Edonè Arte Viva anche la mostra “Astrazione italiana” a cura di Livio Bosco. Inaugurata giorno 7 aprile e visitabile fino a

giorno 21 maggio, (mercoledì/venerdì h 18.30 – 20.30; sabato e domenica h 18.30 – 21.00).

Tra spettacoli e mostre, il primo weekend di Scenica ospiterà anche la presentazione del libro di Marco Omizzolo “Sotto Padrone | Per motivi di giustizia”

(Feltrinelli Editore), un viaggio nel cuore delle agromafie, tra caporali che lucrano sul lavoro di donne e uomini, spesso stranieri, sfruttati nelle

serre italiane. Anche questo appuntamento, in programma domenica 7 maggio 2023 alle ore 17.30 presso la Sala delle Capriate, fa parte del

progetto “Raccordi”.

Scenica è organizzato da Santa Briganti, patrocinato dal Comune di Vittoria e dalla Regione Sicilia e sostenuto dal Ministero della Cultura.

È possibile visionare il programma completo sul sito www.scenicafestival.it.

Per info chiamare i numeri 0932.1910888 o 328.5782765 (no whatsapp).

Biglietteria del festival: Vittoria, Piazza del Popolo 39 (via Bixio angolo via Cancellieri)

Orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Prevendita online su www.liveticket.it/ santabriganti