Fabrizio Moro in Racconti Unplugged

“Questo non è un concerto come tutti gli altri. E’ un racconto attraverso le canzoni, le esperienze, le emozioni che mi hanno accompagnato in questi 20 anni di carriera”. Fabrizio Moro si presenta così al pubblico dell’Europauditorium di Bologna, pieno di fan in grande attesa per l’occasione.

Partito da Roma il 20 marzo, il tour del cantautore romano sarà in giro fino alla fine di maggio. Moro porta in teatro un concerto introspettivo, dal divano dal quale è seduto. Dietro di lui un grande schermo che proietta video e spezzoni delle tappe fondamentali della sua carriera ma anche della sua vita privata. Si racconta ai fan senza filtri, con un calice di vino in mano e l’immancabile chitarra. In ordine cronologico, Moro ripercorre i brani rappresentativi della sua carriera con arrangiamenti rivisitati, dal primo lavoro discografico Fabrizio Moro all’ultimo La mia voce parte 2, suonato dal vivo prima di essere pubblicato.

Racconti Unplugged è un equilibrato contenitore di canzoni e ricordi, aneddoti e riflessioni che il cantautore condivide con il suo pubblico in un’atmosfera intima, calda e molto sentita.

Protagoniste le canzoni più importanti della sua carriera: dal successo di Pensa a La canzone giusta, da Ognuno ha quel che si merita a Parole rumori e giorni, passando dalla ripartenza dopo un periodo negativo con Un’altra vita a Portami via, dedicata alla figlia (solo per citarne alcune).

Ad accompagnare Fabrizio Moro, Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte.

