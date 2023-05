IUC, Ton Koopman per L’Offerta Musicale di Bach

Si avvia verso la conclusione la 78esima stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti che sabato 6 maggio alle 17.30 ospita in Aula Magna una vera star della musica antica come Ton Koopman, tra gli specialisti in esecuzioni storicamente informate e già applauditissimo nella scorsa stagione nel recital per due clavicembali in duo con sua moglie, la clavicembalista olandese Tini Mathot. Koopman torna per questo concerto primaverile sempre con la Mathot e con i Solisti dell’Amsterdam Baroque Orchestra per un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach comprendente L’Offerta Musicale e il Concerto in do minore per due clavicembali e archi.

Martedì 9 maggio ore 20.30 in Aula Magna torna lo straordinario Julian Rachlin, unanimemente riconosciuto come uno dei violinisti solisti e direttore d’orchestra più rinomati e apprezzati del nostro tempo, che si esibirà con l’israeliano Itamar Golan, fra i pianisti più brillanti della sua generazione. Eclettica personalità artistica che ha condiviso i palcoscenici di tutto il mondo con le principali orchestre e direttori, Rachlin, straordinario violinista austriaco di origini lituane, alternerà il suo strumento d’elezione con la viola, sua seconda passione, per eseguire capolavori come la Sonata per viola e pianoforte di Dmitrij Šostakovič e la Sonata per violino e pianoforte di César Franck in duo con Golan, brillante interprete di musica da camera che vanta collaborazioni con i più importanti strumentisti del nostro tempo. Incastonate nel programma, anche Cinque melodie per violino e pianoforte op. 35 bis diSergej Prokof’ev.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Sabato 6 maggio 2023 ore 17.30

L’Offerta Musicale

Ton Koopman clavicembalo e direzione

Tini Mathot clavicembalo

I Solisti dell’Amsterdam Baroque Orchestra

L’Offerta Musicale BWV 1079

Sinfonia dalla cantata BWV 209 “Non sa che sia dolore”

Concerto in do minore per due cembali e archi BWV 1062