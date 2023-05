Premio David Giovani. Ampia partecipazione in Veneto

C’è anche il Veneto tra le regioni scelte a livello nazionale per contribuire alla costituzione della giuria della 27° edizione del Premio David Giovani 2023, premio cinematografico, promosso da Agis/Agiscuola, ANEC e l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello in collaborazione con l’Ente David di Donatello e il MIUR, assegnato durante la cerimonia dei premi David di Donatello e destinato al miglior film votato dai giovani delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” dal Ministero della Cultura e dell’Istruzione e del Merito. (www.cinemaperlascuola.it )

Ventidue studentesse e studenti dell’IIS Bruno Franchetti di Mestre, iscritti al quarto e quinto anno delle sezioni classica, scientifica e linguistica, grazie ad Agiscuola, hanno vissuto in quest’anno scolastico, da ottobre 2022 a marzo 2023, l’esperienza di giurati, assistendo gratuitamente alla proiezione, in sala o su piattaforma, dei 19 film italiani in concorso.

Nel Veneto sono state coinvolte anche le città di Padova con il Liceo Scientifico Alvise Cornaro, docente tutor la prof.ssa Daria Peterlongo e Liceo Concetto Marchesi con la docente tutor prof.ssa Claudia Barolo; Verona Liceo Scientifico Galileo Galilei” docente tutor prof.ssa Maria Grazia Roccato e I.I.S.S. Copernico-Pasoli docente tutor prof.ssa Katia Gozzi.

Al termine dell’ultima proiezione e dell’ultimo incontro, i giurati hanno votato il film giudicato migliore e hanno presentato un elaborato in cui hanno raccontato la loro esperienza da giurato o la recensione di un film che li abbia particolarmente colpiti. I lavori dei giurati saranno valutati da una commissione apposita.

L’elaborato migliore varrà all’autore il ruolo di componente della giuria giovanile che, alla Ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, decreterà il film vincitore del Premio “Leoncino d’oro”. Il secondo classificato parteciperà, invece al Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a Roma indicativamente nel mese di novembre 2023.

Giunto alla 35a edizione, il Leoncino D’oro porta avanti l’importante obiettivo di Agiscuola di avvicinare i giovani al cinema, compito ancora più importante in un periodo di enormi trasformazioni per il mondo audiovisivo. Nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Leoncino d’oro – Agiscuola per il cinema, è ormai tra i più celebri premi collaterali del festival cinematografico.

«Come insegnante referente dell’esperienza ormai da diversi anni – racconta Silvia Trevisan – rimango sempre gradevolmente sorpresa da come questa esperienza sia in grado di coinvolgere i ragazzi, di suscitare curiosità e di condurli a riflettere in modo personale e approfondito sui temi del nostro tempo».

L’obiettivo che accomuna le iniziative promosse da Agiscuola è la formazione del pubblico del futuro, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per maturare competenze nella valutazione del linguaggio teatrale o filmico. Educare, quindi, stimolando la partecipazione a iniziative che offriranno una solida base di conoscenza nel rapporto tra linguaggio e messaggio, in una società sempre più proiettata a condizionare il nostro comportamento.

Per informazioni

agiscuola3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it