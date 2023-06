PRIDE VILLAGE VIRGO

Ornella Muti, Yoko Yamada, Alberto De Pisis Selvaggia Lucarelli

Samuel from Subsonica.

Il programma del Festival da mercoledì 14 a sabato 17 giugno

Dopo il grande weekend di inaugurazione che ha visto sul palco Levante e gli Eiffel65, il Pride Village Virgo entra nel vivo proponendo nella sua prima settimana di programmazione, da mercoledì 14 a sabato 17 giugno, un fitto calendario di appuntamenti che spazieranno dal teatro al clubbing. Tra gli artisti che calcheranno i suoi pachi: l’attrice Ornella Muti con “Racconti di cinema” e la stand up comedian Yoko Yamada impegnata in “Pizza Sul Gelato”. Venerdì e sabato sera grandi appuntamenti sui dance floor del più grande festival LGBTQIA+ italiano con Samuel dei Subsonica e Boss Doms.

Tutte le serate inizierà, come ormai tradizione, dall’Aperiradio, momento di infotaiment condotto da Giusva e Lorenzo Bosio, Direttore artistico del Pride Village Virgo, che accompagnerà il pubblico fino agli ospiti del prime time.

Il pubblico avrà, inoltre, a disposizione sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potrà scegliere tra cucina asiatica, sushi e fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca, grazie ai diversi ristoranti ed i pub del centro cittadino che hanno spostato al Festival il loro giardino estivo.

Ornella Muti porta al Pride Village Virgo i suoi “Racconti di Cinema”

Mercoledì 14 giugno il Pride Village Virgo avrà il piacere di lanciare i propri appuntamenti teatrali ospitando sul proprio palco una tra le grandi protagoniste del cinema italiano: Ornella Muti.

In Racconti di Cinema, accompagnata in scena da Pino Melfi alla tromba, Donatello Giambersio all’organo Hammond, Igor Caiazza alla batteria e Gerardina Tesauro alla voce, l’artista ripercorrerà la sua carriera straordinaria, iniziata a soli 14 anni grazie a Damiano Damiani, che la volle per interpretare il ruolo di protagonista in La moglie più bella, e che scelse per lei lo pseudonimo con il quale diverrà famosa in tutto il mondo. E ancora, Mario Monicelli con il quale nel 1974 girò Romanzo popolare, grazie al quale Ornella Muti diventò richiestissima da tutti i principali registi italiani e stranieri: Dino Risi, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Carlo Verdone. Il racconto, che sarà intervallato da intermezzi musicali di brani internazionali del repertorio americano e noti brani di musica italiana, vuole anche essere una riflessione sul suo essere donna e sul mestiere di attrice.

A fine spettacolo, la serata proseguirà in pista grazie alla selezione musicale di Ovren.

[Ingresso 10€ dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00]

Stand up comedy e tango queer

Nel primo giovedì di Festival, il 15 giugno, il Pride Village Virgo inaugura un nuovo format dedicato alla Stand-Up Comedy che porterà sul palco per tutta l’estate i più noti e apprezzati artisti del settore.

Ad esibirsi sul palco questa settimana sarà Yoko Yamada, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Stand up Comedy e a Stand up Comedy Reahab su Comedy Central e per aver accompagnato Alessandro Cattelan nella tournée teatrale Salutava Sempre. In Pizza Sul Gelato, con lo stile pop ed empatico che la contraddistingue, Yoko racconterà al pubblico la sua esilarante battaglia per trovare un equilibrio nella sua quotidianità a Venezia con un padre giapponese e una madre bresciana, tra equivoci e contraddizioni, rettocolite ulcerosa, coming out e crisi esistenziali.

In occasione della presentazione della ventitreesima edizione del “Padova Tango Festival”, inoltre, la kermesse ospiterà, dalle 20.00 una lezione di avvicinamento al ballo per chi volesse cimentarsi nella nobile arte dei tangueros. A seguire prenderà il via la Milonga Queer con dimostrazioni fino alle ore 22.00.

La serata si concluderà sul dance floor esterno con Federico Tessari.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 3€ dalle 21:00 alle 2:00]

Selvaggia Lucarelli, Barbara Fragona, Alberto De Pisis

e il DJ set di Samuel from Subsonica

Il venerdì, il Pride Village Virgo inizia a scaldare i motori per rendere ogni fine settimana indimenticabile per il proprio pubblico. Non sarà da meno quello del 16 giugno che vedrà far scatenare i “Villeggianti” al Palavillage con l’entusiasmante Dj Set di Samuel, cantante, autore e produttore che nel corso della sua carriera ha alternato il suo ruolo di frontman dei Subsonica e dei Motel Connection a collaborazioni musicali che annoverano, tra gli altri, Franco Battiato, Bluvertigo, Antonella Ruggiero, Krisma, Patty Pravo, Jovanotti, Manuel Agnelli, Alessandro Mannarino. Al festival sarà accompagnato, dal sax di Andrea Biviano, in un set che si che si preannuncia dai risvolti imprevedibili ed eclettici senza limiti di stile o epoca.

La serata sarà ricca di incontri nel prime time che ospiterà Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli in occasione della recentissima uscita per Cairo del libro a quattro mani “Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, in cui dimostrano come si possa essere perfettamente allineati e in armonia su temi seri e problematiche importanti, per poi riempirsi di mazzate – metaforicamente, beninteso – su argomenti improbabili e situazioni nate spesso da azioni mal calcolate, anche se partorite con fini amorevoli. Inoltre, Barbara Fragogna, presenterà al pubblico Edizione Inaudite, un progetto di editoria d’arte indipendente nato a Berlino nell’ottobre 2013 dall’iniziativa dell’artista Barbara Fragogna e la collaborazione di Claudia Di Giacomo. Alberto De Pisis muove invece i primi passi nel mondo televisivo partecipando a talk-show come Pomeriggio Cinque e Live-non è la d’Urso in qualità d’opinionista di cronaca rosa. Dopo una lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia, si aggiudica il terzo posto salendo quindi sul podio della settima edizione del GfViP.

In attesa di Samuel e Biviano a scaldare le due piste del Village ci saranno nel Boulevard esterno il Disco Chica Party con Sister Gloria e, al Palavillage, Francesco Pittaluga.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 4:00]

Miss Drag Queen Triveneto, e i party con Disco MI☆AMI e Funkytown. Special Dj Guest Boss Doms

Il Pride Village Virgo inaugura sabato 17 giugno con la simpatia e il talento delle Drag Queen, ospitando la selezione per il Triveneto del concorso Miss Drag Queen Italia. Organizzata da La Ciana e Roberto Zanusso e condotto da Leonardo Feltrin e Demetra Devii, la competizione vedrà le aspiranti al titolo fronteggiarsi davanti ad una giuria popolare e ad una composta da esperti del settore: originalità, look e presenza scenica saranno alla base del giudizio.

Gli amanti del clubbing non potranno mancare ai due party organizzati in collaborazione con le realtà più rinomate della penisola e non solo. Ad attendere il pubblico sul Boulevard ci sarà Regina Miami, una delle drag queen più conosciute d’Italia che guida con la sua voce, le sua ironia e la sua trasgressioni le notti del locale LGBTQIA+ Mama Mia di Torre Del lago.

Il party organizzato al Palavillage porterà invece la firma FunkyTown e vedrà in consolle Boss Doms, produttore discografico, ma anche dj, chitarrista, compositore e arrangiatore, molto noto ed apprezzato negli ambienti musicali e conosciuto per aver lavorato con Achille Lauro, con il quale si è esibito anche all’Eurovision Song Contest 2022.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 23:30; 18€ dalle 23:30 alle 4:00 con prima consumazione inclusa]

La XVI edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano Cosmetics. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Suomy, Onova, Acualita, Doreca, Red Bull, Campari, P31 e Coca-Cola, per il quinto anno consecutivo tra i sostenitori del Pride Village e quest’anno dell’Associazione SAT PINK Verona e Padova che sostiene con servizi psicologici, legali e medici le persone in transizione.

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, saltando la coda alle casse e saltando la coda alle casse e accedendo al Parterre VIP sottopalco.

Per informazioni e programma completo

www.pridevillage.it