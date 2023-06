In attesa del 37°MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ

Milano, 12 giugno 2023 – In attesa della 37a edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer che si terrà dal 28 settembre al 1° ottobre 2023, è in corso a Milano fino al 18 giugno MiXUP4PRIDE, il programma di iniziative multidisciplinari di avvicinamento al festival e dedicate al mese del Pride, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano. Un palinsesto diversificato che consolida la vocazione del festival ad abbracciare nuovi linguaggi e nuove modalità espressive oltre il cinema indipendente e che avrà il suo momento clou nella tre giorni, dal 16 al 18 giugno, al Teatro Studio Melato e

sul Sagrato del Teatro Strehler, con una serie di appuntamenti esclusivi tra cui la presentazione in anteprima assoluta di Love Club, nuova serie antologica di Prime Video e la performance A Ghost Story, di e con Chiara Bersani.

Venerdì 16 giugno, dalle 19.30, al Teatro Studio Melato, Prime Video in collaborazione con MiX Festival, presenta, in anteprima assoluta, la nuova serie antologica Love Club, scritta da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro insieme a Veronica Galli e Tommaso Triolo, per la regia di Mario Piredda e prodotta da Tempesta, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per Prime Video. Ambientata in una Milano periferica e inedita e interpretata da attori emergenti, Love Club racconta le complicate vite amorose e amicali di quattro giovani ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo. L’ingresso è gratuito e riservato ai possessori della tessera MiX.

A seguire sul Sagrato del Piccolo Teatro Strehler, cocktail bar a cura di mare culturale urbano e djset di David Blank, dalle 22 alle 24.

Sabato 17 e domenica 18 giugno al Teatro Studio Melato, va in scena A Ghost Story, performance di e con Chiara Bersani, Premio Ubu 2018 come migliore attrice under 35, per la prima volta al Piccolo grazie alla collaborazione fra MiX Festival, Festival Immersioni, mare culturale urbano e Piccolo Teatro. Un’azione performativa intima in cui artista e spettatore instaurano un legame privato, costituita da un momento collettivo, in cui il pubblico ascolterà il dj set immersivo di F. De Isabella, e da un momento partecipativo

individuale, in cui ciascun spettatore potrà selezionare una canzone che verrà interpretata e danzata dall’artista in un momento privato con la singola persona. Ingresso scontato per tutte le persone con tessera MiX.

Il programma di MiXUP4PRIDE si completa nel weekend, sul Sagrato del Teatro Strehler, con una serie di appuntamenti gratuiti sempre in collaborazione con mare culturale urbano. Il 17 giugno, alle 18.30, il talk Attacchi (e contrattacchi) ai diritti LGBTQ+ in Italia che vedrà gli interventi di Luca Paladini (Consigliere regionale), Maria Silvia Fiengo (co-fondatrice Famiglie Arcobaleno) e Virginia Dascanio (Rete Lenford); a seguire dalle 21 alle 22 il concerto dell’artista queer italo-brasiliano Ethan e in chiusura dalle 22 alle 24 il dj

set di Simone Black Candy. Il 18 giugno, invece, dalle 18.30 alle 20.30 l’aperitivo con live music delle Gingerbender.

Si ricorda che sul sito ufficiale al link mixfestivalmilano.digivents.net/tesseramento è possibile acquistare la tessera dell’associazione MIX Milano APS al costo di 20 euro che consente sia l’accesso gratuito a tutte le proiezioni e le iniziative della 37°edizione (28 settembre-1°ottobre) sia di partecipare con vantaggi esclusivi al ventaglio di attività continuative e multidisciplinari di avvicinamento al festival. Anche quest’anno, inoltre, si conferma l’iniziativa della “Tessera Sospesa”, pratica solidale avviata nel 2020 che

consente di acquistare una tessera e di lasciarne un’altra a chi è in difficoltà.

Organizzato da MIX Milano APS (Associazione di Promozione Sociale), il festival è diretto e prodotto da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, con Rafael Maniglia direttore della programmazione, insieme a un team di circa 15 persone e decine di volontari e volontarie. La selezione dei film a tematica lesbica è realizzata in collaborazione con IMMAGINARIA, International Film Festival of Lesbians and other Rebellious Women.

