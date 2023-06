Gli appuntamenti dell’ORT a Luglio e Agosto 2023

L’estate dell’ORT nei più prestigiosi festival in Toscana e i gruppi da camera

con i loro cavalli di battaglia

Nel mese di luglio si chiude la rassegna Ville e Giardini incantati con tre concerti nel Parco

mediceo di Pratolino (8 luglio), nel Palazzo Mediceo di Seravezza (10 luglio) e nella Villa

medicea “La Magia” di Quarrata (19 luglio).

Non poteva poi mancare la presenza dell’ORT nei principali Festival che ogni anno animano i

borghi toscani. Sarà proprio l’Orchestra della Toscana a inaugurare il Chigiana International

Festival & Summer Academy con il concerto dal titolo Voci dedicato a Luciano Berio (6

luglio, Siena, chiesa di Sant’Agostino), oltre ad essere protagonista del concerto aperto a tuttiin Piazza del Campo a Siena con il celebre violinista Uto Ughi (22 luglio, ore 22.00).

Immancabile come ogni anno l’appuntamento al Cantiere Internazionale d’Arte di

Montepulciano (14 luglio), così come il ritorno al Lerici Music Festival, segnato da due

preziosi appuntamenti: l’uno per l’anniversario 100 Callas in cui l’ORT eseguirà le più belle

aree da Tosca, l’altro, il concerto dal titolo “Doppio sogno” con musiche di Brahms e

Beethoven (2 e 3 agosto). Da non perdere la rassegna I Concerti di Badia: di tre concerti in

compagnia dell’Orchestra e dei gruppi da camera dell’ORT (15, 26 luglio e 5 agosto) nella

splendida scenografia di Badia a Passignano, organizzati dagli Amici della Musica di

Tavarnelle in Val di Pesa. In tema di contaminazioni a Firenze l’ORT sarà al Festival Musart

sul palco di piazza Santissima Annunziata insieme a Stewart Copeland, fondatore e batterista dei Police (25 luglio).

Una lunga estate ci attende anche con i Gruppi da camera dell’ORT che portano i loro cavalli di battaglia in regione. Gli Ottoni e Percussioni con Mya canta Battisti, Morricone&Piazzolla e Jazz Sebastian B(ach)rass in programma a Sovicille, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Montemurlo, Montignoso e Orsigna. Poi immancabili gli appuntamenti con Alessandro Riccio impegnato nei tre spettacoli musicali di successo che ha firmato con l’ORT: Ti racconto Don Giovanni, Gli anni Verdi e I Fiati all’Opera in un nuovo allestimento pensato per l’Estate Fiesolana, il 1 agosto al Teatro Romano di Fiesole.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

martedì 4 luglio 2023 ore 21:30 Figline (FI), Arena del Teatro Garibaldi

Arena Summer Fest 2023

GLI ANNI VERDI

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

musiche di Giuseppe Verdi / arrangiamenti di Francesco Oliveto

BIGLIETTI da €3,00 a €5,00 in vendita online su www.teatrogaribaldi.org e presso la biglietteria del Teatro Garibaldi

(Piazza Serristori, 12 – tel. 055 952433, aperta nei tre giorni precedenti la data dello spettacolo dalle ore 9:30 alle ore

12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00)

giovedì 6 luglio 2023 ore 21:15 – Siena, Chiesa di Sant’Agostino

Chigiana International Festival & Summer Academy 2023

VOCI – Concerto di apertura

Andrea Molino direttore

Tabea Zimmermann viola

Orchestra della Toscana

Coro della Cattedrale di Siena Guido Cighi Saracini

Lorenzo Donati maestro del coro

BERIO Voci, per viola e due gruppi strumentali (1984)

BERIO Coro, per quaranta voci e strumenti (1974-76) – testi Pablo Neruda e canti popolari

Accademia Chigiana di Siena in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino

BIGLIETTI da € 15,00 a € 5,00. Sono previste offerte speciali per gli Abbonati MIV della stagione 2022/23 e per altri

enti e istituzioni convenzionati. In vendita online sui siti www.chigiana.org e www.ticketone.it e presso le Biglietterie di

Palazzo Chigi Saracini (tutti i giorni dalle 11:00 alle ore 18:00). Il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le

rispettive sedi, a partire da due ore prima dello spettacolo.

sabato 8 luglio 2023 ore 18:00 – Vaglia (FI), Parco mediceo di Pratolino

Ville e Giardini incantati 2023

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla

BIGLIETTI da €10,00 a €12,00 in vendita presso la Biglietteria Teatro Verdi (martedì, giovedì e venerdì 15:00-19:00;

mercoledì 9:00-13:00); nei punti vendita del Circuito Box Office; online su Ticketone.it e sul luogo prima del concerto

(se non esauriti in prevendita). Info tel. 055 212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

VISITA GUIDATA GRATUITA al Parco a cura della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con la Pro Loco di

Vaglia. La visita inizia alle ore 16:00 ed è necessaria la prenotazione. Prenotazioni per messaggio Whatsapp cell. 393

8685826 oppure per mail proloco.vaglia.mugello@gmail.com

domenica 9 luglio 2023 ore 16:30 – Biella, Palazzo Gromo Losa

Suoni in Movimento

MUSICHE DA FILM

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Morricone, Rota, Piovani

BIGLIETTI Intero €8,00 – Ridotto €5,00 – Ingresso gratuito ai minori di 12 anni e ospiti cooperativa Anffas.

È consigliata la prenotazione tramite SMS o Whatsapp al numero 370 3031220 oppure per mail segreteria@nuovoisi.it

entro le ore 12:00 del giorno del concerto.

domenica 9 luglio 2023 ore 18:00 – Montaione (FI), Cappella “La Fuga in Egitto”

Classica 2023

HARMONIEMUSIK

I Fiati dell’ORT

MOZART Serenata per fiati n.11 K.375

BEETHOVEN Ottetto per fiati op.103

Ingresso libero

lunedì 10 luglio 2023 ore 21:30 – Seravezza (LU), Palazzo Mediceo

Ville e Giardini incantati 2023

I FIATI ALL’OPERA

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Quintetto a fiati dell’ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

martedì 11 luglio 2023 ore 21:15 – Sovicille (Si), Piazza Marconi

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo

MYA CANTA BATTISTI

Mya Fracassini cantante

Quintetto di Ottoni dell’ORT e Trio Jazz

musiche di Lucio Battisti / arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli

mercoledì 12 luglio 2023 ore 21:30 – Radda in Chianti (SI), Piazza Ferrucci

Radda Estate 2023

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla

giovedì 13 luglio 2023 ore 21:30 – Castellina in Chianti (SI), Piazza del Comune

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo

I Concerti di Badia 2023

JAZZ SEBASTIAN B(ACH)RASS

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach

arrangiamenti in jazz-style di Demetrio Bonvecchio

venerdì 14 luglio 2023 ore 21:30 – Montepulciano (SI), Piazza Grande

48° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Roland Böer direttore

Hellen Weiss violino

Gabriel Schwabe violoncello

BEETHOVEN Coriolano op.62, Ouverture

MacMILLAN Tryst, per orchestra (1989)

BRAHMS Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra op.102

sabato 15 luglio 2023 ore 21:15 – Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano

I Concerti di Badia 2023

OTTETTO DI SCHUBERT

Ensemble dell’ORT

SCHUBERT Ottetto in fa maggiore D 803

domenica 16 luglio 2023 ore 18:00 – Montaione (FI), Cappella “La Fuga in Egitto”

Classica 2023

CARO MOZART

Chorda Quartet quartetto d’archi

MOZART Quartetto n.5 per archi K.158

MOZART Divertimento n.1 per archi K.136

MOZART Serenata per archi Eine kleine Nachtmusik” K.525

Ingresso libero

domenica 16 luglio 2023 ore 21:30 – Seravezza (LU), Palazzo Mediceo

Musica sulle Apuane 2023

OTTETTO DI SCHUBERT

Ensemble dell’ORT

SCHUBERT Ottetto in fa maggiore D 803

in collaborazione con MemoFest – Festival della Memoria

mercoledì 19 luglio 2023 ore 21:30 – Quarrata (PT), Villa medicea “La Magia”

Ville e Giardini incantati 2023

TI RACCONTO DON GIOVANNI

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto

BIGLIETTI Ingresso libero con prenotazione È necessaria la prenotazione telefonica al numero 0573 774500 attivo da

lunedì a sabato ore 9:00-12:00. RISTORO: BUFFET allestito a pagamento €15,00 su prenotazione a partire dalle ore

19:30. Per prenotazioni chiamare i numeri cell. 3299238056 – 3494747509

giovedì 20 luglio 2023 ore 21:15 – Montemurlo (PO), Parco di Villa Giamari

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo

Estate al Parco 2023

JAZZ SEBASTIAN B(ACH)RASS

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach

arrangiamenti in jazz-style di Demetrio Bonvecchio

venerdì 21 luglio 2023 ore 19:30 – Città della Pieve (PG), Duomo

35° Incontri in Terra di Siena 2023

Concerto inaugurale

Ruth Reinhardt direttore

Antonio Lysy violoncello

Pablo Sáinz Villegas chitarra

Vadim Gluzman violino

Orchestra della Toscana

DVOŘÁK Silent Woods, per violoncello e orchestra

GINASTERA Pampeana n.2 op.21 (arr. per violoncello e archi di Jonathan Beard)

RODRIGO Concierto de Aranjuez, per chitarra e orchestra

BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77

BIGLIETTI da €10,00 a €35,00 in vendita online su www.itslafoce.org. È possibile anche prenotare i biglietti e ritirarli

prima del concerto. Per prenotare chiamare il numero tel. +39 0578 63316 oppure inviare una email a

info@itslafoce.org

sabato 22 luglio 2023 ore 22:00 – Siena, Piazza del Campo

Chigiana International Festival & Summer Academy 2023

CHIGIANA 100

Simone Bernardini direttore

Uto Ughi violino

Orchestra della Toscana

ČAJKOVSKIJ Concerto per violino e orchestra op.35

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 ‘Italiana’

Accademia Chigiana di Siena in coproduzione con il Comune di Siena

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per info: Accademia Musicale Chigiana tel. 0577 220922 – biglietteria@chigiana.org

domenica 23 luglio 2023 ore 18:00 – Montaione (FI), Cappella “La Fuga in Egitto”

Classica 2023

MOZART vs WEBERN

Claro Quintet quartetto d’archi e clarinetto

WEBERN Langsamer Satz, per quartetto d’archi

MOZART Quintetto per clarinetto e archi K.581

KOVÁCS Sholem – Alekhem (rev. G.Feidman)

Ingresso libero

martedì 25 luglio 2023 ore 21:15 – Firenze, Piazza SS Annunziata

Musart Festival 2023

POLICE DERANGED for ORCHESTRA

STEWART COPELAND performer

Orchestra della Toscana

BIGLIETTI da € 30,00 a € 130,00 in vendita nei punti BoxOffice Toscana e online su www.ticketone.it

mercoledì 26 luglio 2023 ore 21:15 – Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano

I Concerti di Badia 2023

JAZZ SEBASTIAN B(ACH)RASS

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach

arrangiamenti in jazz-style di Demetrio Bonvecchio

venerdì 28 luglio 2023 ore 21:15 Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Virtuoso & Belcanto Festival 2023

Riccardo Bisatti direttore

Benjamin Gatuzz violino – vincitore Virtuoso&Belcanto 2022

Orchestra della Toscana

BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77

BEETHOVEN Sinfonia n.5 op.67

sabato 29 luglio 2023 ore 18:00 – San Marcello Piteglio (PT), Poggio del Giudeo

Concerto nel Bosco

GLI ANNI VERDI

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

musiche di Giuseppe Verdi – arrangiamenti di Francesco Oliveto

BIGLIETTI €6,00 in vendita sul posto prima dello spettacolo. È possibile prenotare i biglietti contattando la Biblioteca

Comunale al numero tel. 0573 621289. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di San Marcello Pistoiese.

domenica 30 luglio 2023 ore 21:30 – Montignoso (MS), Green Beach, Cinquale

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo

I Concerti di Badia 2023

JAZZ SEBASTIAN B(ACH)RASS

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach

arrangiamenti in jazz-style di Demetrio Bonvecchio

martedì 1 agosto 2023 ore 21:15 – Fiesole (FI), Teatro Romano

76° Estate Fiesolana

I FIATI ALL’OPERA

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Quintetto a fiati dell’ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

nuovo allestimento per Estate Fiesolana

BIGLIETTI €13,80 in vendita online su www.ticketone.it, presso i punti vendita del Circuito BoxOffice – Ticketone e alla

Biglietteria del Teatro (Musei di Fiesole – via Portigiani, 1 – tel. 055 5961293) aperta tutti i giorni ore 9:00 – 18:00 e

nel giorni si spettacolo ore 19:45 – 21:45).

mercoledì 2 agosto 2023 ore 21:15 – Lerici (SP), Rotonda Vassallo

Lerici Music Festival 2023

DOPPIO… SOGNO

ARSENIY SHKAPTSOV direttore

Elly Suh violino

Miriam Prandi violoncello

Orchestra della Toscana

BRAHMS Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.7 op.92

giovedì 3 agosto 2023 ore 21:15 – Lerici (SP), Rotonda Vassallo

Lerici Music Festival 2023

TOSCA – 100 CALLAS

Concerto in memoria di Katya Tsukanova

Gianluca Marcianò direttore

Carmen Giannattasio soprano

Joseph Calleja tenore

Sir Bryn Terfel baritono

Orchestra della Toscana

PUCCINI selezione di arie e duetti da “Tosca”

sabato 5 agosto 2023 ore 21:15 – Tavarnelle in Val di Pesa (FI), Badia a Passignano

I Concerti di Badia

Riccardo Bisatti direttore

Benjamin Gatuzz violino – vincitore Virtuoso&Belcanto 2022

Orchestra della Toscana

BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77

BEETHOVEN Sinfonia n.5 op.67

domenica 6 agosto 2023 ore 21:00 – Orsigna (PT), Pian dell’Osteria

Orsigna Arum Festival

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla