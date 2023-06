Il Cammino di Sant’Antonio del Maestro Pandolfo per il Giugno Antoniano

In occasione del Giugno Antoniano, giovedì 15 giugno, alle ore 21.00 la Basilica di S. Antonio ospiterà l’esecuzione de “Il Cammino di Sant’Antonio”, Oratorio sacro per coro, tenore, voce recitante e orchestra dedicato alla vita del Santo, composto dal M. Paolo Pandolfo su libretto di Giovanni Ponchio. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Nel 1221 Antonio da Lisbona, al secolo Fernando Martins de Bulhões, naufragò nella baia di Capo Milazzo in Sicilia. Da lì prese vita un lungo tragitto attraverso le antiche vie che percorrevano l’Italia. Antonio raggiunse prima il nord Italia, poi la Francia e infine Padova, città in cui morì e nella quale le sue Reliquie e la sua testimonianza rifulgono nella Basilica a lui dedicata.

A questo viaggio, fisico ma soprattutto spirituale, che si arricchì anche del messaggio di San Francesco, è dedicato “Il Cammino di Sant’Antonio”, Oratorio Sacro per coro, tenore, voce recitante e orchestra che, giovedì 15 giugno alle ore 21.00, verrà eseguito alla Basilica del Santo in occasione delle celebrazioni del Giugno Antoniano.

Il concerto vedrà la partecipazione del tenore Antonio Signorello, di Paolo Tonietto in qualità di voce recitante e del Concentus Musicus Patavinus diretti dal Maestro Sergio Lasaponara in qualità di Maestro Concertatore. Per l’occasione, inoltre, si riuniranno insieme il Coro Città di Piazzola sul Brenta, diretto dal Maestro Paolo Piana e il Coro Polifonico di Piove di Sacco diretto dal Maestro Thomas Valerio.

Autore de “Il Cammino di Sant’Antonio”, su libretto del Prof. Giovanni Ponchio, è il padovano Maestro Paolo Pandolfo, il cui talento compositivo è stato riconosciuto in numerosi contesti nazionali e internazionali, tra cui, nel 2104, al prestigioso concorso Internazionale di Musica Sacra “Anima Mundi”, presieduto da Sir John Eliot Gardiner e promosso dall’Opera Primaziale di Pisa per celebrare i 950 anni della fondazione. Un successo che, unico caso nella storia del concorso, ha bissato nel 2017.

Dalla loro collaborazione artistica, nasce una composizione (edita da ImageSonika) che, in un’invocazione corale ricca di forza e di speranza, vuole mettere in luce il ruolo spirituale ma anche l’impegno civile di quell’uomo che diventò il “Santo predicatore” noto come Sant’Antonio di Padova e che ancora oggi è venerato da milioni di fedeli in tutto il mondo.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Per informazioni

www.santantonio.org