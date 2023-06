Indimenticata Carrà, omaggio alla mitica “Raffaella!”

Al Teatro Duse di Bologna è andato in scena l’omaggio, più che dovuto, ad uno dei personaggi memorabili del nostro paese, patrimonio culturale oserei dire. Raffaella Carrà, nata proprio a Bologna, è stata una vera e propria icona per molte generazioni, ha accompagnato la vita degli italiani nei decenni attraverso i suoi numerosi show televisivi ed è impressa a fuoco vivo nel cuore degli spettatori che l’hanno amata.

Teatro pieno e festoso per Raffaella! Omaggio alla Carrà, con la direzione artistica di Claudia Campolongo, la regia di Gabriele Colferai e le coreografie di Angelo di Figlia. Un recital che porta in scena il famoso caschetto biondo interpretato da Beatrice Baldaccini, fra le protagoniste del musical italiano. Due ore di leggerezza sulle note dei brani più famosi della Carrà attraverso i decenni.

Sul palco insieme a lei una band di cinque musicisti e sei ballerini e performer. Iconiche coreografie e splendidi abiti si alternano raccontando la storia di un ragazzo timido e stravagante (interpretato dallo stesso regista) che davanti alla tv sogna di incontrare il suo idolo, simbolo di positività e libertà dipensiero.

Fatalità, A far l’amore comincia tu, Pedro, Tanti auguri, Fiesta, Tuca Tuca, Rumore sono solo alcune delle canzoni splendidamente interpretate dalla Baldaccini in un’atmosfera gioiosa e partecipata che spinge il pubblico a cantare ritornelli impressi nella memoria. Un tributo dovuto e rispettoso, un omaggio delicato e spiritoso alla regina, indimenticata, del piccolo schermo.

Erika Di Bennardo