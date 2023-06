L’Ora della Paura” il 19 e 20 luglio

L’ORA DELLA PAURA – La veglia dei grandi

A grande richiesta torna, per due serate il 19 e 20 luglio, “L’ORA DELLA PAURA” promosso da Compagnia delle Seggiole ed EDV Garden, racconti scelti dal “Libro delle Paure” di Carlo Lapucci a cura di Sabrina Tinalli.

Dopo lo straordinario successo della prima, La Compagnia delle Seggiole ed EDV Garden sono liete di annunciare due repliche straordinarie de L’ORA DELLA PAURA – LA VEGLIA DEI GRANDI, racconti scelti dal “Libro delle Paure” di Carlo Lapucci. Lo spettacolo, a cura di Sabrina Tinalli, andrà in scena il 19 ed il 20 luglio 2023 con orario 21.30 e 22.30. info e prenotazioni

L’Azione del silenzio

VIAGGIO TEATRALE ITINERANTE ALL’INTERNO DEL MONASTERO DELLA CERTOSA DEL GALLUZZO Promosso assieme alla Comunità di san Leolino, il Quartiere 3 del Comune di Firenze ed il CRALgiàBANCATOSCANA. Diciassettesimo anno consecutivo di repliche!! Un viaggio teatrale itinerante all’interno di uno dei monasteri più ricchi di storia che la cristianità conosca. Cinque serate: 5, 6, 11, 12 e 13 luglio. Due viaggi per sera, con partenza alle 20.30 ed alle 22.00.

Il Primo esperimento

a Villa Bardini



Lettura drammatizzata itinerante liberamente tratta da

“Il diario di Adamo” ed “Il diario di Eva” di Mark Twain

Con la cortese ospitalità di Fondazione CR Firenze e Villa Bardini. Quattro serate: 20, 21, 29, 30 GIUGNO 2023. Due viaggi per sera, con partenza alle ore ore 20.00 e 21,30. Posti limitati, consigliata una comoda calzatura.

Vi ricordiamo che è disponibile su WhatsApp (per tutti i sistemi operativi) la nuova Community de La Compagnia delle Seggiole. Uno strumento per conoscere in maniera tempestiva le nostre attività, che si affianca alla tradizionale newsletter ed al gruppo Telegram. E’ garantita la massima riservatezza: ciascun membro, infatti, potrà vedere solamente gli utenti amministratori ma non gli altri membri. Ed è garantita anche la massima tranquillità: solo gli amministratori potranno postare notizie di eventi ed appuntamenti con La Compagnia.

Info e prenotazioni