Il Mostro Turchino”, Carlo Colla & Figli

Compagnia Carlo Colla e Figli

IL MOSTRO TURCHINO

tratto dalla fiaba tragicomica di Carlo Gozzi

riduzione per marionette su appunti di Eugenio Monti Colla

musiche di Danilo Lorenzini

nuove sculture, scene e luci di Franco Citterio

costumi di Maria Grazia Citterio e Cecilia Di Marco

direzione tecnica di Tiziano Marcolegio

regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin

i marionettisti

Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella,

Camillo Cosulich, Debora Coviello, Cecilia Di Marco,

Michela Mantegazza, Tiziano Marcolegio, Pietro Monti,

Giovanni Schiavolin, Paolo Sette

voci recitanti (edizione registrata nel 2023)

Loredana Alfieri, Marco Balbi, Lorella De Luca,

Carlo Decio, Lisa Mazzotti, Gianni Quillico,

Riccardo Peroni, Franco Sangermano

musicisti (edizione registrata nel 2023)

Danilo Lorenzini, pianoforte

Antonio Papetti, violoncello

Luca Volontè, sax soprano e contralto

Daniele Sozzani Desperati, coordinamento

Paolo Sportelli: tecnico di registrazione presso Il borgo della Musica

Nuova produzione 2023

Il Mostro Turchino è ispirato all’omonima “fiaba tragicomica” scritta da Carlo

Gozzi nel 1764 e al copione manoscritto più antico presente negli archivi storici

della Compagnia Carlo Colla & Figli, pensato dal marionettista Giuseppe Fiando

nel 1815 e mai rappresentato dalle marionette Colla.

Il manoscritto storico oltre a riportare una serie di note dell’epoca imposte

dalla censura austriaca, reca come sottotitolo la dicitura “Un esempio di vera

fedeltà”, sottolineando il tema che fa da sottofondo all’intera narrazione e cioè

l’individuazione di valori e di sentimenti al di là delle forme e delle apparenze.

Lo spettacolo, interamente riscritto in una forma più attuale rispetto alle fonti

originali, mantiene però la struttura tipica di Gozzi, delineando una trama che

dà modo di far coesistere fiaba, satira e denuncia sociale in parallelo all’aspetto

grottesco sottolineato dalla presenza delle maschere della Commedia dell’Arte.

Seguendo la lezione “strehleriana” la figura di Truffaldino è stata sostituita con

la più nota maschera di Arlecchino.

Amori, passioni e fedeltà sono i sentimenti che verranno messi alla prova da

incantesimi e sortilegi che incombono sui protagonisti di una società afflitta e

intimorita dalla presenza di maghi, mostri e cavalieri fatati.

La forza d’animo e la purezza dei sentimenti porteranno al lieto fine in un

ritorno alla realtà liberata dalle tirannie, dagli inganni e dalle oppressioni.

La poetica “gozziana” e il mondo delle marionette appaiono,

inconsapevolmente, affiancati in una ricerca che trasforma tutto ciò che è

naturale in una sorta di sublimazione teatrale che mantiene costantemente i

personaggi immersi in un clima di verosimiglianza.

L’allestimento prevede oltre alla nuova scrittura drammaturgica del testo, la

composizione delle musiche di scena che si orientano verso un post-

modernismo neoclassico, la creazione di nuovi personaggi, sculture, costumi e

nuove scenografie, oltre all’invenzione di trucchi scenotecnici che andranno ad

arricchire ulteriormente il piccolo universo marionettistico della Compagnia

Carlo Colla & Figli, il cui repertorio, come da tradizione, si rivolge sia a un

pubblico di adulti che di giovani.

LA TRAMA

In un tempo lontano, tre castighi affliggevano l’antica città di Nanquino: un mostro turchino

che devastava i campi e divorava gli armenti, un’idra dalle molte teste che minacciava di

distruggere l’intera città se non avesse avuto per pasto una giovane fanciulla e un

cavaliere fatato a guardia di un ponte, che con ferocia, uccideva tutti coloro che cercavano

di varcarlo per fuggire dalle mura cittadine. Un incantesimo del Mago Zeloù, artefice del

castigo divino, trasfigura il giovane Principe Tear nelle spoglie del mostro, mentre la bella

Dardané, Principessa della Georgia e amata da Tear, viene mutata in un giovane

straniero, Acmet, che sarà chiamato ad affrontare e sconfiggere i tre castighi. Il sortilegio

del Mago Zeloù si scioglierà soltanto quando il Principe, con le fattezze del mostro, riuscirà

comunque a farsi amare dalla bella Principessa Dardané. Le Maschere di Arlecchino,

Colombina, Tartaglia, il Dottore e Brighella, vivranno in parallelo ai loro signori, amori,

paure, intrighi e dinamiche socio-politiche con la schiettezza d’animo che storicamente le

contraddistinguono.