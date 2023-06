SUMMER JAMBOREE ON THE LAKE #2

Prende il via giovedì 22 giugno a Lugano



la II edizione del

SUMMER JAMBOREE ON THE LAKE

il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50

sbarca a Lugano

LUGANO SVIZZERA 22 | 23 | 24 | 25 giugno 2023

Dal 22 al 25 giugno 2023, torna a Lugano per la sua II edizione il Summer Jamboree on the Lake, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo sbarca sulle rive del Ceresio.

Promosso da Lugano Region, con il patrocinio della Città di Lugano, anche quest’anno Summer Jamboree on the Lake 2023 farà risuonare il cuore della Svizzera con il Rock’n’Roll più sfrenato. Non mancherà dunque l’energia contagiosa di sempre, marchio di fabbrica del Festival nato a Senigallia 23 anni fa, ormai considerato punto di riferimento europeo per tutti gli amanti del genere.

Dopo il successo la prima edizione “on the lake” del 2022 che ha richiamato migliaia di appassionati da ogni parte della Svizzera ed Europa l’“Hottest Rockin’ Holiday on Earth” è quindi pronta a superarsi, conquistando ancora una volta il centro di Lugano e il suo lungolago.

Il Summer Jamboree on the Lake 2023 sarà una quattro giorni di grandi concerti ad ingresso gratuito, distribuiti nei due palchi di Piazza Riforma e Boschetto Ciani, ma non solo, tanti Record Hop con DJs internazionali dal mattino a notte inoltrata accompagneranno i partecipanti in un gioioso viaggio nel tempo. Un ricercato Vintage Market accoglierà il pubblico in Piazza Manzoni, con espositori selezionati di abbigliamento vintage, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato, memorabilia da collezione ed un Barber shop. Aree street food & beverage in Piazza Manzoni e a Parco Ciani. Si aggiungeranno tanti altri eventi e progetti pensati per rendere omaggio ad un’epoca straordinaria e ispiratrice, come il Car park per auto americane pre 1969 sul Lungolago. E ancora, tantissimi spazi dedicati al ballo: tra lezioni gratuite per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze Swing e Rock’n’Roll e il Summer Jamboree on the Lake Dance Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Swing e Rock’n’Roll con alcuni tra i migliori ballerini della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale, quali Vincenzo Fesi (ITA), Moe Sakan (JAP), Simona Pogosian (LT), Sandy Lewis (USA), Martí Gasol (ES), Francesco Pezzo (ITA).

A presentare il festival quest’anno, due artisti eccezionali, già padroni di casa del Summer Jamboree 2022 di Senigallia: il performer e coreografo Russel Bruner (USA), e la pioniera del Bump&Grind in Italia, Bianca Nevius (ITA). Russel e Bianca saranno anche i protagonisti di un seducente e ironico Burlesque Show a notte inoltrata sul palco di boschetto Ciani (ingresso gratuito).

LA LINE UP

Al Summer Jamboree on the Lake 2023 si esibiranno artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll, raccontata in tutte le sue declinazioni musicali: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing. Una musica che negli anni è divenuta un culto, che si tramanda di generazione in generazione, sempre attuale e in grado di fare breccia tra persone di tutte le età.

Si comincia col botto giovedì 22 giugno: ad aprire i grandi concerti dal vivo sul main stage di Piazza della Riforma sarà infatti Gizelle (USA), una delle più incredibili voci della scena Rhythm’n’Blues, che sarà accompagnata dalla house band The Good Fellas. Lo stesso giorno a Parco Ciani torna la band svizzera The Moonlight Gang (CH), ex trio che quest’anno vede l’aggiunta di un quarto membro, seguiti dai Dale Rocka And The Volcanoes (IT), tra le più importanti e longeve Rockabilly Band del panorama italiano, che dal 1998 porta in giro per il vecchio continente la sua musica contagiosa.

Venerdì 23 giugno, sul main stage sarà la volta del giovanissimo Alan Power (UK) che si esibirà in un bel tributo a Elvis, insieme a un super special guest, il chitarrista Pat Reyford, ai New Tones (ITA), band italiana capace di riportare in vita il meglio della musica DooWop Americana degli anni ’50, e alla house band The Good Fellas. Segue Tammi Savoy (USA), accompagnata dai Don Diego Trio, con la sua voce potente e piena di sentimento, farà emozionare tutti con i classici suoni Rock’n’Roll e Rhythm’n’Blues. A Parco Ciani, invece, si esibiranno i David Hermlin Trio (DE), band berlinese incredibile, che propone uno swing classico, ma riletto in chiave ironica.

E ancora, sullo stesso palco seguiranno i Boot Heel Playboys (UK), band di western swing composta da otto elementi che offrirà al pubblico uno spettacolo country old style boogie senza dubbio incredibile.

La serata, poi, continua fino a tarda notte a Parco Ciani con il Burlesque & Cabaret Show: quest’anno, l’attesissimo show vedrà esibirsi due performer d’eccezione, Bianca Nevius (ITA) e Russell Bruner (USA), che abbandoneranno le vesti di presentatori per offrire al pubblico uno spettacolo unico, mescolando ironia, sensualità, estetica vintage e cabaret.

Le sorprese non sono ancora finite, perché sabato 24 giugno il main stage di Piazza della Riforma si infuoca con i King Pleasure and the Biscuit Boys (UK), una band leggendaria, raffinata e autentica, considerata la migliore di Rhythm’n’Blues in Europa.

A seguire, il Dance Show con i migliori ballerini e insegnanti della scena mondiale. A chiudere la serata, gli Extraordinaires (UK), altra band formidabile che alterna ballate blues e Rock’n’Roll, al Doo-wop, cantando e ballando in pieno stile Flamingos anni ’50, che si esibirà accompagnata dai Good Fellas.

Parco Ciani si animerà invece con i New Tones (ITA), che tornano anche sabato per farvi muovere i piedi, seguiti dai giovanissimi David Hermlin Trio (DE) e dai Country Side Of Harmonica Sam (SWE), la band europea country più richiesta al mondo, che alterna le proprie musiche originali ai grandi classici del genere.

A chiudere le esibizioni sul main stage, domenica 25 giugno, Si Cranstoun (UK), altra perla di diamante, celebrato in ogni dove grazie alla sua Dynamo; grazie al carisma e alla presenza scenica senza precedenti, regalerà senz’altro uno spettacolo indimenticabile al suo pubblico. Le esibizioni a Parco Ciani, invece, si concluderanno con i P-51 Airplanes (ITA), band italiana che ripropone il rock’n’roll più classico della fine degli anni’40 ai primi’60, con una cura incredibile per gli arrangiamenti e Pep Torres (USA), che farà ballare tutti con la sua miscela di Rock’n’Roll in perfetto stile anni ’50, rockabilly, doo-wop e Rhythm’n’Blues.