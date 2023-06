Teatro Torlonia, Luglio sotto un sipario di stelle

La programmazione di LUGLIO SOTTO UN SIPARIO DI STELLE A VILLA TORLONIA è una produzione del Teatro di Roma con il sostegno del Municipio II di Roma e la collaborazione del Teatro dell’Opera di Roma

Orari: inizio spettacolo ore 21.00 | ingresso gratuito

prenotazione consigliata con assegnazione di posto da ritirare a Villa Torlonia attraverso la mail community@teatrodiroma.net

L’estate all’aperto del Teatro di Roma accende i riflettori nel parco di Villa Torlonia con un programma di iniziative che accompagneranno spettatori, cittadini e turisti, fino al 20 luglio, offrendo serate d’arte tra musica, concerti, voci della lirica e spettacoli per ragazzi e famiglie, in sinergia progettuale con il Municipio II di Roma e il Teatro dell’Opera di Roma.

Un suggestivo spazio cittadino da abitare e attraversare con la rassegna LUGLIO SOTTO UN SIPARIO DI STELLE A VILLA TORLONIA, dove l’Estate prende posto sul palcoscenico all’aperto presso il Campo dei tornei, all’interno del contesto museale della Villa, per accoglie cinque appuntamenti del Municipio II e tre concerti del Teatro dell’Opera, con inserti performativi di acrobazia ed effetti speciali del Festival CIRCOinFest del Teatro di Roma.

Si inizia con le proposte del Municipio II per contribuire a favorire l’accesso nel quartiere alla pratica del teatro e all’esperienza della visione, proponendo tre spettacoli e due concerti. Il trittico di spettacoli porta in scena: Giovanni e Paolo ragazzi come noi (27 giugno), di Alfonso Sassa, un omaggio al coraggio e alla verità di Falcone e Borsellino il cui sogno, dopo trent’anni dagli attentati, continua a vivere sulle gambe di tanti giovani per affermare uno Stato libero dalle mafie; con il monologo Vita Morte e Miracoli 1799 (4 luglio), lo stesso Alfonso Sessa, sposa tragedia e comicità, aneddoto e vernacolo, per raccontare quel passato unico che ha rappresentato la rivoluzione giacobina a Napoli, sfociata in una guerra civile di inaudita ferocia; mentre Primi passi sulla luna (5 luglio) di Andrea Cosentino apre lo sguardo su quel futuro ormai passato, prendendo spunto dal quarantennale del primo allunaggio per discettare di paternità, fragilità dell’infanzia e inattingibilità del reale, in un’epoca la cui verità coincide con la sua rappresentazione. SI prosegue con il doppio concerto: la Banda del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale (11 luglio), con un repertorio dal Baracco ai nostri giorni, che propone una galleria di musiche dal Barocco al jazz, passando per la musica da film fino a importanti omaggi alla musica leggera e al rock; a cui si affianca l’Orchestra del Circolo Mandolinistico “C. Bertucci” (12 luglio), con un vasto repertorio che, oltre a comprendere una raccolta originale per strumenti a plettro, include anche diverse trascrizioni e adattamenti di autori che vanno dal 1600 ai contemporanei.

La programmazione a Villa Torlonia si impreziosisce anche dell’offerta artistica del Teatro dell’Opera, che propone un trittico di concerti nella comune visione di promuovere l’arte musicale, arricchendo la Stagione estiva del Teatro di Roma con tre intermezzi dal repertorio lirico e classico. Si inizia con il concerto di Coro preparatorio e Schola Cantorum della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera (6 luglio), diretto da Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli, e accompagnato al pianoforte da Alessia Capoccia, con un variegato programma musicale di brani da Gabriel Fauré ad Adriano Banchieri fino a John Hilton, per approdare alle melodie di Ennio Morricone e De Curtis. Si continua con il concerto delle Voci femminili del Coro del Teatro dell’Opera (13 luglio), diretto da Ciro Visco, con l’accompagnamento al pianoforte di Michele Reali, sulle note della musica di Saint-Saëns, Giordano, Verdi, Čajkovskij, Puccini, Wagner, Cilea, Bizet, Massenet. Per concludere con il recital per voci e pianoforte di “Fabbrica” – Young Artist Program (20 luglio), un concerto dedicato a brani tratti dalle opere più celebri di Mozart: dal Don Giovanni a Le nozze di Figaro, da La clemenza di Tito a ldomeneo passando per Il flauto magico fino a Così fan tutte.

Inoltre, l’Estate nel parco di Villa Torlonia continua ad essere puntellata anche da spettacoli per bambini e famiglie, con la clownerie e l’ironia degli spettacoli PICCOLE STORIE SMARRITE (1 e 2 luglio) della compagnia 4Gatti; VIAGGIO ORGANIZZATO PLUS (8 e 9 luglio) della compagnia Manicomics Teatro; mentre la compagnia Nando e Maila portano in scena un concerto-spettacolo comico SCONCERTO D’AMORE (15 e 16 luglio); gli Eccentrici Dadarò propongono l’arte del trasformismo con INCOMICA (22 e 23 luglio); appuntamento esclusivo con FILI INVISIBILI (17 e 18 luglio) di Collettivo 6tu per esplorare la passione per la natura di Italo Calvino.

Villa Torlonia – Campo Dei Tornei (Via Lazzaro Spallanzani)

Municipio II di Roma:

giovanni e paolo ragazzi come noi e vita morte e miracoli 1799 di alfonso sessa _ 27 giugno e 4 luglio

primi passi sulla luna di andrea cosentino _ 5 luglio

concerto della banda del corpo della polizia locale di roma capitale _ 11 luglio

concerto dell’orchestra del circolo mandolinistico “c. bertucci” _12 luglio

Teatro dell’Opera di Roma:

coro preparatorio e schola cantorum _ 6 luglio

voci femminili del coro del teatro dell’opera _ 13 luglio

“fabbrica” – young artist program _ 20 luglio