ADRIANO AR

un progetto di Ecate

in partenariato con Magnete – Industria Scenica – Ditta Gioco Fiaba – Sinitah – SONG

con il sostegno di Milano è Viva di Comune di Milano e Ministero della Cultura e con il

contributo di Fondazione Cariplo in collaborazione con BRUT – Casa della Carità – Alma Bar

Riparte, dopo la pausa estiva, Adriano AR, progetto ideato e promosso da Ecate – legato alla rigenerazione dell’Ex Magneti Marelli e alla riqualificazione di Quartiere Adriano –

realizzato in partenariato con Magnete – Industria Scenica – Ditta Gioco Fiaba – Sinitah –

SONG, in collaborazione con BRUT – Casa della Carità – Alma Bar, con un fitto calendario

di concerti, spettacoli internazionali di danza e di teatro contemporaneo, attività per tutta la

famiglia, workshop e laboratori, mostre d’arte e serate in balera.

Un palinsesto multidisciplinare di eventi pensati per favorire l’accesso alle attività culturali

al più alto numero possibile di cittadini e cittadine, nello specifico del territorio, ma non solo, cercando di scardinare quell’isolamento che caratterizza alcuni quartieri periferici delle

grandi città.

Si riparte sabato 26 agosto e domenica 27 agosto alle ore 16 con i laboratori sulle danze

africane con i coreografi Cyrille Oulane e Ousmane Traore a cura di Sinitah. Da non perdere

domenica 27 alle ore 20 il concerto della cantautrice italo-togolese Zelie Adjo (presso

Magnete, Via Adriano 107). E ancora venerdì 8 e sabato 9 settembre si terrà uno speciale

workshop sull’accessibilità a cura di Associazione Fedora.

Non mancheranno gli spettacoli di danza – tra cui si segnala sabato 9 settembre alle ore 20.30

QUINTETTO di Marco Augusto Chenevier, a cura di Ecate, spettacolo vincitore del Be

Festival – Birmingham 2015, inserito nella “Top 10 Comedy 2016” del quotidiano inglese

“The Guardian”, un esempio di partecipazione attiva del pubblico e di riflessione politica,

capace di beffarsi delle convenzioni precostituite e chiede una nuova relazione diretta tra

interprete e pubblico, selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata Intergenerazionale

Keepers nel 2022.

Sabato 16 settembre la giornata si apre alle ore 16 con TALK STEREOTIPE (ingresso

gratuito, seguirà aperitivo) a cura di Ecate in collaborazione con Amatori & Union Rugby Milano, un talk per confrontarsi sugli stereotipi di genere in ambiti trasversali, dal mondo dello sport a quello dello spettacolo dal vivo, e in generale per riflettere sulla narrazione del femminile.

Alle ore 20.30 seguirà la conferenza spettacolo VARIAZIONE #2: ELOGIO ALLA

GENTILEZZA di e con Lorenzo De Simone con la consulenza artistica di Giselda Ranieri e

la ricerca scientifica del Dott. Gianfranco Cicotto, una produzione NINA ETS in

coproduzione con Umbria Danza Festival, a cura di Magnete, un progetto multidisciplinare

che coniuga l’arte della danza autoriale alla scienza psicologica, un’occasione per parlare

della gentilezza, un comportamento pro-sociale che sembra andare contro a tutto ciò che

accade nel mondo oggi. Cos’è la gentilezza? Perché è così importante? Quali benefici

apporta? In scena un danzatore-relatore che partendo da teorie, lettura di dati, analisi

statistiche ed esperimenti arriva pian piano al corpo che diventerà strumento per dialogare,

fare esperienza e portare alla luce la gentilezza.

Domenica 17 settembre alle ore 17.30 parte da Magnete INCAMMINO di Maria Carpaneto

a cura di Ecate, un cammino intimo e consapevole alla riscoperta della relazione che ogni

individuo ha con lo spazio che vive, un itinerario sensibile in cui il corpo esercita la propria

presenza, diventando uno strumento in ascolto (ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione e di indossare pantaloni lunghi e scarpe comode).

Alle ore 20 la domenica si conclude con AFRIC&JAZZ TRIO, famosa band afro beat

milanese che ci accompagna in un viaggio musicale multiculturale: dalle sonorità afro beat di Donat Munzila (voce e chitarra), originario del Congo, a quelle più blues di Abdoullay Traore (percussioni e balafon), originario del Burkina Faso, fino al retrogusto jazz rappresentato dalla lunga esperienza musicale di Stefano Corradi (sax e fiati).

Si riprende domenica 24 settembre alle ore 20.30 presso Magnete con MY GENERATION,

di Elea Teatro/Industria Scenica, spettacolo di teatro contemporaneo che, partendo da

interviste fatte a storici clienti della balera di Vimodrone, sulla Martesana, narra la forza,

l’energia, i rituali della balera e della musica popolare dagli anni ‘60 agli anni ‘80 facendo

conoscere una realtà fatta di passi di danza, note, relazioni e poesia. Dopo lo spettacolo sarà proposto un dj set con musica dagli anni ‘60 agli anni ‘80.

Lunedì 25 settembre alle ore 17 si terrà uno speciale Open Day a cura degli allievi del Coro

Magnetico di SONG, mentre martedì 26 la giornata di apertura sarà dedicata al Laboratorio

dei Violini di SONG (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

Venerdì 29 Settembre alle ore 20.30 l’appuntamento è a Magnete con lo spettacolo DANZE

MEDIO ORIENTALI di e con Helia Bandeh e Aram Ghasemy a cura di Sinitah che

presenta il progetto Tapestry of Persian Dance, nato dalla collaborazione tra le due affermate artiste della danza e del teatro iraniano, per mettere in luce tutta la ricchezza emotiva della danza persiana.

Venerdì 6 ottobre alle ore 17 presso Alma Bar, Giardini Franca Rame e venerdì 13 ottobre

alle 17 presso Magnete, da non perdere la MERENDA CON DELITTO a cura di Ditta

Gioco Fiaba, uno spettacolo interattivo di 50 minuti adatto a bambini e bambine dai 6 ai 10

anni. (prenotazione consigliata. Spettacolo gratuito con merenda a pagamento: Alma Bar 10 € – Magnete Bistrot 12 € bambini/e e 14 € adulti/e).

A cura di Ecate venerdì 13 ottobre alle ore 20 andrà in scena presso Magnete Bistrot (Via

Adriano 107 Milano) lo spettacolo SAGA SALSA di Qui e Ora, per parlare di memoria di

famiglia, calarsi nel quotidiano delle vite per leggerle attraverso il culto del cibo. Attorno a

un tavolo, tra una portata e l’altra, tre donne, tre generazioni diverse, una nonna, una mamma e una figlia, a parlare delle loro vite. Tre donne che mettono in tavola il passato e il presente in una cena da gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una cena in cui tutti i sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non è fatto solo di cibo ma anche di emozioni, sapori e storie.

Presso Magnete da non perdere sabato 21 ottobre alle ore 17 CHE FORMA HANNO LE

NUVOLE? di Elea Teatro/Industria Scenica, Next Laboratorio delle Idee – Regione

Lombardia 2018/2019, spettacolo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 9 anni,

liberamente ispirato al romanzo Le avventure di Jacques Papier di Michelle Cuevas e

vincitore di Inbox Verde 2020, per indagare il momento in cui si saluta con tristezza e stupore l’infanzia per diventare adulti.

Seguiranno presso Magnete Bistrot dalle ore 19 le incursioni poetiche con Il Menu della

Poesia, selezione Direzione Artistica Partecipata Intergenerazionale Keepers, a cura di Ecate.

Non mancheranno serate danzanti di teatro e balera, finalizzate al rafforzamento degli scambi socio-culturali in Quartiere Adriano, alla promozione della partecipazione culturale a cura di Industria Scenica (venerdì 27 ottobre alle ore 21 presso Magnete) e appuntamenti fuori programma.

Gran finale sabato 28 e domenica 29 ottobre con ADRIANO COMMUNITY DAYS, evento

partecipato a cura di Magnete, un calendario collettivo di eventi e iniziative proposte dal

basso, che attiveranno nuove relazioni all’interno del territorio. Due giorni (tutto ad ingresso gratuito) in cui Magnete diventa un palco aperto al territorio, per esplorare le potenzialità di Quartiere Adriano, magari poco conosciute, per far parte di un movimento di persone che crede nell’attivazione di energie e nella valorizzazione del potenziale creativo di ciascuno in quanto parte di una o più comunità. Questa attività costruisce ponti tra le persone, tra le comunità e gli attori attivi sul territorio, contribuendo al processo di autoriconoscimento, consolidando le relazioni esistenti, diffondendo la pratica di prendersi cura della collettività come bene comune. Ad essere prevista sarà una call, per la ricezione delle proposte, aperta a persone singole, gruppi informali (amici, vicini di casa, etc…), gruppi formali (associazioni, gruppi sportivi, etc…) e imprese, aziende e esercizi commerciali del territorio.

Da non perdere poi negli stessi giorni la MOSTRA ARTE IRREGOLARE BRUT di

BRUT Milano Outsider Lab – Evento green, realizzato con materiali di riciclo ad ingresso

gratuito – un’officina artistica nata nel 2021 che si occupa della valorizzazione e della

promozione dell’arte irregolare a Milano. Uno spazio di ricerca creativa volto all’inclusione

sociale attraverso le manifestazioni artistiche concepite nell’ambito della neurodiversità. La

mostra d’arte irregolare concepita per Adriano AR è un’esposizione che raccoglie una

cernita di lavori prodotti dai partecipanti e dalle partecipanti dell’officina artistica.

Ceramiche, pitture, lampade e tessuti che raccontano i mondi e le grammatiche espressive di questo universo speciale.

INFO E BIGLIETTERIA

Per tutte le iniziative è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: +39 371 5368083 – magnetebiglietteria@gmail.com

Eventi a pagamento: Intero 10 € – Ridotto 7 € (under 30 e over 60) – Prevendita 1,50 €

Laboratorio DANZE AFRICANE: ingresso unico 20 €

I LUOGHI

Magnete, Via Adriano 107, Milano

Magnete Bistrot, Via Adriano 107, Milano

Alma Bar / Giardini Franca Rame, Via Roberto Tremelloni 38, Milano

Adriano AR è un viaggio.

L’andata è un cammino con le comunità del territorio, per incontrarsi nel quartiere, nei suoi

luoghi significativi, alla scoperta dei suoi angoli più intimi e nascosti, delle relazioni tra le

persone, di diversi linguaggi artistici. Il ritorno è un invito alle persone del territorio ad

attraversare Magnete come protagoniste attive della sua proposta culturale. Adriano AR è un

percorso attraverso diversi linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo. Una nuova

cartografia che indaga e racconta il Quartiere Adriano, attraverso la musica, la danza, il

teatro, le arti performative e diverse azioni di partecipazione culturale. Adriano AR nasce da

un percorso di coprogettazione intorno ad alcune questioni urgenti come la sostenibilità e

l’inclusione. La maggior parte delle proposte artistiche e culturali sono caratterizzate dalla

partecipazione attiva dei pubblici e della cittadinanza. Adriano AR si basa sul presupposto

che lo spettacolo dal vivo può essere strumento per creare relazione, tra le persone, tra

cittadinanza e performers, tra l’arte e gli spazi. Lo spettacolo dal vivo può costruire

connessioni durature tra diversi attori territoriali, favorendo lo sviluppo di comunità più

consapevoli e coese, accrescendo le possibilità di stare insieme, vivere una stessa esperienza e sentirsi parte di una stessa comunità, con ricadute sensibili sulla qualità della vita e sul benessere delle persone.

Ecate nasce nel 2009 con l’obiettivo di affidare alle persone un ruolo centrale nella cultura,

creare processi di community engagement per l’attivazione della cittadinanza nell’ideazione

di nuovi valori e nella cura del bene comune. Nel 2022 diventa socia di Magnete Impresa

Sociale che gestisce il nuovo punto di comunità in Quartiere Adriano. Per Magnete, si occupa della curatela, della segreteria organizzativa e delle relazioni territoriali. Promuove e

organizza percorsi di formazione e di partecipazione culturale, come per il gruppo

intergenerazionale Keepers. Nel Municipio 2 realizza inoltre la prima edizione di BTTF

project e a maggio 2022 il primo festival partecipato di Milano BTTF Human Made

Festival. Il Festival e la Direzione Artistica Partecipata under 30 sono parte di Risonanze

Network, rete nazionale per la tutela e la valorizzazione della produzione artistica under 35 e la formazione di nuove generazioni di pubblici. Info: www.ecatecultura.com

Magnete è un’impresa sociale che gestisce l’Auditorium all’interno della struttura

dell’Adriano Community Center di Proges in Quartiere Adriano a Milano. Coordina un

progetto culturale e sociale fortemente sperimentale che aggrega numerose organizzazioni,

in stretta relazione con il quartiere. Giovani, famiglie, migranti, persone di seconda

generazione, persone con disabilità, sono soggetti attivi e partecipi di processi sociali e

culturali innescati nello spazio e nel quartiere. Un luogo di sperimentazione aperto al

territorio e alla città. Un modo per allargare la geografia cittadina, variare il suo racconto,

connettendo le comunità locali e la città metropolitana. www.magnete.mi.it

Industria Scenica è un’impresa creativa che si occupa di welfare culturale e sociale, ideando

e realizzando progetti che integrano le arti performative e il video con il sociale, la

valorizzazione territoriale e la sostenibilità ambientale. Dal 2014 ha preso in gestione una

storica balera degli anni ‘60, l’Everest di Vimodrone (MI), oggi una delle sedi del Centro di

Residenza “Intercettazioni” di Regione Lombardia, avviando così un processo di

rigenerazione di uno spazio dismesso attraverso la produzione e promozione culturale. Dal

2018 la compagnia teatrale, Elea Teatro, è riconosciuta dal MIC come impresa di produzione. Nel 2022, in partnership con Ecate, Ework, Biricca e Proges, Industria Scenica ha fondato Magnete Impresa Sociale, finalizzata alla governance del nuovo e innovativo centro culturale Magnete. www.industriascenica.com

Ditta Gioco Fiaba nasce a Milano nel 1993 dal lavoro di due giovanissimi illustratori per

bambini, Luca Ciancia e Luna Pizzo, a cui si uniranno gli attori Emiliano Brioschi, Andrea

Cereda e Massimiliano Zanellati. Da allora la Ditta Gioco Fiaba ha fatto tesoro delle prime

relazioni giocate con il mondo dell’infanzia per costruire una propria poetica teatrale e

oggi ha in repertorio una decina di titoli e gestisce numerose rassegne teatrali tra Milano e

provincia. www.dittagiocofiaba.com

SONG offre ai giovani in modo accessibile la possibilità di imparare a suonare e cantare

insieme, nel costante impegno di portare la musica dove ancora non c’è. SONG coinvolge

sia l’ambito scolastico, sia il tessuto socioculturale del territorio, basando il suo intervento sui cardini di integrazione sociale e qualità musicale, sul modello di “El Sistema”. In questo

dirompente progetto, fondato in Venezuela nel 1975 da José Antonio Abreu, orchestra e coro sono proposti come esempio della società, in cui ognuno partecipa gioiosamente secondo le sue potenzialità. In Italia è stato avviato per impulso di Claudio Abbado. In questo alveo, si sono sviluppati, tra gli altri progetti, il Coro Manos Blancas, il Coro Magnetico e il Coro della Pini. www.sistemalombardia.eu

Sinitah, fondata a Milano nel 2003, è un’associazione di promozione sociale che si occupa

della diffusione della conoscenza di culture del Mondo sul territorio cittadino attraverso

l’espressione artistica. Sinitah propone l’espressione artistica come mezzo efficace per

contrastare pregiudizi e diffidenza e avvicinarsi alla conoscenza di culture lontane. Sinitah

propone un’offerta culturale di qualità al fine di valorizzare le artiste e gli artisti stranieri

residenti sul territorio nazionale. I campi di interesse sono multidisciplinari: dalla musica,

alla danza, dal teatro alle arti visive. Sinitah è sempre in ascolto di ciò che di nuovo il tessuto artistico urbano indipendente propone. www.sinitah.com