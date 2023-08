LA TRAVIATA – all’Arena di Verona

NADINE SIERRA DEBUTTA COME PROTAGONISTA NE LA TRAVIATA AL 100° OPERA FESTIVAL

LA TRAVIATA

sabato 26 agosto, ore 20.45

Il soprano americano è Violetta per una sera all’Arena di Verona, con Francesco Meli e Ludovic Tézier nell’allestimento di Zeffirelli diretto dal M° Battistoni

Il suo atteso debutto in scena era previsto come Gilda nell’ultima recita di Rigoletto: la pioggia ha rimandato questo appuntamento a sabato 26 agosto, sempre sotto il segno di Verdi: Nadine Sierra sarà Violetta nello spettacolo di Franco Zeffirelli con i sontuosi costumi di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon e le coreografie di Giuseppe Picone. Dopo l’esibizione nei Carmina Burana nel 2014, si tratta del primo ruolo in forma scenica che Nadine Sierra affronta in Anfiteatro: come allora, sul podio dell’Orchestra di Fondazione Arena ci sarà il m° Andrea Battistoni, veronese dalla carriera internazionale. Con lei sul palcoscenico il tenore Francesco Meli come Alfredo e il baritono Ludovic Tézier come Germont padre. Si riconfermano nei ruoli di fianco Sofia Koberidze (Flora), Nicolò Ceriani (Barone Douphol), Matteo Mezzaro (Gastone), Giorgi Manoshvili (Dottor Grenvil), Roberto Accurso (Marchese d’Obigny), Yao Bohui (Annina), Francesco Cuccia (Giuseppe), Stefano Rinaldi Miliani (Domestico/ Commissionario). Fondamentale l’apporto del Coro istruito da Roberto Gabbiani, dei Tecnici areniani per lo spettacolare cambio scena a vista del secondo atto, le cui feste sono animate dal Ballo coordinato da Gaetano Petrosino con Liudmila Konovalova e Davide Dato, primi ballerini dell’Opera di Stato di Vienna, protagonisti anche di Zorba il Greco che domenica 27 riporterà il Ballo areniano al Teatro Romano. Ultima replica: 9 settembre.

Anche la prossima settimana si apre sotto il segno di Verdi, giovedì 31 agosto col debutto in Arena di Orchestra e Coro del Teatro alla Scala guidati dal direttore musicale, il M° Riccardo Chailly.

Il 100° Arena di Verona Opera Festival 2023, con il doppio patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, è in scena fino al 9 settembre con 8 titoli d’opera, 4 serate di gala, 1 concerto straordinario con Orchestra e Coro della Scala e il ritorno del Ballo al Teatro Romano. Tra le molte iniziative che coinvolgono tutta la città, Fondazione Arena propone per tutta la durata del Festival ben due mostre fotografiche: 100 volte Callas al Palazzo della Gran Guardia, con la cura dell’Archivio Tommasoli e il patrocinio del Comune di Verona, offre uno sguardo sui primi anni veronesi della Divina, di cui ricorre quest’anno il Centenario; presso la libreria Feltrinelli di via Quattro spade è visitabile la mostra Aida 100 che documenta con gli inediti scatti di Ennevi i molti particolari della nuova produzione firmata da Stefano Poda per il 100° Festival. L’eccezionalità di questa edizione si rispecchia anche nel parterre degli sponsor privati. Ai partner storici si aggiunge un folto numero di nuovi marchi. Tra gli sponsor di lungo corso Fondazione Arena di Verona desidera ringraziare in primis UniCredit, che vanta una longevità di collaborazione di oltre 25 anni, Calzedonia, Pastificio Rana, Volkswagen Group Italia, DB Bahn, RTL 102.5. Alla compagine degli official sponsor si aggiungono quest’anno Forno Bonomi, Metinvest/Saving Lives, Genny, che firma le nuove divise del personale adibito all’accoglienza del pubblico e Müller, che sostiene i progetti di accessibilità dedicati alle persone con disabilità. Tra gli official partner, a marchi storici quali Veronafiere, Air Dolomiti, A4 Holding, Casa Sartori, SABA Italia, SDG Group e al Cultural Partner Palazzo Maffei, vanno ad aggiungersi Acqua Dolomia, Sanagol e Mantova Village. Un ringraziamento doveroso va naturalmente anche a imprese, privati, ordini professionali che compongono la schiera della Membership 67 Colonne per l’Arena di Verona, fondata da Gianluca Rana, dell’omonimo pastificio, e da Sandro Veronesi, patron del Gruppo Calzedonia, che giunge quest’anno alla sua terza edizione.

