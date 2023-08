PALAZZO MAFFEI CASA MUSEO per gli STUDENTI VIVERE L’ARTE

Con l’inizio del nuovo anno scolastico si rinnova con ancora maggior entusiasmo il progetto didattico nato per avvicinare gli studenti di tutte le età all’arte e per ampliarne prospettive di vita e orizzonti.

Verona, 31 agosto 2023 – Pablo Picasso, René Magritte, Amedeo Modigliani, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico, Vasilij Kandinskij, Andy Warhol: sono solo alcuni dei pittori e scultori italiani e internazionali le cui opere d’arte oggi adornano le 29 sale del Palazzo Maffei Casa Museo di Verona. Questa splendida casa d’arte è nata nel 2020 dalla passione del collezionista e imprenditore veronese Luigi Carlon. A partire dallo scorso marzo, grazie al supporto del Pastificio Rana ha accolto gratuitamente più di 1400 studenti di tutte le età in soli quattro mesi. Questi sono solo i primi risultati della fruttuosa collaborazione nata a Verona nella cornice dello storico edificio che si erge su Piazza delle Erbe, pronta ora a rinnovarsi con l’inizio del nuovo anno scolastico: un’unione, quella tra il Pastificio Rana e Palazzo Maffei – importante punto di riferimento per tutti gli appassionati di cultura – che ha preso forma dalla volontà di dare vita a una sinergia virtuosa tra l’arte, in tutte le sue forme, e il fare impresa. In questi primi mesi di collaborazione, accompagnati e ispirati da guide specializzate con diverse narrazioni tematiche e laboratori didattici, già oltre 1400 giovani hanno respirato l’atmosfera suggestiva di uno dei più scenografici edifici seicenteschi di Verona, apprezzando un percorso eclettico di capolavori e curiosità che racconta ben due mila anni di storia. Hanno partecipato tantissimi ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, divisi in 56 classi di scuole secondarie di II grado, ma anche studenti provenienti da istituti di grado minore (7 classi di scuole secondarie di I grado, 6 classi di scuole primarie e 5 classi di scuole dell’infanzia), oltre a numerosi studenti che usufruiscono dell’istruzione parentale. Il progetto ha visto una partecipazione ampia ed entusiasmante da parte di bambini e ragazzi – i quali in numerose occasioni hanno dimostrato curiosità, interesse e fascino verso le opere d’arte e gli approfondimenti tematici offerti – regalando grandi soddisfazioni alla Casa Museo e al Pastificio Rana, che proseguono la propria collaborazione nel nuovo anno scolastico, per coinvolgere ancora più giovani e stimolarli nella loro formazione. “Quando ho visitato per la prima volta le sale di Palazzo Maffei, immergendomi in un viaggio meraviglioso tra i capolavori selezionati personalmente da Luigi Carlon, ho avuto l’ennesima prova di quanto l’arte sia in grado di coinvolgere, ispirare e nutrire l’animo umano. La collaborazione del Pastificio Rana con la Casa Museo è nata proprio con lo scopo di dare la possibilità a tantissimi giovani di godere della bellezza e del profondo valore creativo e formativo dell’espressione artistica.” – ha commentato Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Rana – “Vedere oggi gli straordinari risultati raggiunti da questa nostra alleanza e avvertire il forte entusiasmo di tutti gli studenti coinvolti in questi primi mesi ci riempie di grande orgoglio e rafforza ancor di più la nostra volontà di rinnovare questa collaborazione, per continuare ad offrire il nostro contributo e avvicinare tantissimi altri giovani all’arte.” “L’attenzione ai giovani e il loro avvicinamento all’arte è stato tra i valori e gli obbiettivi principali di Palazzo Maffei Casa Museo fin dalla sua apertura. La sensibilità di Gian Luca Rana ha reso possibile assicurare un’offerta che appare unica in Italia in questo momento, garantendo non solo l’ingresso ma anche visite guidate gratuite, differenziate e studiate appositamente per le classi in visita, di ogni ordine e grado” – sottolinea Vanessa Carlon direttrice di Palazzo Maffei Casa Museo . “Sono fermamente convinta che il rapporto diretto con l’arte offra prospettive nuove nel nostro rapporto con il mondo attuale, che non è sempre facile. Speriamo che la gratuità faccia sentire i ragazzi accolti dalla Casa Museo e sia un incentivo per favorire queste visite perché teniamo moltissimo al rapporto con i più giovani che sono il nostro presente e il nostro futuro e il loro sguardo amplia anche i nostri orizzonti. ”