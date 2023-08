Pride Run

Sabrina Bambi, 24ore e Alberto De Pisis. Sarà un grande evento unico nel suo genere quello che prenderà il via sabato 2 settembre alle 17.00 da Piazza Garibaldi a Padova. Per la prima volta in Italia si terrà infatti la Pride Run, manifestazione ludico- sportiva in favore dell’inclusività e dei diritti civili organizzata dai fondatori della Pink Run, che da oltre quattordici anni organizza in città l’evento running per sole donne e il Pride Village Virgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano. Accolta immediatamente con favore e coinvolgimento dall’Amministrazione Comunale di Padova, la Pride Run nasce all’insegna dello sport, dell’amicizia e della voglia di stare insieme senza pregiudizi, nella convinzione che la pratica sportiva e il divertimento possano fare da volano nella promozione dei diritti e della libertà di tutte e tutti. Tre saranno i percorsi che attraverseranno la città di Padova, 1 Km, 5 km e 10 km, adatti ad ogni livello di preparazione atletica e ad ogni età. Anche i bambini, infatti, saranno liberi di correre o camminare con i propri genitori. I tragitti sono stati inoltre studiati per garantire la partecipazione delle persone con disabilità, che avranno inoltre diritto all’ingresso omaggio al party al Pride Village Virgo insieme al loro accompagnatore. Il punto di partenza per tutti sarà da Piazza Garibaldi, dove, già dalle 11.00 sarà attivo il desk d’iscrizione, dove recuperare anche il pacco corsa, il Pride Shop, il punto vendita di 1/6H e la musica con i DJ set ospitati dal Red Bull Truck. Sarà inoltre possibile depositare uno zaino ritrovandolo poi al guardaroba del Pride Village Virgo, punto di arrivo di tutti i percorsi. La partenza della Pride Run è fissata per le 17.00. Per tutti è previsto un ristoro all’arrivo, per il solo percorso da 10 Km è previsto un ulteriore ristoro a metà corsa. Tutti i percorsi (1, 5 e 10 km) termineranno al Pride Village Virgo, che aprirà in anticipo per l’occasione, sarà disponibile un servizio docce. La passeggiata #untaggable Ribattezzata dagli organizzatori con l’hashtag #untaggable, sarà una camminata colorata aperta a tutti dove ciascuno potrà sentirsi libero di vestirsi come meglio preferisce per esprimere tutta la propria personalità senza limiti e senza schemi preconfezionati, manifestando così il proprio orgoglio di essere come è e come si sente. Non è un caso, infatti che il percorso, da Piazza Garibaldi attraversi il ponte di Corso del Popolo, dove il marciapiede è dipinto con i colori della bandiera Rainbow, simbolo di libertà e di rispetto. Gran finale alla Fiera di Padova con il live di Elettra Lamborghini. Alba Parietti e Fernando Proce presentano uno show evento con Cristiano Malgioglio, Carmen Russo, Regina, Sabrina Bambi, 24ore e Alberto De Pisis. La Pride Run si concluderà con un grande Party al Pride Village Virgo, che vedrà la partecipazione dei numerosi ospiti del mondo dello spettacolo che hanno voluto mostrare il loro appoggio ai principi ispiratori dell’evento: l’inclusività e la promozione dei diritti civili. Alba Parietti e Fernando Proce saranno i presentatori d’eccezione di uno show-evento che vedrà protagonisti Cristiano Malgioglio, Carmen Russo, Regina, Sabrina Bambi, il cantante 24ore e Alberto De Pisis. Uno spettacolo che culminerà con l’atteso live di Elettra Lamborghini, che arriverà al Festival LGBTQIA+ con il nuovo album Elettraton, il secondo della sua carriera di artista multiplatino costellata di successi quali: Pem Pem, Mala,Tócame, Fanfare, la sanremese Musica (E il resto scompare), Pistolero e Caramello. La serata proseguirà in pista fino a notte fonda con il djset dei Disco NoveZeroNove con Luca Morris, Lady Brian, Igor S, Paolo Cecchetto e Nando. La Pride Run è organizzata da IL QUBO Srl con il patrocinio del Comune di Padova e di Virgo Fund. Partner: Eau de Milano, Virgo Cosmetics Milano, Red Bull, bitHOUSEweb, PTLab, Brooks Running. Sostenitori: Ragazze nel Pallone, Chica Party4Women, PensieriParole Onlus, Pink Run, SAT. Servizio Accoglienza Trans. Social Media Partner: TrashItaliano. Informazioni e iscrizioni Costi:

1 Km: gratuito

5 km: € 20, comprensivo di assicurazione, maglietta dell’evento e Gym Sac

(fino a esaurimento scorte)

10 km: € 20, comprensivo di assicurazione, maglietta dell’evento e Gym Sac

(fino a esaurimento scorte)

Corsa + concerto: 35€

Solo concerto: €20 Partecipazione gratuita per persone disabili e loro accompagnatore.

Ingresso gratuito all’After Party del Pride Village Virgo per i minori di 12 anni. Modalità iscrizione:

In loco il giorno della Pink Run

Alle casse del Pride Village Virgo

Online sul sito: https://priderun.it Per informazioni

https://priderun.it