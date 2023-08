TEATRO OFFICINA

presenta

Teatro nei cortili di case popolari

Venerdì 1° settembre ore 21 – Cortile di via Cesana 3 ang. via Palmanova 56

Sabato 2 settembre – ore 21 – Cortile di via Sant’Erlembaldo 2

Jannacci e Totò Massimo de Vita legge testi di Totò

Domenico Schiattone (chitarra e voce) interpreta canzoni di Enzo Jannacci

L’evento, pensato per favorire momenti di socialità nelle case popolari con

proposte accattivanti ma non banali, alterna alcuni brani comici del repertorio

di Totò interpretati da Massimo de Vita con celebri pezzi musicali affidati a

Domenico Schiattone.

Massimo de Vita ha selezionato brani di Totò che risuonano in modo

interessante con la contemporaneità, toccando temi attuali e in qualche caso

universali.

Musicista e cantante, Domenico Schiattone, fondatore del gruppo musicale

“INTESI COME TRAM”, propone da anni un repertorio di Enzo Jannacci che

quest’anno, in occasione del decennale dalla scomparsa del cantautore

milanese, ha circuitato parecchio, riscuotendo ovunque apprezzamento e viva

partecipazione del pubblico.

L’accesso è libero e gratuito

EVENTO INSERITO NEL PALINSESTO DI MILANO E’ VIVA 2023

TEATRO OFFICINA – Associazione di cultura e spettacolo

