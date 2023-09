www.teatrodellatoscana.it

Teatro della Pergola / Stagione 2023.2024

24 – 29 ottobre

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 21; giovedì, ore 19; domenica, ore 16)

Mariano Rigillo

Anna Teresa Rossini

in

EZRA IN GABBIA

O IL CASO EZRA POUND

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound

scene Gianluca Amodio

costumi Lia Francesca Morandini

disegno luci Enrico Berardi

musiche Carlo Covelli

aiuto regia Mario Rinaldoni

produzione TSV – Teatro Nazionale, OTI – Officine del Teatro Italiano

nell’ambito del progetto “VenEzra”

promosso dalla Regione Veneto

durata 1h e 30’, atto unico

Uno spettacolo sulle ossessioni: per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo.

Leonardo Petrillo scrive e dirige Ezra in gabbia con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini

sull’ossessione dell’uomo Ezra Pound che si sente inadeguato, per non essere riuscito, se non a sprazzi, a far fluire carità e amore, “a rendere le cose coerenti”; ma difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini.

Mariano Rigillo interpreta Ezra Pound, con la sua gestualità, la ricerca del silenzio, la parola in idea. Anna Teresa Rossini evoca il pensiero e i Cantos del poeta/profeta rendendo bello il difficile. A ragione della memoria. Un allestimento che tutto mostra e tutto nega, in una scena spoglia, a eludere sé stessa. Solo il silenzio, finale e definitivo apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà.

Platea

Intero € 35

Ridotto over 65, convenzioni e online € 32

Ridotto soci Unicoop Firenze € 30

Ridotto under 30 e abbonati € 28 (€ 12 con TT Young Card, Carta Giò, Carta dello Studente, Carta giovani

nazionale)

Palco

Intero € 29

Ridotto over 65, convenzioni e online € 26

Ridotto soci Unicoop Firenze € 24

Ridotto under 30 e abbonati € 22 (€ 12 con TT Young

Card, Carta Giò, Carta dello Studente, Carta giovani

nazionale)

Galleria

Intero € 19

Ridotto € 17

Ridotto under 30 e abbonati € 17 (€12 con TT Young

Card, Carta Giò, Carta dello Studente, Carta giovani

nazionale)

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di

prevendita.

Le riduzioni over 65 e under 30 sono valide per le recite

dal martedì al sabato.

La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per le recite

di mercoledì e giovedì.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al

biglietto ridotto.

Consulta le convenzioni aggiornate sul sito web.

31 ottobre – 5 novembre

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 21; giovedì, ore 19; domenica, ore 16)

Lino Guanciale

Francesco Montanari

in

L’UOMO PIÙ CRUDELE DEL MONDO

testo e regia Davide Sacco

scene Luigi Sacco

luci Andrea Pistoia

produzione Fondazione Teatro di Napoli, Teatro Bellini, LVF, Teatro Manini di Narni

durata 1h, atto unico

Un viaggio in cui il rapporto tra vittima e carnefice è di volta in volta messo in discussione e ribaltato.

Lino Guanciale, Francesco Montanari interpretano L’uomo più crudele del mondo, scritto e diretto da Davide Sacco. Fino a dove può spingersi la crudeltà dell’uomo? Qual è il limite che separa una brava persona da una bestia? A cosa possiamo arrivare se lasciamo prevalere l’istinto sulla ragione?

L’uomo più crudele del mondo, Paolo Veres, è seduto alla sua scrivania in una stanza spoglia di un capannone abbandonato. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo. La chiacchierata prende subito una strana piega e in un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Il titolo dello spettacolo diventa nella testa degli spettatori non più un’affermazione ma una domanda per riflettere sulla natura del genere umano.

Calendario Completo

14 -19 novembre

Alessandro Haber in

LA COSCIENZA DI ZENO

di Italo Svevo

21 > 26 novembre

Fausto Russo Alesi in

L’ARTE DELLA COMMEDIA

di Eduardo De Filippo

28 novembre – 3 dicembre

Fabrizio Gifuni in

I FANTASMI DELLA NOSTRA STORIA

da Pier Paolo Pasolini e da Aldo Moro

5 -10 dicembre

Lodo Guenzi in

TRAPPOLA PER TOPI

di Agatha Christie

12 – 17 dicembre

Elio Germano

Teho Teardo in

IL SOGNO DI UNA COSA

da Pier Paolo Pasolini

27 dicembre -3 gennaio

Giuliana De Sio

Alessandro Haber in

LA SIGNORA DEL MARTEDÌ

di Massimo Carlotto

9 – 14 gennaio

Emilio Solfrizzi

Carlotta Natoli in

L’ANATRA ALL’ARANCIA

di William Douglas Home e Marc-Gilbert

Sauvajon

16 -21 gennaio

Gabriele Lavia

Federica Di Martino in

Un Curioso Accidente

di Carlo Goldoni

23 – 28 gennaio

Isabella Rossellini in

DARWIN’S SMILE

30 gennaio 4 febbraio

Monica Guerritore in

GINGER & FRED

di Federico Fellini

6 > 11 febbraio

Andrea Pennacchi in

ARLECCHINO?

di Marco Baliani

13 – 18 febbraio

Milena Vukotic

Pino Micol

Gianluca Ferrato in

COSÌ È (SE VI PARE)

di Luigi Pirandello

20 – 25 febbraio

Neri Marcorè in

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De André

27 febbraio 3 marzo

Alessio Boni in

ILIADE “IL GIOCO DEGLI DEI”

5 – 10 marzo

MAGNIFICA PRESENZA

di Ferzan Ozpetek

12 – 17 marzo

Umberto Orsini

Franco Branciaroli in

I RAGAZZI IRRESISTIBILI

di Neil Simon

19 24 marzo

CLAUDIO BISIO in

LA MIA VITA RACCONTATA MALE

da Francesco Piccolo

FUORI ABBONAMENTO

26 -28 marzo

Stefano Massini in

L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI

da Sigmund Freud

2 – 5 aprile

Marina Rocco in

LA MARIA BRASCA

di Giovanni Testori

9 – 14 aprile

Sebastiano Lo Monaco in

ODISSEA DI OMERO

di Francesco Niccolini

da Valerio Massimo Manfredi

Maggio 2024

Evento Speciale

Robert Wilson

NUOVA PRODUZIONE

Teatro della Pergola / Abbonamenti 2023.2024

Ogni abbonamento è nominativo e, prima della sottoscrizione dello stesso, è necessaria la

registrazione anagrafica. Per chi non l’avesse ancora effettuata clicca qui.

Ogni formula resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sui relativi turni.

La biglietteria del Teatro della Pergola è in via della Pergola n. 30, ed è aperta dal lunedì al sabato, ore 10 – 19 (055.0763333 / biglietteria@teatrodellapergola.com).

Per la stagione 2023.2024 saranno disponibili le seguenti tipologie di abbonamento:

PERGOLA COMPLETO

in vendita in biglietteria

19 spettacoli a posto fisso* 1

Ezra in gabbia, L’uomo più crudele del mondo, La coscienza di Zeno, L’arte della commedia, I fantasmi della nostra storia*2, Trappola per topi, Il

sogno di una cosa, La signora del martedì*3, L’anatra all’arancia, Un curioso accidente, Darwin’s smile, Ginger & Fred, Arlecchino?, Così è (se vi

pare), La buona novella, Iliade “Il gioco degli dei”, Magnifica presenza, I ragazzi irresistibili, La mia vita raccontata male.

PLATEA PALCO GALLERIA

Intero € 342 € 291 € 257

Ridotto

(riservato ai Pergola per 9 della stagione 2022/2023)

€ 323 € 272 € 238

SCEGLIPERGOLA PER 10

in vendita dal 18 settembre in biglietteria

10 spettacoli a scelta

Tra quelli inclusi nell’abbonamento Completo*4, La Maria Brasca e L’interpretazione dei sogni, da scegliere al momento dell’acquisto.

PLATEA PALCO GALLERIA

€ 230 € 190 € 140

SCEGLIPERGOLA PER 5

in vendita dal 25 settembre in biglietteria e online

5 spettacoli a scelta

Tra quelli inclusi nell’abbonamento Completo*4, La Maria Brasca e L’interpretazione dei sogni, da scegliere al momento dell’acquisto o in secondo

momento.

PLATEA PALCO GALLERIA

€ 135 € 110 € 80

TT YOUNG CARD

in vendita dal 25 settembre in biglietteria

3 spettacoli a scelta* 5

Tra quelli inclusi nell’abbonamento Completo, La Maria Brasca e L’interpretazione dei sogni, da scegliere al momento dell’acquisto o in secondo

momento.

POSTO UNICO

La tessera riservata ai giovani under30 consente di partecipare ad iniziative ed usufruire di agevolazioni dedicate. Una volta esauriti i 3 spettacoli è

possibile acquistare un biglietto a € 12 per ogni ulteriore spettacolo, anche negli altri teatri gestiti dalla Fondazione.

€ 36

* 1 Per gli spettacoli Ezra in gabbia e Il sogno di una cosa, che presentano un allestimento particolare, sarà assegnato il miglior posto disponibile.

* 2 Lo spettacolo I fantasmi della nostra storia è un dittico composto dallo spettacolo Il male dei ricci (che andrà in scena dal martedì al giovedì) e dallo spettacolo Con il vostro irridente silenzio (che andrà in scena dal venerdì alla domenica) e al momento dell’acquisto dovrà essere scelto uno tra i due titoli: sarà possibile conservare il proprio posto mantenendo il giorno assegnato al turno, oppure scegliere un’altra data con assegnazione del miglior posto disponibile.

* 3 La recita di domenica 31 dicembre dello spettacolo La signora del martedì è fuori abbonamento, pertanto, gli abbonati al turno della domenica dovranno scegliere una delle altre repliche, per la quale sarà assegnato il miglior posto disponibile.

* 4 Ad eccezione degli spettacoli Ezra in gabbia e, per gli abbonati nei settori di palco e galleria, Il sogno di una cosa.

* 5 I posti sono assegnati sulla base delle disponibilità al momento dell’acquisto. Nei settori di platea e palchi è previsto un contingente massimo di posti disponibili, raggiunto il quale verranno assegnati i posti per il settore di galleria fino ad

esaurimento.