Teatro Vascello, al via il Coffee Plant con Monocale Carini

Presso il Coffee Plant del Teatro Vascello, dal 14 al 21 Settembre sempre alle h 21, si apriranno le porte di un insolito Monolocale, abitato da un gruppo di inquilini-attori alle prese con il dilemma del rientro dalle vacanze. Ogni sera, tante storie diverse. Una Jam Session Teatrale “fatta in casa”. Tema centrale? Il vissuto quotidiano: dai conflitti generazionali, alle nevrosi della nostra epoca. La chiave narrativa può essere un monologo, un’improvvisazione, un dialogo surreale o una canzone.

È settembre, l’estate sta finendo ed è ora di fare il punto della situazione… Tutto ruota in un ipotetico salone di casa, ogni sera sarà abitato da attori diversi. Il ritmo è intenso e il pubblico protagonista, si troverà immerso nel racconto di un’esperienza tragicomica. L’incontro teatrale tra attori e spettatori offrirà naturalmente spunti di riflessione dopo aver trascorso una serata spensierata tra nuovi amici.

La direzione artistica è di Daniele Coscarella

Cast Inquilini Attori: Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, Daniele Parisi, Enoch Marrella, Giuseppe Zep Ragone, Emanuela Panatta, Alessandra Fallucchim Roberta Caronia, Gabriele Calanca, David Marzi, Miriam Neglia, Cristina Chinaglia, Marco Baxa, Cristian Gallian, Giancarlo Porcari, Alessandro Cecchini, Filippo Macchiusi, Giorgio Petrotta, Matteo Cirillo, Veronica Milaneschi, Fabrizio Mazzeo, Francesco Romano, Giulia Cavallo, Sara Baccarini, Giorgia Ciotola, Andrea Venditti e Maria- chiara Di Mitri.

Posto unico 15 euro comprensivo di consumazione Info: 06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com” promozioneteatrovascello@gmail.com

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Cap 00152 Monteverde Roma

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

