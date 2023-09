…qualcuno li dividerà? Qualcuno proverà a papparli? Qualcuno li aiuterà a costruire una casa resistente? Di sicuro tutto il pubblico si divertirà, qualcuno forse si spaventerà, molti troveranno il coraggio di affrontare il lupo e le varie paure grazie alla forza del divertimento e delle trascinanti percussioni che accompagnano tutto lo spettacolo.

Tante le emozioni che potrai vivere con i tuoi bambini in questo classico tanto amato dalle tante famiglie che in questi anni sono venuto e poi tornate e ancora ritornate a guardarlo.

Se non lo hai ancora visto, se ne hai sentito parlare, se lo conosci a memoria, se non sai cosa aspettarti vieni a trovarci e ritrovarci.

Sabato alle ore 16.30 e Domenica alle 11.30* e 16.30

I TRE PORCELLINI

*dopo lo spettacolo di domenica mattina ti aspetta un laboratorio creativo!