Ulisse, l’ultima Odissea di Giuliano Peparini

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al presidente Federale della Germania Frank-Walter Steinmeier sta assistendo al Teatro Greco di Siracusa, allo spettacolo Ulisse, l’ultima Odissea per la regia di Giuliano Peparini.

La creazione originale di Giuliano Peparini è uno spettacolo moderno e contemporaneo che ha conquistato il pubblico del Teatro Greco di Siracusa e fino ad oggi, in 5 repliche, è stato applaudito da oltre 22 mila persone; una messinscena profondamente rispettosa del testo di Omero, ambientata in un aeroporto e accompagnata dalle musiche originali del gruppo canadese di ispirazione indie-folk Reuben and the Dark.

La presenza di Mattarella al Teatro Greco per lo spettacolo prodotto dalla Fondazione INDA rientra tra gli appuntamenti previsti nel programma dell’incontro bilaterale tra Italia e Germania. Il Presidente Sergio Mattarella era già stato a Siracusa, al Teatro Greco, nel 2021 per assistere a una replica delle Coefore Eumenidi di Eschilo, lo spettacolo diretto da Davide Livermore nella traduzione di Walter Lapini, in occasione dei 100 anni dalla prima edizione delle Coefore di Eschilo e la ripresa delle rappresentazioni classiche dopo la Grande Guerra e l’epidemia di Spagnola, La creazione originale di Giuliano Peparini su libretto di Francesco Morosi con Giuseppe Sartori nel ruolo di Ulisse sarà in replica anche giovedì 21 settembre sempre al Teatro Greco di Siracusa per poi essere messa in scena il 26 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.