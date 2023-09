Cihat Askin e Hakan Sensoy, due eccellenze della classica turca sul palco dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Domenica 24 e lunedì 25 settembre 2023 – ore 21 Auditorium Santo Stefano al Ponte – via Por S. Maria – Firenze ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA Direttore HAKAN SENSOY Violinista solista: CIHAT ASKINMusiche di G. Catelli, L.v. Beethoven, W.A. Mozart







Ancora ospiti internazionali per la stagione 2023 dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Saranno due eccellenze della classica turca, il direttore Hakan Sensoy e il violinista Cihat Askin, ad affiancare l’ensemble domenica 24 e lunedì 25 settembre sul palco all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze.

Programma nel segno di Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart: del primo ascolteremo una composizione giovanile che svela già il plastico timbro pianistico, il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 1”, con Fernando Diaz nel ruolo di solista. Ad esaltare le doti di Cihat Askin sarà invece il “Concerto per violino n. 3 in sol maggiore, K 216” di Mozart, seguito da una delle opere più mature del genio di Salisburgo, la monumentale Sinfonia “Jupiter”. Non mancherà una pagina dei giorni nostri, il brano “Prisma” del compositore Giovanni Catelli, presentato in prima assoluta.

Vincitore di importanti premi e riconoscimenti, Cihat Aşkın è oggi il violinista turco più apprezzato a livello internazionale. Ha collaborato con maestri quali Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor Oistrakh e Ruggiero Ricci, ha inciso decine di dischi e suonato in ogni continente. Gran virtuoso dello strumento, è fondatore e anima del Centro per Studi Avanzati di Musica dell’Istanbul Technical University.

Altrettanto prestigioso il curriculum di Hakan Sensoy: violinista e direttore, ex enfant prodige – solista a 13 anni, artista dell’anno a 16… – vanta un carriera concertistica che lo ha portato nelle più note sale del globo, a fianco di Bruno Schneider, Kenneth Hamilton, Peter Jablonski, Shlomo Mintz e altri solisti importanti.

Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www. orchestradacamerafiorentina.it , su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.