MANDOLINI IN MOSTRA

L’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino all’Acoustic Guitar Village

DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2023

Dal 22 al 24 settembre, nell’mbito dell’Acoustic Guitar Village di Cremona Musica

International Exhibitions and Festival, si terrà la terza edizione di ‘Mandolini in Mostra’.

Una serie di eventi dedicati al mondo del mandolino, il piccolo grande strumento a corde

di tradizione italiana.

Per il terzo anno consecutivo, dopo il successo degli anni precedenti, si rinnova la

collaborazione fra l’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino diretta dal mandolinista

di fama internazionale Carlo Aonzo e l’Acoustic Guitar Village. In programma incontri,

workshop, presentazioni, l’attesa masterclass di tecnica mandolinistica del Maestro Aonzo e

numerosi concerti che vedranno protagonisti artisti italiani ed internazionali provenienti da

varie parti del mondo. Ospite d'eccezione il Professore Paulo Sá dell’Università di Rio de Janeiro, virtuoso interprete del bandolim e del genere choro.

Una ricchissima rassegna che dà voce a realtà a pizzico di ben tre continenti, porta sul palco icircoli storici di tutta Italia e le giovani promesse del mandolinismo internazionale, in una vetrina d’eccezione che prevede un’affluenza da record.

Questi gli appuntamenti di Cremona Mandolini in Mostra 2023 sui vari ‘stage’:

Venerdì 22/09/2023

Ore 14:15 – Esibizione del Tokyo Plectrum Trio (Giappone)

Ore 15.15 – Esibizione dell’Ensemble Mandolinistico Estense (Modena)

Ore 16:15 – Esibizione del Gruppo Mandolinistico Torinese e del Trio Carosio 22 strings

Ore 16:30 – Esibizione dell’Orchestra Popolare dei Mandolini (Calderara di Reno – Bo)

Ore 17:00 – Esibizione del Trio Folkoiné (Lucca)

Ore 17:00 – Presentazione del libro "Giovanni Battista Maldura e l’invenzione del mandolino romano di Lorenzo Lippi e Donatella Melini, modera il giornalista Nicola Pedone

Ore 21:00 – Serata di gala con interventi musicali a cura di Luca Zanetti (fisarmonica),

Roberto Fabbri (chitarra), Carlo Aonzo (mandolino), Christian Saggese & Edin

Karamazov (chitarre e liuto)

Sabato 23/09/2023

Ore 12:15 – Esibizione del Pizzico Ensemble Suzuki del Piemonte

Ore 12:45 – Tavola rotonda "Il mandolino: verso una visione comune tra musicisti e liutai

Ore 13:15 – Esibizione dell'Orchestra a Plettro Sanvitese (San Vito al Tagliamento – PN)

Ore 14:15 – Esibizione dell'Orchestre de mandolines de Roquebrune-Cap-Martin (Francia)

Ore 15:30 – Esibizione del Trio Quirós (Palermo)

Ore 16:00 – Conferenza di Paulo Sà ‘Il bandolim e lo choro’

Ore 21:00 – Cremona Musica Downtown con Carlo Aonzo e Paulo Sà

Domenica 24/09/2023

Ore 11:30 – Esibizione di Tiziano Palladino (Campobasso), mandolino solo

Ore 12:15 – Esibizione dell’Orchestra Mutinae Plectri (Modena)

Ore 13:00 – Esibizione di Marine Moletto (Francia), mandolino solo

Ore 13:15 – Esibizione dell’Orchestra a plettro ‘Gino Neri’ 1898 (Ferrara)

Ore 14:15 – Esibizione dell’Orchestra a plettro senese ‘Alberto Bocci’

Ore 14:30 – Esibizione del Duo Federico Maddaluno ed Eduardo Robbio (Napoli)

Ore 15:15 – Esibizione dell’Orchestra Amici del Mandolino (Milano)

Ore 16:15 – Esibizione dell’Orchestra Mandolinistica Città di Torino

Ore 16:30 – Esibizione del G-Rex Guitar Ensemble (Spigno Monferrato – AL)

Qui il programma dettagliatoco: https://www.accademiamandolino.com/cremona-2023