FESTIVAL FABBRICA EUROPA XXX

8 settembre > 12 ottobre 2023 | Firenze/Toscana

Il cuore della XXX edizione del Festival Fabbrica Europa – nella danza, nella musica, nelle arti performative e nel loro intersecarsi – vuole essere un richiamo all’essenzialità della terra. Non nella sua oggettività, ma in una sorta di sogno creativo, nel guardare a quelle forze generative che la abitano oltre il tempo e la storia, oltre gli stereotipi e i pregiudizi.

Un tracciato trasversale è rappresentato da presenze femminili visionarie, protagoniste sulla scena con la potenza, la profondità e la spiritualità delle figure archetipiche o con l’intensità del segno sociale, politico e culturale più attuale.

Dall’8 settembre al 12 ottobre, il percorso del festival affonda nei linguaggi della contemporaneità, da immaginare come una visione dalle radici forti ma con uno sguardo rivolto al futuro. In particolare, sarà un momento per riflettere sull’attuale condizione delle arti performative grazie alla presenza di grandi maestri e di nuovi talenti del panorama

nazionale e internazionale. Artisti che attraverso linguaggi multidisciplinari compositi, ibridi, raccontando dell’oggi fragilità e sfide ed evocano identità, ritualità e segni del passato che aiutano a mettere in discussione il presente.

Domenica 24 settembre in doppia replica, ore 19.30 e ore 21.00, al Teatro Cantiere Florida va in scena Welcome to my funeral la nuova creazione – coprodotta da Fabbrica Europa – che Brandon Lagaert ha costruito per i danzatori di Equilibrio Dinamico Dance Company. Il giovane coreografo belga ha lavorato in diverse produzioni di Peeping Tom, compagnia tra le più visionarie e all’avanguardia del panorama mondiale. La performance si focalizza sui confini sempre più sfumati fra mondo reale e virtuale, indagando come la tecnologia stia cambiando completamente le modalità di interazione con gli altri e con il mondo che ci circonda grazie al feedback tattile, all’intelligenza artificiale e agli algoritmi che acquisiscono informazioni dalle persone tramite i loro input.

Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre ore 17.00 il PARC accoglie THE RED SHOES_Focus sulla creazione, 5 incontri intorno a The Red Shoes, lavoro ideato da Philippe Kratz per il Nuovo Balletto di Toscana, ospiti in residenza creativa al PARC. L’opera (debutto il 19 ottobre a Trento) prende ispirazione dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen per indagare la relazione tra soggetto e oggetto dandone una rilettura attuale. THE RED SHOES_Focus sulla creazione è un’occasione per aprire la ricerca artistica al pubblico attraverso 5 incontri – coordinati da esperti del settore – che declinano le varie sfaccettature, tra drammaturgia, danza, cinema, musica, che hanno portato il coreografo a riflettere e a creare su un classico internazionale.

dom 24 settembre, ore 19.30 e ore 21.00

Teatro Cantiere Florida | via Pisana 111r – Firenze

EQUILIBRIO DINAMICO DANCE COMPANY / BRANDON LAGAERT

Welcome to my funeral

coreografia: Brandon Lagaert

assistente artistica: Sara Angelucci

musica: Felix Machtelinckx

danzatori: Alessandro Ottaviani, Anabel Barotte Moreno, Olivia Grassot, Tonia Laterza

light designer: Alessandro Caso

costumi: Franco Colamorea

organizzazione e produzione esecutiva: Vincenzo Losito

assistente alla produzione: Alessia Cofone

produzione: Equilibrio Dinamico Dance Company

coproduzione: Fondazione Fabbrica Europa, ResExtensa/Centro di produzione della danza Porta d’Oriente SPA

supporto alla produzione: Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e Ministero della Cultura

Questa nuova creazione, firmata da Brandon Lagaert per Equilibrio Dinamico Dance Company, coprodotta fa Fabbrica Europa, si focalizza sui confini, sempre più sfumati, fra mondo reale e virtuale.

La dipendenza dalla tecnologia ha completamente cambiato il modo in cui interagiamo con gli altri e con il mondo che ci circonda mentre il mondo virtuale diventa sempre più realistico grazie al feedback tattile, all’intelligenza artificiale, agli algoritmi che acquisiscono informazioni dalle persone tramite i loro input.

Come si usa la tecnologia per alimentare il proprio ego, per creare legami unici con gli altri o per manipolare degli sconosciuti?

Brandon Lagaert ha creato il suo stile artistico lavorando come performer multidisciplinare per Peeping Tom, una delle compagnie teatrali più visionarie e all’avanguardia del panorama internazionale, nelle creazioni Vader, Moeder, Kind,

Dido’ Aeneas e La Visita. Come autore parte spesso dalla prospettiva di un interprete per gettare una base prima di affrontare la struttura complessiva. Per la sua compagnia KAIHO ha creato, tre le altre, le pluripremiate performance Subdued e Mondo Fuso. Nel 2019, per la compagnia di danza lituana Aura, ha coreografato Doggy Rugburn e nel 2022

ha firmato Next Stop per gli studenti del dipartimento di mimo dell’AHK, l’Università delle Arti di Amsterdam.

Equilibrio Dinamico Dance Company, fondata nel 2011 dall’attuale direttrice artistica Roberta Ferrara, rappresenta un unicum nel panorama della danza italiana. Sin da subito, infatti, Ferrara ha teso a costruire una compagnia di repertorio dal respiro internazionale chiamando coreografi diversi a creare nuovi lavori per il giovane gruppo. Jiří Pokorný, Igor

Kirov, Matthias Kass, Clément Bugnon, Marco Blázquez, Riccardo Buscarini, Aida Vanieri sono solo alcune delle firme che si sono susseguite a comporne il cahier de danse. Grazie a un network di scambi con l’Europa e l’Asia, sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese, la compagnia va in scena in paesi quali Stati Uniti, Messico, Singapore, Belgio, Germania,

Grecia, Albania, Kosovo, India, Giappone, Spagna, Brasile, Turchia.

 da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, ore 17.00

PARC Performing Arts Research Centre | piazzale delle Cascine 4/5/7 – Firenze

PHILIPPE KRATZ / NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

The Red Shoes _ FOCUS SULLA CREAZIONE / 5 incontri

Philippe Kratz, vincitore del premio Danza&Danza come Coreografo 2019 e del 32° Concorso Internazionale di Coreografia di Hannover, combina la danza contemporanea con elementi provenienti dal classico e dall’hip hop. Ospite in residenza creativa negli spazi di PARC con il nuovo lavoro The Red Shoes, ideato per il Nuovo Balletto di Toscana e con debutto a Trento il 19 ottobre 2023, Kratz prende ispirazione dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen concentrandosi sulla relazione tra soggetto e oggetto e dandone una rilettura attuale.

THE RED SHOES_Focus sulla creazione è un’occasione per aprire la ricerca artistica al

pubblico in cinque incontri, declinando le varie sfaccettature – tra drammaturgia, danza,

cinema e musica – che hanno portato il coreografo a riflettere e a creare su un classico

internazionale.

 Lun 25 Settembre 17:00

DALLA FIABA ALLA SCENA

con Philippe Kratz, autore della nuova creazione The Red Shoes

 Mar 26 settembre 17:00

DRAMMATURGIA

con Sarah Ströbele, dramaturg | Rossella Battisti, critica di danza

 Mer 27 settembre 17:00

DAL FILM DI BRIAN EASDALE, IMMAGINARIO E SCENE

con Gabriele Rizza, critico cinematografico

 Gio 28 settembre 17:00

COMPORRE MUSICA

con Pierfrancesco Perrone, compositore

 Ven 29 settembre 17:00

PHILIPPE KRATZ E IL NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

con Cristina Bozzolini, direzione artistica NBDT

