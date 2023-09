Teatro de’ Servi, Guida pratica per coppie alla deriva

Dopo il successo della scorsa stagione “Guida pratica per coppie alla deriva”, versione italiana di “Sexy Laundry” di Michele Riml, torna in scena da martedì 3 ottobre, inaugurando la nuova stagione del Teatro de’ Servi di Roma, fino al 15 ottobre 2023. Protagonisti della commedia sono Massimiliano Vado e Danila Stalteri nei panni di una coppia che, ormai adagiata nella comfort zone di una consolidata familiarità reciproca, cerca di rinsaldare il proprio legame sentimentale e di riaccendere la propria vita sessuale. Regia di Nicola Pistoia.

Questa commedia romantica della pluripremiata drammaturga canadese Michele Riml debutta sulla scena teatrale canadese nel 2004, diventando subito un grande successo. Da allora è stata messa in scena in più di 20 Paesi in tutto il mondo ed è qui restituita nell’ adattamento italiano di Monica Capuani e prodotta da StArt Lab.

Lo spettacolo racconta la storia di Alice ed Enrico, coppia matura con figli che vive una crisi all’interno della propria relazione il cui campanello d’allarme principale è la totale assenza di sesso nel loro rapporto. Intenzionati a risolvere i loro problemi di intimità, si accorgono ben presto che il tentativo di “salvataggio” si rivela solo un goffo espediente che rivelerà problematiche ben più profonde. Decidendo di comune accordo di lasciarsi andare letteralmente “alla deriva” parlandosi finalmente con sincerità, Alice ed Enrico si riscopriranno più innamorati che mai e – perché no? – anche pronti a scrivere un nuovo capitolo della propria vita sessuale.

“Guida pratica per coppie alla deriva” può essere considerata una commedia romantica.

In un’epoca in cui si parla di parità fra i sessi, di crisi del maschio, sarebbe molto utile mettersi concretamente nei panni della persona che si ama per conoscerla veramente, rispettarla di più e ammettere i propri errori perché la verità è che ognuno di noi ha bisogno dell’altro. Mi auguro che le coppie che vedranno la commedia avranno più empatia fra di loro: c’è chi ha detto che “sono le piccole cose che diamo per scontate che ci allontanano ogni giorno”_ annota il regista Nicola Pistoia.

“Guida pratica per coppie alla deriva” è una commedia che parla d’amore. Per potersi veramente capire a volte si dovrebbe riflettere di più sui bisogni di chi ci sta accanto. Un pensiero semplice eppure così difficile da mettere in pratica ma che io insieme a Massimiliano e Danila vogliamo presentare al pubblico.

GUIDA PRATICA PER COPPIE ALLA DERIVA

regia Nicola Pistoia

drammaturgia originale SEXY LAUNDRY di Michele Riml

traduzione di Monica Capuani

con Massimiliano Vado e Danila Stalteri

Progetto scenico: Francesco Montanaro

Realizzazione: Cri.escions

Luci e fonica: Marco di Campli

Costumi: StArtLab

Produzione: StArt LAB

dal 3 al 15 ottobre

TEATRO DE’ SERVI-ROMA