Teatro Grassi, dal 27 settembre all’8 ottobre

nel centenario di Italo Calvino

Il barone rampante

regia di Riccardo Frati

produzione Piccolo Teatro di Milano

Dal 29 settembre, gli appuntamenti di oltre la Scena

Delicato, lieve e commovente: dopo il tutto esaurito della stagione 2022/2023, Il

barone rampante secondo Riccardo Frati – che ha diretto e adattato con rigorosa

fedeltà il capolavoro di Italo Calvino – torna a teatro, con un cast parzialmente

rinnovato (Matteo Cecchi, nei panni di Cosimo Piovasco di Rondò, e Leonardo

De Colle in quelli del fratello-narratore, Biagio); accanto a loro, applauditissimi

già nella scorsa Stagione, Mauro Avogadro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri,

Diana Manea, Marina Occhionero.

Lo spettacolo, una produzione del Piccolo Teatro di Milano, è in scena al Teatro

Grassi dal 27 settembre all’8 ottobre, proprio alla vigilia del centenario della

nascita del suo autore (15 ottobre 1923).

Il barone rampante è una storia che dal 1957, anno in cui fu pubblicato il romanzo, incanta e appassiona pubblici di tutte le età perché – spiega il regista Riccardo Frati – «è un libro ricco di spunti per chiunque: dalla relazione con l’autorità, complessa a qualunque età, al rapporto dell’uomo con l’ambiente, è un testo “politico”, nel senso ecumenico del termine, un racconto nel quale ciascuno di noi, adulto o bambino, può ritrovare se stesso».

La dialettica verticale del testo è trasposta sulla scena attraverso un sistema di pedane e passerelle, funzionale, ma al tempo stesso leggero: è qui che il baroncino Cosimo Piovasco di Rondò vive la sua personale rivoluzione, dal giorno in cui, rifiutatosi di mangiare un piatto di lumache e per questo punito dal padre, sale su un albero del parco di casa per non scenderne mai più.

Ambientato in una Liguria “immaginaria”, a metà di un Settecento che prelude alla Rivoluzione Francese e che riverbera nei costumi dello spettacolo, «Il barone rampante – continua Frati –, regalandoci un personaggio che si muove in alto, sospeso sulle nostre teste, ci costringe a sollevare gli occhi dai dispositivi in cui siamo isolati, a uscire dalla gabbia delle nostre individualità. L’adolescente Cosimo, che incarna l’urgenza di migliorare il mondo intorno a sé, mi fa pensare ai giovani attivisti per l’ambiente dei giorni nostri, e a tutti coloro che hanno il coraggio di cambiare il proprio punto di vista e di impegnarsi per il bene comune».

OLTRE LA SCENA | CALENDARIO

Venerdì 29 settembre ore 18.00 – Chiostro Nina Vinchi

PAROLE IN PUBBLICO | Psicoanalisi sugli alberi con gli psicoanalisti Camilla Giraudi, Ivana Longo. Ronny Jaffé

in dialogo con Riccardo Frati

modera Anna Piletti

in collaborazione con Centro Milanese di Psicoanalisi "Cesare Musatti"

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.piccoloteatro.org

Mercoledì 4 ottobre, ore 18 – Chiostro Nina Vinchi

PAROLE lN PUBBLICO | Presa di parola

lntorno a Un malato di cuore di Fabrizio De André

con Alberto Cristofori, Franco Mussida e Riccardo Frati

modera Enrico Pitozzi

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.piccoloteatro.org

Sabato 7 ottobre, ore 10.30 – Ritrovo in P.zza Gae Aulenti

WALK_TALK | Prospettive rampanti

con le attrici e gli attori della compagnia

in collaborazione con MilanoGuida

si ringrazia Regione Lombardia per l’ospitalità

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.piccoloteatro.org

Domenica 8 ottobre, ore 14.00 – Teatro Paolo Grassi

NUOVI PUBBLICI | II barone rampante

in collaborazione con Al DI QUA Artists — Alternative Disability Quality Artists

per informazioni e prenotazioni promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it

Piccolo Teatro Grassi (Via Rovello, 2 – M1 Cordusio)

dal 27 settembre all’8 ottobre 2023

Il barone rampante

di Italo Calvino

adattamento e regia Riccardo Frati

scene Guia Buzzi, costumi Gianluca Sbicca

disegno luci Luigi Biondi, composizione musicale e sound design Davide Fasulo

animazioni Davide Abbate

con (in ordine alfabetico)

Mauro Avogadro, Nicola Bortolotti, Matteo Cecchi, Leonardo De Colle,

Michele Dell’Utri, Diana Manea, Marina Occhionero

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

foto di scena Masiar Pasquali

Orari: dal martedì al sabato, ore 19.30; domenica, ore 16. Lunedì riposo.

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org