Italia Green Film Festival, la premiazione in Campidoglio del Premio Internazionale Evento Donna

Cerimonia di Premiazione della 5° edizione del Premio Internazionale Evento Donna – tenutasi il 21 settembre 2023 a Roma presso la Sala Protomoteca del Campidoglio. Lo spirito dell’associazione trova origine nel rispetto dei principi della COSTITUZIONE ITALIANA e si fondano sulla piena valorizzazione della dimensione umana e della rinascita culturale della persona in particolare

dell’universo femminile.

Il ‘Premio Internazionale Evento Donna’ è stato consegnato all’Italia Green Film Festival’ nella persona del suo direttore artistico e fondatore Pierre Marchionne “per aver saputo coniugare la sostenibilità ambientale e i diritti delle donne e questa iniziativa rappresenta la luce che illumina un percorso verso un futuro migliore dove la consapevolezza ecologica si fonde con la promozione e l’uguaglianza di genere”, ‘’Questa iniziativa illumina un percorso verso un futuro migliore’’ le parole della Presidentessa dell’Associazione Evento Donna’ Mariagrazia Tetti.

Il Premio Internazionale Evento Donna, organizzato dall’Associazione Evento Donna, ha l’obiettivo di premiare donne e uomini che hanno contribuito all’emancipazione femminile in diversi settori: istituzionale e sociale, artistico e culturale, giornalistico e letterario, televisione e radio, cinema e teatro, per l’inclusione e le pari opportunità, ricerca e medicina, moda e sport, sostenibilità ambientale e nuove generazioni.

La premiazione della 5 edizione del ‘Premio Internazionale Evento Donna” si è svolto nella sala protomoteca del Campidoglio a Roma con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero degli Affari Esterni e della Cooperazione Internazionale, e dell ANCI.

Il Premio Internazionale Cinema ‘Evento donna 2023’ viene assegnato all’Italia Green Film Festival alla presenza di alte cariche dello stato come Elisabetta Alberti Casellati (già Presidente del Senato e in carica Ministro per le Riforme Istituzionali nel governo Meloni), a loro volta premiati di questo prestigioso premio.

Pierre Marchionne Direttore Artistico e Fondatore del Festival ha spiegato l’importanza dell’istruzione di qualità come strada da seguire verso una consapevolezza che sia strumento per ostacolare anzi proibire atteggiamenti di violenza verso le donne “Diventa urgente partire dall’educazione delle bambine e dei bambini affinché non si cristallizzino pensieri rigidi legati alle aspettative e ruoli sociali e sia in grado di sostenere loro ad un’esistenza libera da stereotipi giudicanti e pericolosi.’

“L’Italia Green Film Festival infatti da due anni divulga valori legati alla sostenibilità e al sociale in tutte le scuole italiane attraverso una piattaforma accessibile agli Istituti Scolastici gratuitamente, Greenflix, ha spiegato sul palco Matteo Vagnini, co-fondatore del Festival e responsabile sviluppo progetto scuola.

Sul palco insieme ai fondatori era presente parte del team degli organizzatori dell Italia Green Film Festival Bruna Antonelli, Manuela Coluzzi (sorella del terzo ci-fondatore Paolo Coluzzi a Tokyo per lavoro) Ambra Amari, ChiaraLuna Tiribello.

Assieme a loro sul palco presente il Capo Ufficio Stampa dell’Italia Green Film Festival, Maria Rosito, da sempre attiva sui temi associali attraverso le sue attività imprenditoriali nella ristorazione e attraverso la scuola come insegnante della scuola primaria.

‘L’obiettivo comune educativo è dare forma ad una consapevolezza capace di individuare i limiti imposti dagli stereotipi di genere su vasta scala. Approfondire tematiche come la dimensione del gioco, la scelta del lessico appropriato inerente l’educazione di genere, la letteratura per l’infanzia priva di discriminazioni, facendo riferimento a casi di attualità e soffermandoci sulle numerose ricerche scientifiche dedicate.’

‘’Per “parità” non si intende “adeguamento: alla norma “uomo”, bensì reale possibilità di pieno sviluppo e realizzazione per tutti gli esseri umani nella loro diversità”. Sabatini A., nel “Il sessismo nella lingua i