La salute femminile va in scena

MENO CHE? MENO A CHI? IN SCENA TUTTI I PIU’ DELLA MENOPAUSA

SABATO 28 OTTOBRE, ore 15.00-18.00

Centro Humanitas per lei – Ospedale Humanitas San Pio X, via F. Nava 31, Milano

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a questo link sul sito www.humanitas-sanpiox.itPosti limitati

La premenopausa e menopausa sono un passaggio importante nella vita di ogni donna, spesso associato all’idea della sottrazione, alla perdita della fertilità, della sessualità, dell’energia. Un “meno” che in realtà nasconde tanti “più”, tante occasioni da cogliere per

affrontarla al meglio, con un nuovo equilibrio e una nuova qualità della vita. Come? Con consapevolezza e fiducia in sé stesse. Durante il laboratorio, attraverso il dialogo, il movimento e la recitazione verranno “messi in scena” tutti i cambiamenti che la

menopausa porta, dall’aumento o la perdita di peso alla comparsa delle prime rughe fino ad una nuova sessualità per conoscerli e affrontarli con serenità anche grazie ai consigli clinici degli specialisti. Obiettivi:

– Prendere consapevolezza dei cambiamenti fisici, psicologici e sociali di questa nuova fase della vita

– Rielaborare in modo positivo e concreto i cambiamenti della premenopausa e menopausa

– Scardinare i pregiudizi e falsi miti nella rete familiare e sociale

– Continuare a fare prevenzione e prendersi cura della propria salute.

Un’occasione per conoscere e vivere a pieno tutti i “più” della menopausa.

Il laboratorio in collaborazione con il Teatro Carcano si svolge con Silvia Gallerano, drammaturga e regista dello spettacolo teatrale Svelarsi e con le specialiste del Centro Humanitas per lei. MAMME IN SCENA

SABATO 18 NOVEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30 – Centro Humanitas per lei – Ospedale Humanitas San Pio X, via F. Nava 31, Milano

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a questo link sul sito www.humanitas-sanpiox.it

Posti limitati

Dall’allattamento esclusivo al seno al cesareo fino al rientro al lavoro e all’accettazione del proprio corpo nel post parto. L’esperienza laboratoriale, attraverso il teatro e strumenti di

comunicazione alternativi a quelli consueti, vuole dare alle future mamme la possibilità di affrontare ansie, paure, tabù attraverso un’esperienza di movimento, recitazione, ascolto e confronto con le proprie compagne di laboratorio. Niente giudizi e pregiudizi, solo la libertà di esprimersi e di approfondire ogni scelta ed opportunità.

Obiettivi:

– Entrare in contatto profondo con il proprio corpo, le sensazioni e le emozioni senza giudicarsi

– Rielaborare in modo positivo e concreto inquietudini e speranze

– Valorizzare il proprio ruolo di donna e mamma nella rete familiare e sociale

Un’occasione di spensieratezza per raccontarsi, sorprendersi, emozionarsi, ma anche divertirsi!

Il laboratorio in collaborazione con il Teatro Carcano si svolge con Silvia Gallerano, drammaturga e regista dello spettacolo teatrale Svelarsi e con le specialiste del Centro Humanitas per lei. SVELARSI

Dall’8 all’11 febbraio 2024 – Teatro Carcano Milano

drammaturgia e regia di Silvia Gallerano

di e con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini, Silvia Gallerano con la voce di Greta Marzano e il contributo di Serena Dibiase

allestimento luci Camila Chiozza

consulenza costumi Emanuela Dall’Aglio

produzione Teatro di Dioniso in collaborazione con PAV nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe

in collaborazione con SIAE con il contributo di MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio Spettacolo in collaborazione con il Centro Humanitas per Lei dell’ospedale Humanitas San Pio X Solo corpi femminili: è questo l’esperimento.

Si tratta di una chiamata. Risponde chi se la sente. Non è per tutti. È per chi ha voglia di incontrarci. Non ci mostriamo come animali di uno zoo. Accogliamo chi è interessata a rispecchiarsi.

Ci sono parole. Tante. Che coprono, che proteggono i corpi. E poi ci sono i corpi. Così come li guardiamo allo specchio quando ci svegliamo. Prima di camuffarli per camminare in mezzo agli altri. Sai quando si dice: immagina una persona che ti fa paura mentre è

nuda. Per smontarla. Per vedere che è composta dagli stessi pezzi che compongono te. Ecco, noi ci spogliamo proprio. I nostri pezzi li mostriamo tutti. E come i nostri corpi mostrati a pezzi, così si presenta il lavoro. Una composizione di quadri, fatti di immagini e parole. Una successione di tappe, per arrivare ad assemblare i

giusti pezzi, per trovargli collocazione. Per trovargli visione.

Svelarsi è un’altalena tra un senso di invasione, una mancanza di spazio, una compressione, da una parte; la potenza, lo strabordare, la risata travolgente, dall’altra. La cultura patriarcale che ancora ci circonda insegna alle donne, sin da piccole, a limitare i

propri desideri di potenza, ad accettare invasioni di campo da parte dell’altro sesso (dove il campo è il corpo), a mettersi in disparte e per senso di costrizione spesso a esplodere.

Si parte da vissuti diversi che hanno una nota comune: di umiliazione, di mutilazione, di invisibilità. Messi insieme, tutti questi vissuti, si mostrano per quel che sono: semplici

soprusi, spesso meschini. Se ne vedono i contorni tragicomici, si impara a riderci su e a rispondere con una potenza che non è stata sopita. Il lavoro di scrittura è un lavoro condiviso: ogni attrice ha scritto con le parole o con il proprio corpo la sua presenza in questo lavoro. La scrittura non è solo di parole, anzi è

soprattutto una scrittura di corpi. Le parole a volte sono gli inganni, il rumore dell’abituale: i corpi, in questi momenti di svelamento rivelano la vera essenza, il discorso non articolato

ma presente. Svelarsi è un percorso di ricerca. Per questo si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie). Tutte quelle che si sentono e definiscono donne. Non si

tratta di creare uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma di indagare che cosa succede ai corpi simili di chi assiste, domandarsi se il proprio corpo risuona più profondamente con

quello che vede, nudo, in scena.