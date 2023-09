Al via al Teatro Vascello, Curiosità Musicali, eventi musicali a cura del M. Paolo Vivaldi con repliche 22-23-24 settembre h 21 presso il Coffee Plant del Teatro Vascello.

22-23-24 settembre h 21

presso il Coffee Plant del Teatro Vascello

CURIOSITA’ MUSICALI

a cura del M. Paolo Vivaldi

ingresso euro 15 compresa consumazione

Venerdi 22 settembre h 21

Paolo Vivaldi Jazz trio

Vittorio Cuculo Sax

Dario Rosciglione contrabbasso

Paolo Vivaldi piano

Sabato 23 settembre h 21

Brazil sound

Eleonora Bianchini voce e chitarra Alessandro Marzi batteria

Paolo Vivaldi piano

Domenica 24 settembre h 21

Omaggio a Burt Bacharach e Sakamoto

Barbara Parisi voce

Kyung me Lee Violoncello

Paolo Vivaldi piano

Info: 06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma

Come raggiungerci Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma.

con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro.

Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43/G, Roma;

Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si puo’ prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello