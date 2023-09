Accademia Filarmonica Romana, secondo concerto di Dialoghi. Roma – Ischia

Secondo dei quattro concerti di “Dialoghi. Roma – Ischia” che l’Accademia Filarmonica Romana organizza per la promozione di nuovi talenti, al terzo anno in collaborazione con la Fondazione William Walton di Ischia. Giovedì 21 settembre in Sala Casella (ore 19.30, via Flaminia 118) toccherà al duo formato dalla violinista Gaia Trionfera e dalla pianista Giulia Loperfido, entrambe nate del 2000, vincitrice di premi e concorsi internazionali. Gaia è al momento allieva di Rainer Schmidt con cui si sta perfezionando al Mozarteum di Salisburgo, Giulia ha appena concluso il Corso di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella classe di Benedetto Lupo.

Le due musiciste propongono per violino e pianoforte la Sonata n. 2 in la minore op. 137 D 385 di Franz Schubert, la Sonata op. 100 di Johannes Brahms e concludono con Thème et variations di Olivier Messiaen. La Sonata di Schubert vide la luce nel marzo del 1816, destinata a musicisti amatori, e scritta dal compositore viennese non ancora ventenne; la scrittura risente dell’influenza mozartiana, ma si caratterizza anche per quella inesauribile freschezza inventiva e melodica che distinguerà la sua produzione musicale. È di circa settant’anni successiva la Sonata di Brahms, scritta nell’estate del 1886 durante il suo soggiorno fra le montagne svizzere, e anch’essa contraddistinta dallo spirito intimista che si ritrova nella produzione liederistica del musicista di Amburgo. Si passa al Novecento con un’opera giovanile del francese Messiaen, che compose Thème et variations nel 1932 all’epoca del suo matrimonio con la violinista Claire Delbos, un lavoro per sé e per la moglie, quasi un informale regalo di nozze.

Il concerto, che a Roma vedrà la partecipazione del musicologo Valerio Sebastiani per una introduzione all’ascolto, sarà replicato nella Sala Recite nei Giardini La Mortella della Fondazione William Walton sabato 23 e domenica 24 settembre (ore 17).

La rassegna “Dialoghi. Roma – Ischia”, giunta alla terza edizione, nasce con l’intento di promuovere i migliori giovani interpreti, provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di Musica, che hanno l’occasione di esibirsi in un triplice appuntamento – il concerto alla Filarmonica e due date successive a Ischia per la Fondazione William Walton – confrontandosi con il repertorio classico dei grandi compositori del passato, spaziando fra Otto e Novecento.

::::::::::::::::::::::::::::::::::

DIALOGHI

Roma – Ischia

(III edizione)

introduzione all’ascolto a cura di Valerio Sebastiani

In collaborazione con la Fondazione William Walton

SALA CASELLA

Via Flaminia 118

giovedì 21 settembre | ore 19.30

Gaia Trionfera violino

Giulia Loperfido pianoforte

Franz Schubert

Sonata n. 2 in la min. per violino e pianoforte op. 137 n. 2, D 385

Johannes Brahms

Sonata n. 2 in la maggiore per violino e pianoforte op. 100

Olivier Messiaen

Thème et variations