ALESSIO VASSALLO RACCONTA

IL GRANDE GATSBY

A TRICASE

L’omaggio a Fitzgerald, per la rassegna METTI UN LIBRO A TEATRO

10 settembre 2023

CORTILE DI PALAZZO GALLONE

Il Grande Gatsby, interpretato da Alessio Vassallo, andrà in scena il 10 settembre

alle 21:00 a Tricase, presso il Cortile di Palazzo Gallone.

Il pubblico viene condotto attraverso le pagine del libro acclamato dalla critica di

Francis Scott Fitzgerald per rivivere il jazz secolare e il sogno americano come mai

prima d’ora. Un tuffo in un mondo governato da feste grandiose, intrighi e musica

eccezionale. Il Grande Gatsby trasforma il teatro in uno specchio glorioso della

società con il fascino del jazz e di danze sfrenate. Basato sul celebre romanzo di

Fitzgerald, Il grande Gatsby è una storia ricca di fascino e mistero. La trama ci

accompagna attraverso l’era gloriosa dei ruggenti anni 20 La trama del romanzo.

prende forma grazie alla lettura scenica, raccontando la storia di Jay Gatsby, un

uomo misterioso e affascinante che usa la sua vasta ricchezza per organizzare feste

sontuose e per attirare l'attenzione della sua dolce metà d'infanzia, Daisy Fay. Jay ha

promesso fedeltà a Daisy prima di andare in guerra. Anni dopo la incontra di nuovo,

ma lei è sposata con un altro uomo. Attraverso una serie di coincidenze,

disavventure e rivelazioni, lo spettacolo ci porta nel cuore di una storia d'amore

senza tempo e di un’epoca dallo spirito irriproducibile.

Lo spettacolo si avvale della straordinaria interpretazione di Alessio Vassallo, che

dona voce a Jay Gatsby, un personaggio il cui carisma e talento virano tra

eccentricità, vulnerabilità e un impossibile desiderio di amare. Culto della letteratura

mondiale, Il Grande Gatsby può essere interpretato in molti modi. Ma man mano

che la storia procede, la delusione, la disillusione nelle parole scritte dal narratore,

diventano sempre più evidenti. C’è il trionfo dello status sociale sulla sofferenza,

sulle emozioni, sull’onestà e sulla felicità, quando i sogni diventano realtà. Nessuno

dei personaggi ottiene ciò che vuole veramente. Allora cosa resta di tutta questa

bellezza, di tutto questo splendore? Il fallimento del sogno americano, il collasso

dell’individuo sotto la pressione delle aspirazioni sociali. Dimenticare il presente e

cercare di ricreare il passato è pericoloso e Gatsby ne deve affrontare le

conseguenze. Forse gli esseri umani sono troppo propensi a perseguire la felicità una

volta sperimentata, senza sapere che è già destinata a fallire. Perché mentre il

mondo intero va avanti, guardare indietro e affrontare ciò che è andato perduto, ci

lascia sconfitti. E non abbiamo più alcuna possibilità di salvezza.

Adattato e diretto da Alessandra Pizzi, Il Grande Gatsby è una meravigliosa

occasione per immergersi nella grande letteratura e viverne la magia in

un’esperienza teatrale unica ed emozionante.

L’evento rientra nel format “Metti un libro a teatro” che Ergo Sum propone dal

2019, con l'obiettivo di diffondere e promuovere la scoperta del grande patrimonio

culturale della letteratura classica.

Lo spettacolo è prodotto da ERGO SUM, con il sostegno del MIC (Programma FUS

2022 – 2024), in collaborazione con il Comune di Tricase.

Biglietti in vendita online su www.ciaotickets.com e presso l’infopoint di Tricase –

Bastione Piazza Pisanelli (Tel. 3284224666)

Info al 327 909 7113