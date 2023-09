giovedì 14 settembre alle ore 17.30 al Teatro Litta di Milano sarà presentato in anteprima nazionale We Are Art Through the Eyes of Annalaura, prodotto e diretto da Annalaura di Luggo, in selezione al Festival Visioni dal Mondo al Concorso Lungometraggi e New Talent Opera Prima.

Il punto di partenza della narrazione sono gli occhi di quattro ragazzi, vittime di bullismo, criminalità, alcolismo, discriminazione razziale e fisica dovuta alla cecità che ci rivelano il proprio universo umano e poetico e il modo in cui hanno superato queste avversità. Attraverso i linguaggi della videoarte, del sound design e della realtà immersiva, li vediamo spogliarsi dai pregiudizi e dalle sofferenze mentre l’osservatore resta catturato dal loro sguardo e, grazie a sofisticate telecamere, entra a far parte della scena, sollecitando un confronto che non può essere senza conseguenze, perché “guardarsi negli occhi” significa predisporsi all’incontro immedesimandosi nella vita degli altri nella consapevolezza che noi siamo tutti opere d’arte: We Are Art.

Girato a Napoli, We Are Art Through the Eyes of Annalaura è una storia intrisa di creatività, volta a promuovere, nel solco di una rinnovata idea di inclusione sociale dei giovani con difficoltà fisiche e sociali, ipotesi e prospettive di ripartenza, fondate su un rapporto virtuoso tra umanesimo e tecnologia. Il documentario racconta il percorso dell’artista Annalaura di Luggo nel creare un’installazione immersiva e interattiva: Collòculi, la forma di un occhio gigante in alluminio riciclato (quale simbolo di salvaguardia ambientale) nella cui pupilla prende vita l’opera multimediale We Are Art.



Il documentario è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Film Commission della Regione Campania, dalla Fondazione Banco Napoli e da Luca de Magistris Private Banker Fideuram.



È stato presentato a New York e Los Angeles dove è stato siglato un accordo di distribuzione internazionale con Cinedigm Entertainment Corp e apparirà in tutto il mondo il primo Dicembre su Amazon Prime, Apple Tv e altre piattaforme.

We Are art si è qualificato per la Considération per le nominations agli Oscar 2023 nella categoria Best Documentary Feature e Best Original Song.

In particolare la canzone We Are Art (scritta da Annalaura e Paky Di Maio) è entrata in nomination per l’Hollywood Music in Media Awards come miglior Canzone in un Documentario.

Il programma di proiezioni in sala in Italia partirà con un evento speciale al Museo Altemps di Roma dove verrà esposta anche l’opera Collòculi (in precedenza esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli) a cui seguirà una proiezione nell’ambito della quindicesima edizione del Galà del Cinema e della Fiction – Italian Identity che si svolgerà a Napoli dal 20 al 26 novembre 2023.