In scena la Compagnia Arca Azzurra. Da venerdì 1° a domenica 3 settembre 2023 alle 20,30 tra gli alberi del bosco del Parco Avventura “Il Gigante” di Pratolino a Vaglia (Firenze), in via Fiorentina 276, è in programma la lettura scenica de il Barone Rampante di Italo Calvino in tre puntate con gli attori di Arca Azzurra.

Venerdì 1° settembre letture a cura di Andrea Costagli e Lucia Socci. Alla fisarmonica Emiliano Benassai. Sabato 2 settembre letture a cura di Dimitri Frosali e Lucia Socci. Alla chitarra Antonio Scaramuzzino. Domenica 3 settembre letture a cura di Giuliana Colzi e Massimo Salvianti. Alla fisarmonica Emiliano Benassai.

Aperitivo dalle ore 19,30 al bar del Parco. Ingresso a pagamento: biglietto € 8. Biglietto per tre spettacoli € 21. Per informazioni e prenotazioni: arca.azzurra@gmail.com o telefonare allo 055 8228422. Con il contributo di Chianti Banca e Chianti Valdelsa Srl.

Lo spettacolo fa parte del progetto “Calvino 100 & 100 Don Milani”. «Ha due obiettivi – spiegano da Arca Azzurra – valorizzare tramite la forma del reading l’opera e il pensiero di due grandi figure culturalmente centrali nella storia recente del nostro paese, avvicinando così un pubblico il più possibile trasversale».

Un contenitore di eventi incentrati sui due centenari dedicati a Italo Calvino e Don Lorenzo Milani. Una serie di reading a cui si aggiungono altri spettacoli, tutti prodotti da Arca Azzurra, distribuiti all’interno dei cartelloni di “Estate Fiorentina” e “Open City”.

Il “Barone Rampante” – «Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello,sedette per l’ultima volta in mezzo a noi». Inizia così Il barone rampante,secondo atto della Trilogia dei nostri antenati. Un ragazzino discute coni propri genitori davanti al piatto di lumache che gli viene offerto, lo respinge, e quell’atto di disubbidienza lo porterà a prendere la decisione di vivere sugli alberi. La vita di Cosimo da quel momento si riempirà di fantastiche avventure, ma anche di delusioni e amarezze.

Quest’opera si pone al confine tra realtà e fantasia e ci permette di riflettere sulla tenacia della volontà umana e sull’assurdità delle convenzioni sociali. Nella nostra lettura, la parola si fa corpo, scena, e da sola riesce a costruire paesaggi, luoghi fisici e dell’anima, evoca tempi e spazi,accompagnata dalla musica eseguita dal vivo. Semplice e dolce, ma anche profonda, questa storia inizia come una favola per bambini ma si trasforma, con l’avanzare dell’età del protagonista, in una metafora della vita intera, in un richiamo alle scelte di ognuno, alla necessità di perseguire le aspirazioni e i sogni con la medesima coerenza, con la stessa volontà e fantasia.

Tre “puntate” per una lettura il più possibile fedele. Un’attrice, un attore ogni volta, una fisarmonica o una chitarra ad accompagnare.

Molti i titoli in programma: Il Barone Rampante in tre puntate, 100 Don Milani, Le Cosmicomiche e dintorni, Dell’amore le gioie e gli inganni, Paolo e Francesca, Pillole di me.

Gli attori che si alterneranno in scena saranno quelli storici di Arca Azzurra: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, oltre ad Alessandro Benvenuti e alcune collaborazioni, come quelle con il fisarmonicista Emiliano Benassai e il chitarrista Antonio Scaramuzzino per i reading in programma e con la Compagnia La Barraca per Paolo e Francesca.

Arca Azzurra in collaborazione con “Estate Fiorentina” e “Open City”. Informazioni Arca Azzurra: telefono 0558290137 – 0558228422. E-mail: info@arca-azzurra.it – Web: www.arca-azzurra.it.