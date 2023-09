CIVITANOVA MARCHE

TEATRO ROSSINI

PROSA 2023 | 24

17 DICEMBRE

LODO GUENZI

TRAPPOLA PER TOPI

AGATHA CHRISTIE

GIORGIO GALLIONE

11 GENNAIO

MASSIMO LOPEZ, TULLIO SOLENGHI

DOVE ERAVAMO RIMASTI

GIORGIO CAPPOZZO

JAZZ COMPANY

GABRIELE COMEGLIO

3 FEBBRAIO

BARBARA COLA, GARRISON ROCHELLE

LORENZA MARIO, STEFANO BONTEMPI

SARANNO FAMOSI

FAME

THE BROADWAY MUSICAL

LUCIANO CANNITO

20 FEBBRAIO

ALESSIO BONI, IAIA FORTE

ILIADE

IL GIOCO DEGLI DEI

FRANCESCO NICCOLINI

ROBERTO ALDORASI, ALESSIO BONI, MARCELLO PRAYER

2 MARZO

MONICA GUERRITORE

CLAUDIO CASADIO

GINGER & FRED

FEDERICO FELLINI, TONINO GUERRA, TULLIO PINELLI

MONICA GUERRITORE

27 MARZO

AMBRA ANGIOLINI

OLIVA DENARO

VIOLA ARDONE

GIORGIO GALLIONE

Sei spettacoli in abbonamento per la nuova e attesa stagione del Teatro Rossini di Civitanova Marche nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Civitanova Marche, l’Azienda Teatri di Civitanova e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Il sipario si apre il 17 dicembre su Trappola per topi con Lodo Guenzi, regia di Giorgio Gallione. Il 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra andava in scena per la prima volta il lavoro di Agatha Christie e da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica.

L’11 gennaio spazio alla comicità intelligente e acuta di Massimo Lopez e Tullio Solenghi in Dove eravamo rimasti, “spettacolo di arti varie” come recita il sottotitolo. “La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show – raccontano gli artisti -, è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri

parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato Dove eravamo rimasti”. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione con Giorgio Cappozzo e vede in scena la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio.

Saranno famosi è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, giunge al Rossini il 3 febbraio – Saranno famosi. Fame the Broadway musical – e si annuncia un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi. Tra gli interpreti – Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi – nomi importanti per talento e versatilità che li connota.

Alessio Boni e Iaia Forte sono gli straordinari protagonisti di Iliade. Il gioco degli dèi, pièce scritta e portata in scena dal “quadrivio” – formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer – a dieci anni dalla nascita, dopo i successi de I Duellanti e Don Chisciotte. Lo spettacolo, a Civitanova Marche il 20 febbraio, torna ai miti più antichi della poesia occidentale e alla guerra di Troia, la madre di tutte le guerre. Gli dèi immortali sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla. Capricciosi,

vendicativi, disumani, gli dèi vivono una vita nella quale da sempre si rispecchia la tragedia dei mortali ma da un po’di tempo qualcosa è cambiato, sono diventati pallidi, immagini sbiadite dell’antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto.

Uno dei più importanti film della carriera di Federico Fellini arriva in scena a teatro il 2 marzo. Monica Guerritore adatta, dirige e interpreta con Claudio Casadio il celebre Ginger & Fred, storia di due anziani ballerini di avanspettacolo, interpretati al cinema da Giulietta Masina e Marcello Mastroianni. Dopo anni di separazione e un’esistenza lontana dalle luci del varietà, la coppia si incontra nuovamente sul set di una trasmissione televisiva all’insegna della nostalgia.

La stagione in abbonamento del Teatro Rossini si avvia alla conclusione il 27 marzo con Ambra Angiolini,

diretta da Giorgio Gallione, che grazie alla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, in Oliva Denaro porta in scena la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta, costrette da una legge arcaica e indecente (lo stupro fino al 1981 era considerato solo oltraggio alla morale e non reato contro la persona) ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una

storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

Dal 19 al 21 ottobre rinnovo abbonamenti, nuovi abbonamenti 26, 27 e 28 ottobre. Info uffici Teatri di Civitanova 0733 812936, AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, www.tdic.it. Inizio spettacoli ore 21.15.

17 DICEMBRE

TRAPPOLA

PER TOPI

di Agatha Christie

traduzione e adattamento Edoardo Erba

con Lodo Guenzi

e con Claudia Campagnola, Dario Merlini

Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza

Tommaso Cardarelli, Raffaella Anzalone

regia Giorgio Gallione

scene Luigi Ferrigno

costumi Francesca Marsella

musiche Paolo Silvestri

luci Antonio Molinaro

produzione La Pirandelliana

Il 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra andava in scena per la prima volta Trappola per topi di Agatha Christie. Da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica. Ed ora tocca a noi… Non è consueto per me, spesso regista drammaturgo in proprio, misurarmi con un classico della letteratura teatrale. Certo da interpretare, ma da servire e rispettare. Ma non ho avuto dubbi ad accettare. Perché Trappola per topi ha un plot ferreo ed

incalzante, è impregnata di suspense ed ironia, ed è abitata da personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre e ambigue il giusto per stimolare e permettere una messa in scena non polverosa o di cliché. In fondo è questo che cerco nel mio lavoro: un mix di rigore ed eccentricità. D’altronde, dice il poeta, il dovere di tramandare non deve censurare il piacere di interpretare. Altra considerazione: nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente British, il racconto e la trama possono essere

vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto, un po’ calligrafico o di maniera, fatto spesso di boiserie, kilt, pipe e tè. Stereotipi della Gran Bretagna non lontani dalla semplicistica visione dell’Italia pizza e mandolino. Credo che i personaggi di Trappola nascano ovviamente nella loro epoca, ma siano vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole. E credo riusciremo a dimostrarlo grazie alla potenza senza tempo di Agatha Christie, ma anche e soprattutto con il talento e l’adesione di una compagnia di artisti che gioca seriamente con un’opera “chiusa” e precisa come una filigrana,

che però lascia spazio all’invenzione e alla sorpresa. In questo la scelta di Lodo Guenzi come protagonista è emblematica, una promessa di imprevedibilità e insieme di esattezza. Come sempre: metodo e follia. E poi c’è la neve, la tormenta, l’incubo dell’isolamento e della bivalenza, il sospetto e la consapevolezza che il confine tra vittima e carnefice può essere superato in qualsiasi momento. Ingredienti succosi ed intriganti che spero

intrappoleranno il pubblico. Giorgio Gallione

11 GENNAIO

DOVE ERAVAMO

RIMASTI

spettacolo di arti varie scritto e interpretato da Massimo Lopez, Tullio Solenghi

con la collaborazione di Giorgio Cappozzo

con Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio

produzione International Music and Arts

La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato Dove eravamo rimasti.

Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello

show.

Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei

meravigliosi “parenti” seduti giù in platea. Massimo Lopez, Tullio Solenghi

3 FEBBRAIO

SARANNO

FAMOSI

FAME

THE BROADWAY

MUSICAL

da un’idea di David De Silva

testi José Fernandez

liriche Jacques Lévy

musiche Steve Margosh

Fame scritto da Dean Pitchford e Michael Gor

traduzione, adattamento, regia e coreografie Luciano Cannito

con Barbara Cola, Garrison Rochelle

Lorenza Mario, Stefano Bontempi

scene Italo Grassi

costumi Maria Filippi

direzione musicale Giovanni Maria Lori

arrangiamenti musicali Pino Perris

coreografo associato Fabrizio Prolli

vocal trainer Ivan Lazzara

produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment

Saranno famosi è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare

miriadi di giovani talenti. Saranno Famosi è un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi. Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal

successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, portano in scena un musical pieno di energia,

intenso e coinvolgente che, oltre a proporre la famosissima canzone Fame vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di straordinari talenti della tv e del teatro musicale italiano. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, sarà un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi. Le scene sono firmate da Italo Grassi, i costumi da Maria Filippi, la

direzione musicale da Giovanni Maria Lori, gli arrangiamenti musicali da Pino Perris e le coreografie da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli. Tutte figuro di spicco nel mondo del musical, del teatro e degli show pop internazionali che daranno una nuova luce a questo titolo e renderanno questo allestimento totalmente diverso dalle edizioni precedenti. Tra gli interpreti ci sono nomi importanti che hanno confermato nella loro carriera un forte legame

col pubblico grazie al loro talento ed alla loro versatilità. Alcuni di loro saranno una piacevole e inaspettata sorpresa nel teatro musicale italiano.

20 FEBBRAIO

ILIADE

IL GIOCO

DEGLI DEI

uno spettacolo del Quadrivio

testo di Francesco Niccolini

liberamente ispirato a Iliade di Omero

drammaturgia Roberto Aldorasi, Alessio Boni

Francesco Niccolini, Marcello Prayer

con Alessio Boni, Iaia Forte

e con (in o.a.) Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni

Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni

regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer

scene Massimo Troncanetti

costumi Francesco Esposito

disegno luci Davide Scognamiglio

musiche Francesco Forni

creature e oggetti di scena Alberto Favretto, Marta Montevecchi, Raquel Silva

produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

spettacolo realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023

Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla, capricciosi, vendicativi, disumani: sono gli dèi immortali e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre.

Da un po’di tempo però qualcosa è cambiato: sono diventati pallidi, immagini sbiadite dell’antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto.

Non si incontrano da secoli, dai tempi di Elena, Achille, Ettore, Andromaca, Priamo, Ecuba, Agamennone, Patroclo, Odisseo e degli altri personaggi di cui si divertivano a muovere i fili del destino, ma oggi un misterioso invito li riunisce tutti, dopo tanto tempo. Chi li ha invitati? Per quale motivo?

A dieci anni dalla nascita, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

2 MARZO

GINGER FRED

di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli

adattamento e regia Monica Guerritore

con Monica Guerritore, Claudio Casadio

e con (in o. a.) Alessandro Di Somma, Nicolò Giacalone

Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno

Valentina Morini, Claudio Vanni

scenografia Maria Grazia Iovine

costumi Walter Azzini

coreografie Alberto Canestro

light design Pietro Sperduti

produzione Teatro della Toscana

Accademia Perduta/Romagna Teatri

Società per Attori

È la vigilia di Natale. Nel piazzale deserto entra in scena un gruppo personaggi spaesati. Chi regge la testina con la parrucca, chi la valigia con l’abito di scena, chi un cilindro da frac avvolto in carta velina, gli attrezzi del mestiere. Sono lì per partecipare allo show di Natale di una televisione privata. Sullo sfondo si intravede la vetrata di un albergo e l’insegna luminosa di una discoteca anni ‘80, qualche lampadina colorata ricorda una festa che è finita. I nostri protagonisti, scritturati come ospiti per lo show di Natale di una televisione privata, sono emozionati per la serata che li porterà sotto le luci dei riflettori. Quello che non sanno è che, derubricati alla voce ‘materiale di varia umanità’, sono necessari a mandare avanti l’ingranaggio spietato della televisione commerciale, riempiendo i buchi tra una pubblicità e l’altra. Nella notte, e poi in sala trucco, prima che il teatro

stesso, pubblico compreso, diventi lo studio dello show e il Presentatore, come il Domatore di un circo, li faccia entrare come bestie ammaestrate, questa piccola umanità fatta di personaggi bizzarri e imperiosi, pavidi e coraggiosi, si imporrà intenerendo il pubblico per la realtà delle loro vite fatte di solitudine, piccole ambizioni e basse aspirazioni, menzogne e confessioni improvvise, tutto comico e tragico allo stesso tempo, nell’esaltazione

di un giorno ‘straordinario’. È nell’osservazione di questo piccolo popolo, nella comprensione, nella partecipazione alle loro vite disvelate

durante le ore di attesa, nella loro umanizzazione prima di essere usati dalla tv come ‘caricature’ e spediti al massacro, che emerge la pietas che spinge Fellini a scrivere e dirigere Ginger & Fred. Amelia e Pippo, Ginger & Fred, sono tra loro, ma per loro è diverso: era il loro talento a essere ammirato, a brillare sotto le luci dei riflettori, prima che Ginger rinunciasse lasciando Fred solo e spaesato. Si ritrovano qui, cercheranno di riannodare quel filo nascosto, ritrovare la luce… balleranno… e per un lungo momento saranno soli, belli e liberi… ma solo per un lungo momento… Il loro mondo fatto di Incanto, come la luna di carta che Fred ha chiesto al macchinista di far apparire magicamente durante il ballo, non c'è più; la vede per un attimo mentre, traballante, viene calata giù dai macchinisti e chiusa in un baule durante lo smontaggio.

Sono come gli altri: ‘materiale di varia umanità’ per riempire i vuoti tra una pubblicità e l’altra.

27 MARZO

OLIVA

DENARO

dal romanzo di Viola Ardone

con Ambra Angiolini

scene e costumi Guido Fiorato

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

produzione Goldenart Production, Agidi

C’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. All’inizio Oliva è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni, dove la legge stabiliva che se l’autore

del reato di violenza carnale avesse poi sposato la “parte offesa”, avrebbe automaticamente estinto la condanna (anche se ai danni di una minorenne), cerca il suo posto nel mondo. E, in un universo che sostiene che “la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia”, Oliva ci narra, ormai adulta, la sua storia a ritroso, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore soprattutto perché inedita e rivoluzionaria, rifiuta la classica “paciata” e dice no alla violenza e al sopruso.

Una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Un padre che frequenta il silenzio e il dubbio, ma che riuscirà a

dire alla figlia “se tu inciampi io ti sorreggo”, e una madre che, dapprima più propensa a piegarsi alla prepotenza e al fatalismo, riuscirà infine a spezzare le catene della sottomissione e della vergogna. Grazie alla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, Oliva Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta, costrette da una legge arcaica e indecente (lo stupro fino al 1981 era considerato solo oltraggio alla morale e non reato contro la persona) ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

ABBONAMENTI [6 SPETTACOLI]

19-20-21 OTTOBRE RINNOVI

26-27-28 OTTOBRE NUOVI

I settore 145 euro ridotto 115 euro

II settore 115 euro ridotto 90 euro

III settore 90 euro ridotto 70 euro

BIGLIETTI

DAL 2 NOVEMBRE BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI

I settore 25 euro ridotto 20 euro

II settore 20 euro ridotto 15 euro

III settore 15 euro ridotto 12 euro

SARANNO FAMOSI

I settore 35 euro ridotto30 euro

II settore 30 euro ridotto25 euro

III settore 25 euro ridotto 20 euro

BIGLIETTERIA TEATRO

apertura dal 19 ottobre

luoghi, orari e giorni verranno presto comunicati

RIDUZIONI

under 24, over 65, iscritti Unitre, scuole danza e recitazione di Civitanova, soci Touring, convenzionati vari

VENDITA ONLINE

www.vivaticket.com

l’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere

alle categorie di riduzione

BIGLIETTERIE & INFORMAZIONI

Uffici TdiC 0733 812936

[dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 13.30; martedì e giovedì anche ore 15.30 – 18.30]

www.tdic.it– biglietteria@teatridicivitanova.com

AMAT 071 2072439 – 2075880

www.amatmarche.net

INIZIO SPETTACOLI

21.15