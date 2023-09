“Cremona musica international exhibitions festival”, un grande successo!

Immaginate per un attimo l’esistenza di un immenso teatro ideale con sullo sfondo un’interminabile palcoscenico e intorno a voi, tra di voi, accanto alle poltrone in platea, in galleria o sui palchetti strumenti di ogni genere: dal violino, al mandolino, alla chitarra, alla fisarmonica tanto per citarne qualcuno; con la musica a farla da padrona e qualche sapiente artigiano che vi suggerisce lo strumento migliore da suonare. Ebbene, può “poeticamente” sintetizzarsi così il: “Cremona musica international exhibitions and festival” ovvero la principale fiera al mondo di strumenti musicali d’alto artigianato che per gli amanti della musica – e non solo – è un appuntamento unico ed imperdibile! Di più! Artisticamente parlando ha anche fornito l’opportunità di far conoscere a italiani e non, le tante e diverse generazioni di musicisti e autori italiani e non, di livello mondiale, che di tali strumenti si servono per creare suoni, canti e melodie… e chi più ne ha, più ne metta!

Ora, gli organizzatori salutano non senza prima dare l’arrivederci al prossimo anno mettendo in fila i preziosi numeri di un’edizione che con oltre 360 espositori da 35 Paesi (53% esteri) 180 eventi in tre giorni, oltre 1000 artisti personaggi coinvolti fra concerti, masterclass, presentazioni e gli oltre 70 buyer internazionali provenienti da 23 Paesi (Argentina, Austria, Brasile, Canada, Corea del Sud, Finlandia, Giappone, Giordania, Grecia, India, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Vietnam) selezionati con il prezioso contributo di Ice-Agenzia. Cremona Musica si conferma dunque una straordinaria esperienza musicale per appassionati e amatori, unica nel suo genere.

“Il successo di questa edizione passa indubbiamente attraverso le scelte che il consiglio d’amministrazione ha saputo fare, che sono state sapientemente tradotte nel lavoro altamente professionale e incessante del team organizzativo – ha dichiarato il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni – . Altrettanto importanti sono state le sinergie con le istituzioni del territorio ma anche con regione Lombardia e il ministero degli Esteri, tramite l’attività di Ice- Agenzia, e del ministero del Turismo, che hanno contribuito creare le condizioni per la realizzazione di un format unico e coinvolgente. La cultura musicale in Italia ha bisogno proprio di questo. Cremonafiere sta già lavorando all’edizione 2024 perché siamo convinti che ci siano ancora ampi margini di crescita.”

Tra gli eventi conclusivi della manifestazione oggi si è tenuta la cerimonia di consegna degli ambiti Cremona musica awards assegnati a personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel proprio ambito. Quest’anno i premi sono stati consegnati dal Presidente di CremonaFiere a Steven Isserlis (esecuzione, strumenti ad archi), Recycled orchestra di Cateura (progetto), Jean-Jacques Eigeldinger (comunicazione), Amalia Ramirez (liuteria chitarristica), Fisarmoniche Paolo Soprani (costruzione fisarmonica). Quest’anno è stato istituito anche il premio speciale “Una Vita per il Pianoforte”, assegnato ad Angelo Fabbrini.

Dà l’arrivederci alla prossima edizione anche PianoLink international amateurs competition. Si è conclusa ieri al teatro Ponchielli l’edizione 2023: dei 10 finalisti in gara selezionati da una giuria internazionale, (presieduta da M° Boris Petrushansky, M° Inna Faliks, M° Nareh Araghamanyan, M° Maurizio Baglini, M° Patrick Jovell) nelle due categorie non diplomati e diplomati, sono stati premiati 5 vincitori, di cui 1 assoluto che vince un workshop con pianoforte e orchestra e concerto con orchestra sinfonica all’interno del MiAmOr music festival 2024 a Milano. Questi i vincitori: Grand Prize Winner, Cat. B: Cristina De Compadri, I classificato, Cat. A: Michael Slavin, II classificato, Cat. B: Michele Perego, II classificato, Cat. A: Sho Yamasaki, III classificato, Cat. A : Din Zohar. Sia il festival MiAmOr che il PianoLink international amateurs competition sono organizzati dall’Associazione PianoLink.

Cremona Musica International Exhibitions and festival si è dunque confermata la manifestazione musicale di riferimento per l’Europa e tra le più importanti al mondo, un ponte fra Cremona, la città della musica, l’arte e la cultura di tutto il mondo.