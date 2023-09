“DIAMONDS ON THE ROAD” IL NUOVO DOPPIO ALBUM DI ERJA LYYTINEN ESCE IL 6 OTTOBRE Anticipato da una serie di incredibili singoli come “You Talk Dirty” e la stessa “Diamonds On The Road”, esce il 6 Ottobre il nuovo disco di Erja Lyytinen, cantante e chitarrista finlandese di fama internazionale, maestra dello stile slide, con una carica di energia unica e pronta a conquistare il pubblico italiano ed Europeo. Il nuovo album dal titolo “Diamonds On The Road” nasce dal volersi riappropriare della dimensione dei concerti live, quell’emozione di essere senza rete di sicurezza e con una sola possibilità di catturare quei momenti perfetti e preservarli per sempre. IL NUOVO ALBUM ‘DIAMONDS ON THE ROAD’ Il disco “Diamonds On The Road” segna il quarto lavoro dal vivo di Erja Lyytinen e fa seguito a “Songs from the Road”, “Live in London” e “Lockdown Live”. L’album è il primo concerto della famosa chitarrista per catturare l’esperienza dal vivo nel periodo post-Covid. «“Diamonds on the Road” è stato registrato verso la fine del nostro tour primaverile, nel marzo 2023», afferma Erja «Abbiamo suonato dieci show di fila, di cui otto erano esauriti. La band aveva una buona energia e le canzoni scorrevano fluenti». Parlando del suo nuovo album-concerto, la Lyytinen ha detto: «Quando suoni dal vivo, hai un solo momento per farlo bene, e poi quell’attimo se ne è già andato. Non ci sono possibilità di correzioni successive, quindi è contemporaneamente molto difficile ed emozionante. L’adrenalina ti scorre per tutto il corpo ed il pubblico e tutto ciò che ti circonda influenza le tue prestazioni». Il sound in continua evoluzione della Lyytinen dipende anche dal suo parco chitarre, che la vede passare da Telecaster a Stratocaster senza difficoltà, e la scelta dei brani ha visto la ripresa di “You Talk Diry” pubblicato per la prima volta 20 anni fa, oltre a misurarsi anche con Jimi Hendrix con “Crosstown Traffic” e a dedicare un pezzo ad un opera dell’artista finlandese Pekka Halonen, che ispirandosi ad una saga finlandese ha assunto tonalità folk metal. “Diamonds on the Road – Live 2023”, il nuovo doppio album di Erja Lyytinen, uscirà il 6 Ottobre, il primo singolo “You Talk Dirty” è uscito 12 Luglio, ed il nuovo singolo, “Diamonds On The Road”, il 13 Settembre. Links video: You Talk Dirty – https://www.youtube.com/watch? v=uMNp9uO2Qms Crosstown Traffic – https://www.youtube.com/watch? v=GWl69qvfGQU Diamonds On The Road – https://www.youtube.com/watch? v=8V2iDpjj8aw ­