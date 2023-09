Fantastico Mondo di Lunghezza, Miss Poppins e il suo Circle Time

Zaino in spalla, destinazione scuola. Un “viaggio” attorno a tutte quelle conoscenze necessarie che un giorno stabiliranno il destino dei giovani studenti e delle loro professioni future. L’imminente suono della campanella evocherà ad alcuni il pensiero del ritorno sui banchi mentre per altri rappresenterà la scoperta del primo giorno. In ogni caso come affrontarli? Forti delle competenze maturate in anni e anni di esperienza con i bambini, anche in varie attività educative e scolastiche, il Fantastico Mondo del Fantastico, ideato e diretto da Riccardo Bernardini, riapre il suo portale, il prossimo 10 settembre, con una iniziativa che intende favorire il rapporto psicoemotivo delle famiglie che si preparano alla ripartenza dopo le spensierate vacanze.

Arriva quindi “Miss Poppins e il suo Circle Time”, un appuntamento che per due domeniche terrà compagnia a grandi e piccini con un personaggio speciale ed amatissimo: Mary Poppins, interpretata dall’attrice Letizia Cerenzia.

La tata che tutti vorrebbero, liberamente ispirata al celebre film degli anni ’60 diretto da Robert Stevenson e basato sull’omonima serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers, sarà portata dal vento proprio al Castello di Lunghezza per contribuire, con quel suo modo un po’ magico di argomentare, a creare un piccolo “gruppo giocoso di ascolto” nel quale esprimere il proprio stato d’animo rispetto alla scuola, fornire strumenti creativi per imparare a fare lo zaino, verificare il materiale scolastico a disposizione, infondere fiducia e tranquillità. Un modo divertente per partire con la giusta dose di energia e creatività, in perfetto stile con il Castello e i suoi personaggi: principesse, supereroi, personaggi della fantasia. Un piccolo grande regno incantato nel quale, tra avventure, live show, battaglie, gran balli, duelli, ognuno potrà sognare ad occhi aperti. www.fantasticomondo.it