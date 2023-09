IL CIRCO ZOÉ IN CITTÀ ALTA

Dal 28 settembre all’8 ottobre 2023 ll circo è vita, è Zoé. È la nostra vita, la nostra creazione, la nostra opera d’arte. (Circo Zoé) Nell’immaginario collettivo di più di una generazione il circo, con il suo tendone che arriva in città, rappresenta qualcosa di gioioso e fantastico, di seducente e incantato, un mondo favoloso popolato da personaggi straordinari e fuori dall’ordinario, una piccola isola colma di meraviglie, un pezzetto d’infanzia. Per il Teatro Tascabile proporre l’allestimento dello chapiteau Tanguran di Circo Zoé alla Fara, nel quartiere di Città Alta, ha questo stesso sapore, quelle stesse immagini dai colori cangianti fissate nella grande tradizione pittorica e poetica dell’800, quello stesso pensiero che gli ha fatto immaginare una pista di pattinaggio su ghiaccio nel chiostro del Monastero del Carmine.

Si sa, il circo possiede una tradizione antica e ininterrotta, ma come tutte le vere tradizioni è potentemente viva e fertile perché si è evoluta, si è ibridata. Oggi è una “tradizione contemporanea”. Le esperienze più significative del panorama circense attuale, di cui Circo Zoé è una delle più rappresentative a livello internazionale, da tempo ormai guardano alle altre arti performative, soprattutto al teatro e alla danza. Non più dunque una serie di numeri inanellati secondo il principio del montaggio delle attrazioni, non più l’uso di animali, non più performances di agilità corporea in sé stesse compiute, ma un circo di regia, spettacoli drammaturgicamente complessi e completi, tessuti con le vecchie e le nuove tecniche circensi. Un circo di ricerca. La nuova creazione che Circo Zoé presenterà sotto il tendone montato alla Fara si intitola Deserance, uno spettacolo che riscopre, ancora una volta, l’archetipo del viaggio.

Deserance è una parola che contiene in sé Desiderio, Erranza e Resistenza, termini manifesto del loro fare e vivere quotidiano. Desiderio, senza il quale non può esservi creazione artistica, Erranza, propria dei viandanti in cerca di un senso dell’esistenza, individuale e collettiva, Resistenza, costante e quotidiana riaffermazione della propria scelta. Dopo Il Mantello di Arlecchino 2023, progetto di teatro e arte partecipata per i quartieri di Bergamo, il Tascabile prosegue e conclude il suo impegno per Bergamo Brescia Capitale della Cultura con questa seconda tappa di lavoro dedicata in particolar modo al Quartiere di Città Alta.

INFO UTILI

Repliche: 28, 29, 30 SETTEMBRE, 1, 5,6,7,8 OTTOBRE Ora di inizio spettacolo: 21.00 Durata: 80 minuti Apertura biglietteria in loco: 20.00 Biglietto intero: €15 – ridotto: €10 (under 25 – over 65) REPLICHE PER LE SCOLARESCHE Nel periodo compreso tra il 28 settembre e l’8 ottobre è possibile concordare delle repliche dedicate alle scuole. Per info e prenotazioni contattare prenotazioni@teatrotascabile. org Costo del biglietto: €5 (insegnanti gratis). carmine.teatrotascabile.org

LA RETE

Progetto di riqualificazione in chiave culturale del Monastero del Carmine La presenza di Circo Zoè a Bergamo è organizzata da TTB e Circuito CLAPS all’interno de La Strada Festival, il festival internazionale di circo contemporaneo che nel 2023 diventa La Strada Festival “EXTRA LARGE” con un’edizione speciale dedicata alla Capitale della Cultura nell’ambito del progetto GOAL TO GOAL. Il progetto è finanziato dal Bando Capitale della Cultura 2023 di Fondazione Cariplo e dalle Fondazioni delle comunità Bergamasca e Bresciana. Le repliche di Deserance rientrano all’interno del calendario di CHE SPETTACOLO IL FESTIVAL!, il festival family friendly della Capitale Bergamo Brescia 2023.

La realizzazione del progetto è resa possibile grazie anche allo sforzo congiunto di una rete di istituzioni, partner e sponsor del territorio bergamasco. Si ringraziano l’Assessorato alla Cultura e le Reti di Quartiere del Comune di Bergamo, DUGONGO, Rosa Agrestis, Cooperativa Città Alta, Ristorante Da Mimmo-Ristorante Città Alta, Brivio Gioielli, Giro Mura, Le Botteghe di Città Alta. L’utilizzo del parco della Fara è stato gentilmente concesso dall’Assessorato al verde pubblico. Il Tascabile lo restituirà alla città nelle condizioni in cui lo ha ricevuto.