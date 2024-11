A Cavallermaggiore (CN) torna «ISTANTANEA»

A Cavallermaggiore torna «ISTANTANEA»

Quarta edizione per il festival di circo contemporaneo

Appuntamento da venerdì 3 a domenica 5 maggio

Il circo invade Cavallermaggiore nel primo weekend di maggio. Andrà, infatti, in scena venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio la quarta edizione del festival di circo contemporaneo “Istantanea”. Tre giorni di spettacoli di qualità, per pubblici di tutte le età, che trasformano Cavallermaggiore in un palcoscenico all’aperto per artisti emergenti e affermati, un luogo di scoperta, gioco e divertimento nel segno del nouveau cirque.

Anche quest’anno ci saranno due arene di spettacolo: Parade78 e Antilia.

Parade78 è l’arena aperta del festival: oltre agli spettacoli pomeridiani, ospita “Play_Giochi di una volta”, un’area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco un’installazione luminosa, un luna park dove grandi e piccini si divertono insieme (venerdì alle 20, sabato alle 19, domenica alle 15). Il secondo spazio è invece “Antilia”, l’arena chiusa, a basso consumo energetico, in cui saranno ospitati gli spettacoli da sala.

Quest’anno protagoniste sono la musica, la clownerie e le acrobazie con una novità: il teatro e il canto lirico, generi che arricchiscono e innalzano la proposta artistica. Il Festival, che sbarcherà con le sue due arene a Cavallermaggiore, è organizzato dall’associazione torinese Cordata FOR – che racchiude diverse realtà di circo contemporaneo per creare un network che punta al riconoscimento del valore dell’arte circense in Italia e all’estero – in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del bando Corto Circuito, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT bando Not&sipari, Fondazione CRS e la collaborazione di Comune di Cavallermaggiore e Talea Circo.

«Istantanea cresce e quest’anno punta su un programma variegato che mixa teatro di strada e musica lirica, porta in piazza un suggestivo trapezio ballant, la tecnica circense e quella teatrale. Inoltre ci si divertirà, ma gli spettacoli che saranno ospitati in questa edizione del festival in alcuni casi permetteranno anche di riflettere, affrontando tematiche attuali e urgenti, come la solitudine e la condizione degli animali nei macelli», commenta Giuseppina Francia di Cordata FOR.

UTILITA’

Il programma del festival si consulta su https://cordatafor.com/istantanea. Il costo dei biglietti non ha subito aumenti: intero a 8 euro, 5 euro il ridotto riservato a over 65, allievi scuole circo, bambini fino a 10 anni. Ingresso area giochi Play 2 euro (venerdì alle 20, sabato alle 19 e domenica alle 15).

I possessori di biglietti del Circuito Talea* avranno diritto alla riduzione: il progetto “Un biglietto Tira l’altro” mette in rete quattro diversi cartelloni dedicati al circo contemporaneo in quattro diversi territori: Dinamico Festival a Reggio Emilia, Stagione Spazio FLIC a Torino, Rassegna Mon Circo e Fantasy in Monferrato, Fuori Asse a Milano. Chi presenta il biglietto utilizzato per uno spettacolo appartenente ad uno dei quattro cartelloni ottiene una riduzione per un secondo spettacolo appartenente ad un altro cartellone.

Info e prenotazioni: mail istantanea@cordatafor.com / tel. 351 548 8100.

I biglietti si possono acquistare direttamente in biglietteria in piazza Baden Powell durante i giorni dell’evento oppure prenotando al link https://forms.gle/67Fj15K33qB1wJtK7

IL PROGRAMMA

Dove: in piazza Baden Powell a Cavallermaggiore.

Qui sono allestiti due spazi: Arena Antilia e Arena Parade78.

ANTEPRIMA

giovedì 18 aprile 2024 – ore 20,30 – Teatro San Giorgio

CANTO ERGO SUM

di e con Silvia Laniado

regia Silvia Laniado

CIRCO MADERA

PROGRAMMA FESTIVAL

venerdì 3 maggio 2024 – ore 21- Stage Parade78

TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA

di e con Giulia Pont

regia Giulia Pont

TANGRAM TEATRO

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato sotto l’Ala Comunale

La fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un gioco divertente, commovente e catartico.

venerdì 3 maggio 2024 – ore 20 – Stage Parade78

sabato 4 maggio 2024 – ore 19 – Stage Parade78

domenica 5 maggio 2024 – ore 15 – Stage Parade78

PLAY

di e con Luca Carbone

CORDATA FOR

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato sotto l’Ala Comunale

Parade 78 vi fa giocare tutti! Se i giochi sono spesso figli del proprio tempo, alcuni di essi restano e vengono tramandati da generazioni, giochi basati sulla destrezza, l’agilità e la coordinazione. Una piazza di giochi di legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco una vera e propria installazione luminosa. Un Luna Park d’Artista, dove l’imbonitore invita grandi e piccini a giocare assieme.

sabato 4 maggio 2024 – ore 20,30 – Stage Parade78

ROCK’A’RELLA

di e con Francesca Mari

regia Francesca Mari

LANCIARTE APS

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato sotto l’Ala Comunale

Rock’a’Rella è uno spettacolo dall’anima Rock nella quale due personalità diverse convivono sul palco: una circense tutto pepe che arriva sulla sua moto a pedali per fare il più grande concerto Rock di sempre e un’ordinaria signora: narratrice e studiosa della storia del Rock. Ispirandosi e giocando liberamente sull’iconica epoca Rock, l’epoca degli eccessi, della libertà e dei grandi sogni, viene offerta una divertente e leggera riflessione sulle mode, sul passare del tempo e sull’invecchiamento. Giocoleria mozzafiato, Mick Jagger, antipodismo e molto altro con un repertorio tutto rock’n’roll dei nostri pezzi musicali preferiti.

sabato 4 maggio 2024 – ore 21,30 – Arena Antilia

OLDIES GOLDIES – MEGLIO TARDE CHE MAI

di Rita Pelusio

con Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri

regia Rita Pelusio

TRIO TRIOCHE / TEATRO DELLA CADUTA

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato sotto il Teatro San Giorgio

Una volta erano un trio. Adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa, le due anziane concertiste Ada e Elsa tornano in scena dopo tempo immemorabile, riproponendo il loro storico repertorio. Tra un sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, le due vecchiette danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito. Meglio tarde che mai è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità inedite alternate ad arie classiche. Esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose e surreali, trucchi di magia. Un concerto comico, insomma, capace di incantare e divertire un pubblico di ogni età.

domenica 5 maggio 2024 – ore 16 – Arena Antilia

ABATTOIR BLUES

di e con Luigi Ciotta

regia Luigi Ciotta

LUIGI CIOTTA / CITA

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato sotto l’Ala Comunale

Uno spettacolo onirico, surreale, comico, crudele ed emozionante che tramite il clown e il circo affronta in maniera dissacrante e non moralistica le condizioni di vita umane e animali all’interno dei macelli. La giornata tipo di un lavoratore di un macello che subirà profondi cambiamenti nel corso dello spettacolo. Una persona sola, dai tratti borderline, che trascorre la vita in mezzo a animali, vivi e morti. Un lavoro alienante e ripetitivo, che si presta alla coreografia del movimento e al circo per esprimere la sua tensione relazionale con la vita, sospesa tra la gravità e la morte.

Lo spettacolo unisce teatro di figura, circo, teatro fisico, magia e comicità in una dimensione in cui le parole cedono il passo a suoni, versi e rumori, sia registrati che dal vivo. Così facendo una tematica così pesante riesce ad essere accessibile a un pubblico vasto.

domenica 5 maggio 2024 – ore 17,30 – Arena Antilia

CONCRETE 00

di Paolo Tonezzer

con Paolo Tonezzer, Lorenzo Mauro Rossi, Paola Caruso

regia Paolo Tonezzer

ILTRIOCIRC / MELTINGPOT

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà annullato e riprogrammato in data da definirsi

Uno spettacolo adatto a tutti che vede tre magazzinieri tanto strampalati quanto audaci che decidono di mettere in atto un piano di fuga per evadere dal misterioso magazzino in cui sono costretti a lavorare senza sosta.

In un vortice di acrobazie, equilibri precari e altezze vertiginose si troveranno ad affrontare il loro mostruoso carceriere e un magico cassonetto che trasforma tutto ciò che inghiotte. Tra musica dal vivo e continui colpi di scena, il cupo magazzino si animerà accompagnandoci dall’inizio

alla fine di questa straordinaria avventura.