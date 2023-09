Torna La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo:

Quest’anno per la prima volta il Taccuino F@Mu 2023 sarà redatto in linguaggio Easy to Read. Un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti. A garantire la fruibilità dei testi è anche l’utilizzo dell’EasyReading font, un carattere ad alta leggibilità. Una pubblicazione inclusiva per tutti i bambini, resa possibile grazie al lavoro svolto dall’équipe di Museo per tutti dell’Associazione L’abilità Onlus che dal 2015, insieme alla Fondazione De Agostini, progetta percorsi specifici che garantiscono la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico alle persone con disabilità intellettive.

Non mancherà infine come ogni anno il CONCORSO F@Mu, organizzato in collaborazione con FedEx Express, dedicato ai bambini che parteciperanno all’evento. F@Mu inviterà i bambini a “raccontare” la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno. Sarà possibile votare il disegno più bello sulla pagina ufficiale di facebook di F@Mu e i vincitori riceveranno in premio dei libri offerti dalla casa Editrice Il Castoro.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata fin dalla sua prima edizione dall’Associazione Famiglie al Museo. Rai Kids, Rai Radio Kids e Rai News 24 sono mediapartner della manifestazione; sondaggi ed elaborazione dati sono a cura della Fondazione Santagata per l’economia della Cultura, web hosting e assistenza sono forniti da Ergonet. Si ringraziano Barilla, Carioca, sponsor tecnico con pennarelli e matite colorate e Waypress, marchio di l’Eco della Stampa SPA, che offrirà il servizio di Media Monitoring.