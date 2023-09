Fabio Recchia

IL LIBRO DELLA VITA

poesie e dipinti

Recensione di Raffaele Piazza

Il volume di Fabio Recchia Il libro della vita (Guido Miano Editore, 2021) che si

ipostatizza sul duplice versante parallelo della poesia e della pittura presenta una premessa

iniziale di Michele Miano intitolata Parallelismo delle Arti e una prefazione di Nazario

Pardini esauriente e ricca di acribia.

Il libro non è scandito è l’alternanza di alcune poesie ispirate ad icone policrome produce

un senso di magia affascinante che crea un ammaliante ipertesto e dà al lettore un senso di

rêverie.

Le poesie in massima parte brevi nel loro insieme possono essere considerate un poemetto

perché la parte letteraria non è scandita in sezioni e hanno spesso un carattere vagamente

epigrammatico.

Il titolo della raccolta è forte e intenso e sottende un forte amore per la vita stessa, amore

innanzitutto per l’amata che è il tu al quale l’io poetante si rivolge e poi per la natura.

C’è la presenza di una forte componente neolirica nel tessuto dei versi imbevuti di bellezza

e solarità,

Il poiein è rarefatto e raffinato e ben cesellato e le composizioni nel loro librarsi sulla

pagina nell’incipit planano dolcemente nelle chiuse e i tessuti linguistici sono raffinati e ben

cesellati,

Programmatica la prima poesia che è una poesia sulla poesia, poesia intitolata Le parole:

«Le parole / rischiarano il mattino / come raggi di sole. / Perforano le nubi buie /

s’infrangono silenziose / sul foglio del cuore / colorando le pagine del libro della vita».

Nel suddetto componimento è detta magistralmente la forza delle parole stesse che

salvifiche perforano le nubi e colorano le pagine del diario di bordo della vita e non si deve

dimenticare quanto scritto nella Bibbia non solo nell’antico testamento e cioè che non ci

sarà parola detta che sarà senza effetto e questo vale anche per le parole scritte come in

questo caso.

In Il gabbiano leggiamo: «Il gabbiano / dispiega le ali / come vele sul mare, / si libra sul

respiro del vento, / immobile e attento, / poi sale / per cadere come fulmine sul mare, / più

veloce dei pensieri / che volano in me».

Per quanto riguarda le immagini pittoriche bisogna innanzitutto sottolineare che sono o

tecniche miste o appartenenti al genere della spray art e che traggono ispirazione dalle

poesie e viceversa.

Si possono considerare queste icone come vagamente figurative e sono connotate da un

acceso cromatismo che entra negli occhi di chi le contempla provocando un piacevole

effetto.

Affascinante la tecnica mista del dipinto Barche al tramonto (del 2020) che raffigura delle

vele stilizzate e affascina in questo quadro la linea mare-cielo ed è singolare che il cielo

stesso sia di colore arancio compatto e non azzurro cosa che crea un effetto surreale di

grande bellezza.

Il dipinto Galattica (del 2020) rappresenta tre sfere di cui una simile ad un’arancia, una

colore azzurro con delle sfumature e una verde e marrone, pianeti campiti su uno sfondo

scuro e con una striscia verde, arancio e bianco,

Un’opera in toto affascinante che meriterebbe uno studio approfondito di dimensioni

saggistiche.

RAFFAELE PIAZZA

FABIO RECCHIA, Il libro della vita, pref. di Nazario Pardini, Guido Miano Editore, Milano

2021, pp. 80, isbn 978-88-31497-65-7, mianoposta@gmail.com.