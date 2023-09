Jazz& Image, Karima & Walter Ricci e Sarah Jane Morris in concerto

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta sabato 23 settembre Karima & Walter Ricci in concerto e domenica 24 settembre, Sarah Jane Morris.

Le canzoni italiane più famose nel mondo rilette da due artisti accomunati dalla stessa passione, il canto: sabato 23 settembre sono di scena Karima & Walter Ricci che presentano le canzoni italiane più famose nel mondo rilette da due artisti accomunati dalla stessa passione, il canto. Un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, canzoni rimaste nella storia, evergreen che hanno segnato gli usi e i costumi di un’intera generazione e sorprendentemente ancora attuali. Karima e Walter Ricci affrontano questa fantastica avventura mettendo in scena tutta la loro professionalità accumulata negli ultimi venti anni di carriera e lo fanno con grande passione, stile e complicità. Tra i brani che i due artisti eseguiranno: Mambo Italiano, Dio come ti amo, Parlami d’amore Mariù,Quando, Quando, Quando, Amore Baciami, Torero, Io che amo solo te, Vedrai, Vedrai.Karima nasce a Livorno, città marittima, colorata e frizzante da cui eredita la permeabilità alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, sì avvicina alla musica partecipando prima a Bravo, Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità̀̀ da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. Walter Ricci, cresce in un ambiente musicale, grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. l’ascolto di ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dal pop sino al contemporary jazz e in pochi anni lo troviamo già sui palchi dei jazz club più ambiti ad esibirsi con musicisti già noti e di rinomata esperienza. Nel 2006 vince il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e la sua carriera ha definitivamente inizio. Nel 2009-1O arriva l’incontro con Pippo Baudo che lo invita al programma Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Nelle numerosissime puntate del programma, in onda su Raiuno, ha l’occasione di incontrare e duettare con artisti di fama internazionale, tra i quali Michael Bublè e Mario Biondi. Nel 2015 partecipa ed arriva in semifinale al prestigioso Monk Competition a Los Angeles organizzato da Quincy Jones. Spaziando dal jazz al pop Walter Ricci duetta con i più grandi musicisti del mondo come Richard Bona, George Benson e Mario Biondi.

Domenica 24 settembre alle ore 21, va in scena Sarah Jane Morris, una delle più raffinate e meno formali cantanti degli ultimi anni, sempre in bilico tra ossequio alla tradizione e desiderio di esplorare nuovi territori musicali, celebra il concetto di libertà usando il linguaggio che le è più congeniale, quello della musica, accostando ritmi jazz, blues, rock e africani. Una voce che sa provocare brividi di passione e di piacere: si innalza e discende, sensuale e sofisticata, graffiante e raffinata: questa voce è più che uno stile, è una forza della natura. Che canti canzoni romantiche, standard soul o famosi blues, il messaggio dell’artista rimane costante: una passione umana trasmessa da una voce che lascia stupefatti. Sarah Jane Morris è passata dal pop dei Communards al repertorio di Brecht e Weill con la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, dal jazz alla canzone d’autore. Sarah Jane Morris è un nome della musica mondiale che ha saputo imporsi con uno stile sofisticato e con produzioni importanti che nel tempo hanno spaziato dal pop al blues, fino al jazz. Da sempre ispirata al suo idolo Billie Holiday, più volte paragonata dalla migliore critica internazionale a Nina Simone e Janis Joplin, Sarah Jane Morris è da sempre convinta che il potere della musica possa avere effetti positivi sulle persone e coltiva da sempre questa ispirazione, davanti ad un pubblico fedele, rapito al suo stile musicale indipendente e grintoso.

Inizio concerti ore 21,30

Sarah Jane Morris, voce

Tony Remy, chitarra

Henry Thomas, basso

Martyn Barker, batteria

Matteo Saggese, tastiere, piano