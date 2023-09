MAFALDA MINNOZZI – NATURAL IMPRESSION

MAFALDA MINNOZZI

DA VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023, DISPONIBILE

IL NUOVO ALBUM

NATURAL IMPRESSION

Il nuovo album della cantante Mafalda Minnozzi, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 settembre 2023 e acquistabile anche in copia fisica

Pubblicata dall’etichetta MPI, Natural Impression è il nuovo lavoro discografico di Mafalda Minnozzi, presente su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 8 settembre 2023 e anche in copia fisica. La cantante protagonista del progetto è coadiuvata da alcune stelle del jazz: Paul Ricci (chitarra), Helio Alves (pianoforte), Eduardo Belo (contrabbasso) e Rogerio Boccato (batteria e percussioni). La presenza del leggendario Roberto Menescal (duetto in Bruma) e di cinque Special Guest di blasone mondiale come Don Byron (clarinetto), Doug Beavers (trombone), Joe Locke (vibrafono), Michael Wolff (tastiere) e John Patitucci (contrabbasso) impreziosisce ulteriormente questo album. La tracklist consta di quindici brani, arrangiati da Mafalda Minnozzi e Paul Ricci, che rendono amorevolmente omaggio a una sfilza di autori e compositori leggendari come Antônio Carlos Jobim, Victor Martins e Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Aloysio de Oliveira e Ray Gilbert, Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, Jacques Brel, George David Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore e Luiz Bonfá, Caetano Veloso, Bruno Brighetti e Bruno Martino, Aldir Blanc e João Bosco,

Mogol e Lucio Battisti, Durval Ferreira, Maurício Einhorn e Regina Werneck, Bruma Ramos da Fonte, Roberto Menescal e Newton Mendonça. Natural Impression rappresenta un caloroso omaggio ai grandi successi della musica internazionale, speziato con i variopinti colori del latin jazz di matrice brasiliana, autentico tratto distintivo dell’intero disco. Mafalda Minnozzi canta in quattro lingue: portoghese, inglese, francese e italiano, a testimonianza della disarmante naturalezza con cui affronta repertori differenti con eclettismo, classe cristallina, sensibilità interpretativa e poeticità che conquistano all’istante. L’artista

descrive così il mood del suo nuovo album: «Comporre e scomporre le misure di ogni singola battuta, entrare in ogni verso e parola per trovarne il suo significato più intimo, in simbiosi con l’autore di quella canzone che ha stravolto la mia vita. Poi calcolare il ritmo come parte integrante dei miei stessi passi, respirare profondamente l'odore, il colore e la natura di un Paese come il Brasile che mi ispira e mi fa sognare. Infine, improvvisare nella più totale libertà nuove note che corrono e si intrecciano nel cielo del mio mondo musicale. Questo e molto altro è stato cantare Natural Impression, il risultato di un lavoro di gruppo. Siamo entrati all’Acoustic Recording Studio di New York come un classico quintetto jazz, ognuno di noi intenzionato a mettere a disposizione degli altri tutta la nostra esperienza. Paul Ricci, produttore, direttore musicale e autore degli arrangiamenti originali del progetto, ha fatto sì che la personalità di noi tutti potesse emergere e lasciare una sua propria impronta musicale nel disco. Il risultato è un album svincolato da classificazioni ed etichette, un’opera unica e irripetibile, perché sarà impossibile che Paul e io

potremo riunirci nuovamente in quello stesso studio, con gli stessi musicisti e con lo stesso spirito, per ricreare la stessa atmosfera e le stesse vibrazioni».

Biografia

Cantante dalla proverbiale eleganza comunicativa, genuina e generosa nel raccontarsi e descriversi in presenza del pubblico, carismatica ed empatica, Mafalda Minnozzi è il frutto di trentacinque anni di incontri, esperienze e collaborazioni attraverso cui ha incrociato tre continenti e sviluppato un sound originale che le ha permesso di conquistare una sua precisa collocazione all’interno della scena jazzistica internazionale. In questo lungo viaggio musicale che l'ha portata dall’Italia al Brasile, fino ad arrivare negli Stati Uniti, si è costruita uno stile inconfondibile che rende riconoscibili i suoi progetti nel mondo e che si

rivela integralmente in Natural Impression, la sua nuova produzione discografica. Mafalda Minnozzi è molto più di una voce che seduce e conquista, perché la sua personalità si compone di molte sfaccettature: autrice di testi di canzoni e colonne sonore, imprenditrice e producer, corrispondente radiofonica di programmi di Radio RAI, stilista, regista di cortometraggi, chef, personaggio televisivo. Sono tutti aspetti che affiorano scavando appena sotto la superficie e che si traducono nel senso estetico e nell’espressione

stilistica che la contraddistingue. Nel corso della sua carriera è riuscita ad ampliare la concezione tradizionale della cantante/interprete improvvisando con lo scat e con sorprendenti percussioni vocali. Il suo è un sapiente equilibrio tra il virtuosismo eclettico del jazz e la sensibilità cosmopolita della world music, in cui il melodramma italiano, il cabaret francese e la bossa nova si integrano perfettamente grazie alla libertà con cui fa uso della voce, come una brillante strumentista. Ha al suo attivo la realizzazione di venti album, due DVD, decine di videoclip e centinaia di concerti in auditorium, teatri e jazz club, in festival

ed eventi internazionali in sedici Paesi. Fra le sue produzioni discografiche più recenti, si distaccano per popolarità e successo Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz (MPI – 2020) – con la partecipazione di Art Hirahara, Rogerio Boccato, Essiet Okon Essiet, Harvie S. Will Calhoun e Victor Jones, che le è valso il titolo di Artista Latin Jazz del Mese da parte dell’emittente radiofonica americana WUCF – oltre all’accettazione da parte di speaker e programmatori di storiche emittenti USA dedicate al jazz come WBGO e KUVO – e Cinema City – Jazz Scenes From italian Film (MPI – 2021), che annovera Dave Liebman e Graham Haynes tra gli Special Guest, guadagnandosi il plauso della critica anche in Italia con recensioni pubblicate su Jazzit e Musica Jazz. Natural Impression rappresenta la naturale evoluzione di questo viaggio musicale, un nuovo

punto di arrivo e di ripartenza.

