Domenica 24 settembre continuano le serate dedicate alla comicità con “PARLIAMO DI NOI… MA RACCONTO IO”, spettacolo di Elena Saccani che propone un susseguirsi di racconti tragicomici e una sfilata di personaggi irriverenti che portano il pubblico a riflettere sulla condizione umana nella società odierna.

L’attrice, che conduce a Mastronauta anche il corso per attore comico, ha intrapreso nel 2008 la via del Cabaret e del Teatro Comico conquistando numerosi premi e partecipando a trasmissione televisive comiche come The Big Bar e Orridhotel su la7, Gold e Zelig Time. ore 20: apertura punto ristoro

ore 21: inizio spettacoli Ingresso soci contributo: 5 €

Tessera 2023: 5 € | Riduzione teens Presso MASTRONAUTA, vicolo Strona 8, OMEGNA VB POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONI ON LINE: https://forms.gle/ pM1Gd85zbHwUsxdd8

Con modalità TAKE A SEAT, scegli la sedia o la poltrona dove sederti info.mastronauta@gmail.com WhatsApp T. 3334522628 L’edizione 2023 del TEATRINO di Mastronauta è patrocinata dal Comune di Omegna e realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di SanPaolo e della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico.