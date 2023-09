“QUEEN UNSEEN – Peter Hince”

I Queen che non avete mai visto

La mostra-evento che svela aspetti inediti e sconosciuti dell’iconica band

che ha segnato la storia della musica rock

In esclusiva per l’Emilia-Romagna, dal 3 ottobre al 30 novembre a Fellini Museum di Rimini

Rimini, 28 settembre 2023 – I Queen come non li avete mai visti, lontano dalle luce dei riflettori, ecco la mostra che svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero, vivendoci in simbiosi per oltre 10 anni: Peter Hince

Dopo lo straordinario successo di Torino e Gallipoli, arriva a Rimini – prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo – la mostra evento “QUEEN UNSEEN – Peter Hince”.

Dal 3 ottobre al 30 novembre, nella suggestiva location del Fellini Museum, racchiusa tra le mura di Castel Sismondo, appassionati e curiosi potranno compiere un viaggio nel mito dei Queen attraverso gli scatti di Peter Hince, storico road crew della band e assistente personale di Freddie Mercury.

Nato in Inghilterra nel 1955, Hince ha lavorato per grandi artisti come Mick Ronson, Lou Reed, Eno, Supertramp, George Benson e molti altri.

Ha iniziato a scattare fotografie ai Queen a partire dal 1976, quando avevano già raggiunto l’apice del proprio successo mondiale continuando fino al 1986, con una parentesi di ulteriori due anni in cui avrebbe ritratto solo Mercury.

Durante gli anni passati con i Queen, Peter coltiva la passione per la fotografia riuscendo a scattare foto intime e sincere della band in studio di registrazione, durante le riprese dei videoclip, le prove dei tour e, in rare occasioni, anche durante gli spettacoli dal vivo. Scatta inoltre alcuni ritratti alla band, diventati iconici

In “QUEEN UNSEEN – Peter Hince”, oltre alle immagini di Hince viene esposta anche la ricca raccolta personale di memorabilia, abiti, accessori, strumenti musicali, dischi e documenti, tutti rigorosamente originali, di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen, tra i quali spiccano l’asta del microfono utilizzata da Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografata di Brian May, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor, le mitiche bretelle di Freddie, uno dei costumi utilizzati per il video di Radio Gaga e molto altro.

Completa l’esposizione la proiezione di video in gran parte rarissimi e ormai irreperibili anche sul web.

Dopo Rimini, la mostra farà tappa a Roma dal 7 dicembre 2023 al 4 febbraio 2024. A seguire a Milano dall’8 febbraio al 22 aprile 2024 e successivamente a Budapest e in altre principali città europee.

La mostra di Rimini è organizzata dalla Blu&Blu Network di Roma e dalla rivista Primafila Magazine, con il patrocinio del Comune di Rimini.

La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00.

www.queenunseen.it

Si ringraziano il Fellini Museum per la concessione degli spazi espositivi dell’Ala di Isotta di Castel Sismondo, il main sponsor Coldwell Banker Italy e Radio Bruno, emittente ufficiale della mostra.

Un ringraziamento per la collaborazione va anche a Le Befane Shopping Centre, al Grand Hotel di Rimini, a Radio Cecchetto, ai ristoranti Da Lele, Il Re dei Mari e La Cappa, alla P&B Communication e a Mediamorfosi.